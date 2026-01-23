México vuelve a comprar carne argentina, pero un arancel del 25% pone en jaque las exportaciones

Luego de un año marcado por auditorías técnicas, negociaciones diplomáticas y ajustes en los procesos productivos, la relación comercial entre la Argentina y México en materia de carne vacuna ingresó en una etapa de distensión sanitaria, aunque con fuertes restricciones económicas. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México (Senasica) levantó oficialmente las observaciones que había formulado sobre frigoríficos argentinos y habilitó nuevamente los envíos al país norteamericano. No obstante, la decisión del gobierno mexicano de restablecer un arancel del 25% a la importación de carne bovina terminó por desdibujar el impacto positivo de la reapertura.

La rehabilitación sanitaria comenzó a regir a partir del 1° de agosto pasado, luego de que Senasica comunicara al Senasa argentino el levantamiento de la denominada “no conformidad” detectada durante las inspecciones realizadas en marzo de 2025. Aquella auditoría había derivado en la suspensión de una decena de plantas frigoríficas, generando un freno abrupto en los envíos y una fuerte preocupación en el sector exportador argentino.

El proceso de revisión fue extenso y complejo. Entre el 8 y el 22 de marzo de 2025, el organismo sanitario mexicano inspeccionó 27 plantas frigoríficas en la Argentina. Durante esas visitas se detectaron fallas en el cumplimiento de requisitos sanitarios, en particular en la medición del pH de las medias reses, un parámetro excluyente para garantizar que la carne esté libre de fiebre aftosa. En total, 13 establecimientos presentaron incumplimientos: cuatro fueron rechazados de manera total hasta una nueva auditoría y otros diez quedaron en proceso de renovación de autorización, que finalmente fue prorrogada.

Las plantas que fueron informadas como “en pausa” del sistema incluyeron a Azul Natural Beef, Frigorífico Rioplatense S.A.I.CI.F., Arrebeef SA, Santa Giulia SA, Frigorífico Compañía Bernal SA, Importadora y Exportadora de la Patagonia SA, Frigorífico Alberdi SA, Sociedad Anónima Carnes Pampeanas, Runfo SA y SA Importadora y Exportadora de la Patagonia.

El arancel del 25% genera daño

Cuando el comercio parecía encaminarse hacia la normalización, a fines de diciembre el gobierno mexicano —encabezado por Claudia Sheinbaum— resolvió no renovar la excepción arancelaria que beneficiaba a la Argentina. De esta manera, la carne vacuna volvió a tributar un impuesto del 25%, frente al 10% que regía hasta el año pasado bajo un esquema excepcional acordado bilateralmente durante los últimos tres años.

carne exportacion Luego de un año de auditorías, México rehabilitó frigoríficos argentinos, pero eliminó la excepción arancelaria que hacía viable el negocio.

La decisión se dio en el marco de la reforma de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (Ligie), que volvió a colocar a la carne bovina bajo el régimen pleno de aranceles. Según fuentes del sector, esta modificación terminó siendo más restrictiva que las propias sanciones sanitarias.

“México, muy despacio, va a ir desapareciendo; si siguen manejando los números que manejan, nadie va a querer exportar, aunque sabemos que es importante tener abiertos los mercados”, señaló un exportador que logró ubicar parte de su producción en el último trimestre de 2025. Otro empresario agregó que, si bien algunas plantas volvieron a ser habilitadas tras las auditorías del Senasica, con la aplicación del 25% de arancel “los números no dan” y varias quedaron directamente fuera del negocio.

Un futuro incierto para la carne argentina

Las estadísticas oficiales reflejan con claridad el impacto de este escenario. De acuerdo con los registros del Ministerio de Economía, en 2025 la Argentina exportó a México unas 4000 toneladas de carne bovina, por un valor de US$26,9 millones FOB. Esto implicó una caída del 55,8% en el volumen exportado y una baja del 45,7% en el precio respecto del año anterior.

Pese a las dificultades, el SENASA presentó un plan de acción correctivo que permitió subsanar las fallas detectadas en el registro del pH y destrabar parcialmente la situación. Como resultado, varias plantas fueron “relistadas” en el Sistema de Información de Consulta de Plantas Autorizadas (Sicpa). Actualmente, figuran 16 establecimientos habilitados para exportar carne bovina a México, con autorización válida hasta el 30 de mayo de 2026.

Ganadería cuota hilton Se reanudaron los envíos de carne a México, aunque con mayores costos y menos plantas habilitadas.

Entre los frigoríficos que cuentan con autorización vigente en este cuatrimestre se encuentran Importadora y Exportadora de la Patagonia, Frigorífico Rioplatense S.A.I.C.I.F., Arre Beef SA, Sociedad Anónima Carnes Pampeanas SA, Frigorífico Alberdi SA, Runfo SA y Azul Natural Beef SA.

En su momento, empresarios del sector cuestionaron la dureza de las inspecciones. “Los inspectores venían excesivamente exigentes, llegaron buscando algo”, afirmaron, al tiempo que remarcaron que el cumplimiento de los requisitos sanitarios fue clave para recuperar el acceso al mercado. Sin embargo, advierten que sin una revisión del esquema arancelario, la reapertura sanitaria corre el riesgo de quedar reducida a un alivio parcial, con un impacto limitado sobre el flujo real de exportaciones.

Fuente: La Nación con aportes de Redacción +P.