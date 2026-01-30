Un frigorífico clave de La Pampa, entre despidos masivos y una deuda millonaria

La crisis financiera y un conflicto laboral sin resolver ponen en riesgo la continuidad de la planta y el empleo en Bernasconi.

Un conflicto laboral de alto impacto social y económico estalló en los últimos días en el frigorífico HV SA, propiedad de la familia Vigna, ubicado en la localidad pampeana de Bernasconi. La paralización total de la planta, la falta de pago de salarios y una deuda millonaria con proveedores colocaron a 106 trabajadores y sus familias en un escenario de profunda incertidumbre, que se agravó con el desembarco de una nueva empresa que podría no hacerse cargo de la totalidad de la nómina ni de los derechos laborales acumulados.

La situación motivó la intervención urgente de la Subsecretaría de Relaciones Laborales de La Pampa, a cargo de Ana Rodríguez, luego de una denuncia presentada por el gremio de la carne. Desde el sindicato advirtieron que los trabajadores estarían siendo “inducidos” a renunciar a HV SA como condición para, en algunos casos, ser eventualmente contratados por la firma que asumirá la operación del establecimiento a partir del 1º de febrero: Metatech SA, una empresa con inversores de origen chino.

Denuncias gremiales, despidos y conciliación obligatoria

Según el gremio, aceptar la renuncia implica para los operarios la pérdida automática de derechos indemnizatorios y de la antigüedad laboral acumulada durante casi una década de trabajo. Desde Metatech SA, sin embargo, negaron haber presionado a los empleados y aseguraron que su vínculo con la planta se limita al alquiler del inmueble y al inicio de una nueva operatoria, sin relación jurídica con la empresa saliente.

La tensión escaló tras la primera audiencia de conciliación, cuando HV SA envió telegramas de despido masivos invocando una supuesta “fuerza mayor” para abonar solo el 50% de las indemnizaciones correspondientes. Rodríguez fue contundente al respecto y calificó la maniobra como un acto de “mala fe”. “Se enviaron una serie de telegramas a trabajadores despidiéndolos por causa o fuerza mayor, donde se abona el 50% de la indemnización. Pero eso hay que probarlo y no había ninguna presentación previa”, explicó la funcionaria.

Frente a ese escenario, la Subsecretaría dictó la conciliación obligatoria con el objetivo de retrotraer los despidos y frenar cualquier modificación en el estatus laboral de los empleados. En ese marco, los representantes de Metatech SA participaron de las audiencias con una postura clara. “Dejaron bien claro que simplemente alquilan el inmueble que van a explotar, con papeles y trámites de cero para su propia matrícula, y que no tienen nada que ver con la situación anterior de los trabajadores”, detalló Rodríguez.

carne exportacion corte-industria-frigorifico-3-min La empresa acumula cheques rechazados por más de $2.200 millones y se encuentra en concurso preventivo de acreedores.

Si bien la empresa entrante ya contrató a unos 40 operarios bajo nuevas condiciones, el resto de la plantilla permanece en un limbo legal y económico. La funcionaria confirmó que Metatech fue enfática al sostener que no se hará cargo de ningún tipo de indemnización, al considerar que esa responsabilidad corresponde exclusivamente a HV SA.

Un colapso financiero que complica cualquier salida

Mientras el gremio insiste en que existieron presiones para forzar renuncias, la autoridad laboral ordenó un cuarto intermedio para que HV SA presente información precisa sobre la cantidad de trabajadores y la antigüedad de cada uno. “Se pidió que pusieran en limpio cuántos trabajadores son y cuánta es la antigüedad de cada uno para poder avanzar concretamente en una propuesta económica”, señaló Rodríguez. Se esperan definiciones para la próxima semana.

Detrás del conflicto laboral subyace una profunda crisis financiera. Según los registros del Banco Central, HV SA —cuyo nombre responde a “Hijos Vigna”— arrastra cheques rechazados desde febrero de 2025 y acumula 631 cheques impagos por un total de $2.223.991.193,90. La empresa se encuentra en situación 4, de alto riesgo de insolvencia, y tampoco habría cumplido con el pago de cargas sociales. Fuentes del mercado estiman que la deuda real, incluyendo pasivos financieros y compromisos con proveedores, rondaría los 10 millones de dólares.

La firma se presentó en concurso preventivo de acreedores en septiembre del año pasado, en un intento por evitar la quiebra. El proceso, dispuesto por la Justicia Comercial a cargo del juez Fernando I. Saravia, estableció un cronograma que se extenderá hasta septiembre de 2026, mientras la planta permanece sin actividad. En las audiencias, los representantes de HV admitieron que su capacidad de respuesta es “prácticamente nula”.

La empresa declinó realizar comentarios y señaló que cualquier definición será canalizada por su abogado, actualmente de vacaciones. En Bernasconi, en tanto, crece la preocupación: el futuro de una planta clave para la economía local y el destino de más de cien familias siguen pendientes de negociaciones frágiles, en un contexto donde la reactivación productiva aparece condicionada por una crisis financiera profunda y un conflicto laboral aún sin resolución.

Fuente: La Nación con aportes de Redacción +P.