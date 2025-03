Weretilneck, sobre el fin de la barrera: "La Patagonia se defiende"

Desde su cuenta en la red social X, el mandatario sostuvo que “la Patagonia no fue consultada” y que, con esta resolución, el Gobierno Nacional “destruye lo que miles de productores construyeron con esfuerzo durante dos décadas”.

Reiteró el argumento que predomina en los discursos que efectúan los presidentes de las rurales, al afirmar que “la Patagonia es zona libre de fiebre aftosa sin vacunación gracias al trabajo de nuestros ganaderos y frigorífico” y negó cualquier impacto en el precio de la carne: “Nos quieren hacer creer que esta medida bajará el precio de la carne. Es mentira. Si realmente fuera así, la carne sin hueso que ingresa desde el norte, tendría el mismo precio que en otras provincias, pero eso no sucede”.

En cuanto a los efectos futuros de la medida, expresó que “lo único que genera es el quiebre de frigoríficos, la pérdida de empleos y el cierre de establecimientos productivos”, y como contrapartida, propuso que se toma la decisión inversa: “Si el objetivo real es mejorar el estatus sanitario del país, la solución es clara: levanten la vacunación en todo el territorio nacional y tengamos un solo estándar sanitario. Destruir la barrera sanitaria de la Patagonia no es el camino”.

Weretilneck culminó su mensaje asegurando que “Río Negro no fue consultado. La Patagonia no fue consultada. Rechazamos este atropello y exigimos su inmediata revisión. No vamos a permitir que destruyan nuestro trabajo y nuestra sanidad. La Patagonia se defiende”.