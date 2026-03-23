La iniciativa educativa de la SRN para jóvenes productores en el corazón de Patagonia

La Sociedad Rural del Neuquén (SRN) abre las inscripciones para una nueva edición del Concurso Tromen , propuesta educativa y formativa dirigida a niños y jóvenes de entre 9 y 18 años. Esta iniciativa combina aprendizaje práctico , compromiso sostenido y vínculo directo con el sector productivo bovino y ovino de la región.

El Concurso Tromen vio la luz en 2024 como experiencia piloto orientada principalmente a participantes individuales. En aquella primera edición se establecieron las bases, se invitó a instituciones educativas y una escuela se sumó al desafío. La dinámica central consistió en la conformación de una red de donantes de animales, la inscripción de los jóvenes y la división por categorías según edad.

La participación fue alta, especialmente en la categoría de menores. Allí surgieron los primeros aprendizajes clave: la constancia diaria, la responsabilidad en el cuidado del animal y la comprensión profunda de que no se trata de una mascota, sino de un compromiso real con un proceso productivo. A pesar de tratarse de un debut, el balance resultó altamente positivo. El acompañamiento institucional, el compromiso de las familias y la guía de profesionales técnicos marcaron el camino. Además, se identificaron oportunidades de mejora en comunicación y transparencia de criterios de evaluación.

image El Concurso Tromen tuvo su primera edición en el año 2024, concebido inicialmente como una experiencia dirigida a participantes individuales. Foto: SRN

Consolidación y salto cualitativo en 2025

La segunda edición consolidó el proyecto. Nuevas escuelas de distintas localidades de Neuquén, Río Negro y Chubut se incorporaron. El concurso incorporó dos modalidades: grupal (para escuelas agrotécnicas) e individual. Este crecimiento generó nuevos desafíos organizativos y pedagógicos, pero también reforzó el valor de la propuesta.

Los participantes demostraron entusiasmo sostenido. La mejora en transparencia de puntajes permitió que cada joven conociera su evolución semana a semana. El principal aprendizaje de esa edición fue claro: el foco está en el proceso formativo. Se desarrollan habilidades técnicas, capacidad de expresión tanto en lenguaje especializado como coloquial, responsabilidad y vínculo profundo con el animal. Estos elementos superan cualquier resultado final y construyen bases sólidas para el futuro productivo de la Patagonia.

tromen Remate final del Concurso Tromen en Expo Bovinos: fondos que garantizan continuidad del programa educativo. Foto: SRN

Edición 2026: fortalecimiento institucional y exigencia formativa

Para 2026 el Concurso Tromen da un paso adelante decisivo. Cada institución educativa deberá designar docentes representantes que realicen un curso introductorio de un mes. En ese espacio se trabajarán lineamientos generales, contenidos teóricos y criterios claros de participación. Solo tras demostrar compromiso real se confirmará la inscripción de la escuela.

El concurso mantiene su esencia: recría y amanse de un animal durante seis meses para su posterior presentación en jura y remate dentro de la Expo Bovinos 2026. Según categoría, los participantes trabajan con borrega (menores) o ternera (mayores).

La SRN garantiza un acompañamiento integral durante todo el proceso. Provee alimento balanceado mediante convenio con proveedores especializados, asegura una dieta adecuada para cada etapa de crecimiento y organiza la logística de distribución en puntos estratégicos. Además, ofrece asesoramiento técnico permanente y coordina el traslado de los animales en transporte habilitado hacia la exposición.

Las familias, productores y colaboradores forman una red de apoyo fundamental. Este entramado humano multiplica el impacto formativo y asegura que cada participante cuente con el respaldo necesario para completar el desafío con éxito.

image Los participantes de la Categoría Mayores de 2024. Foto: SRN

Convocatoria abierta y formas de participación

Las inscripciones permanecen abiertas desde el 1 hasta el 20 de abril de 2026. Los jóvenes de entre 9 y 18 años pueden participar de dos maneras: con un animal propio o gestionando la donación de uno a través de la red de colaboradores.

La convocatoria también está abierta a productores, empresas y particulares que deseen aportar como donantes de animales, insumos o premios. Cada contribución fortalece directamente el programa.

El cierre de cada edición se realiza con el remate de los animales. Los fondos obtenidos cubren los costos operativos y garantizan la continuidad y el crecimiento del Concurso Tromen en los años siguientes.

Esta propuesta educativa trasciende la mera actividad extracurricular. Desarrolla en los jóvenes valores esenciales para el sector agropecuario: responsabilidad, compromiso, trabajo en equipo y respeto por el ciclo productivo. En un contexto donde la formación de nuevas generaciones resulta estratégica para la sostenibilidad del campo patagónico, el Concurso Tromen se consolida como herramienta concreta de vinculación entre educación y producción.

Fuente: Sociedad Rural de Neuquén