Agricultores presionan a la UE mientras Bruselas se acerca a firmar el acuerdo con el Mercosur

Los Veintisiete debaten las salvaguardas agrícolas en la antesala de una decisión clave sobre el pacto comercial con Mercosur.

La Unión Europea se prepara para un nuevo capítulo decisivo en el largo y complejo proceso de ratificación del acuerdo de asociación con el Mercosur, en un contexto marcado por intensas negociaciones políticas y un fuerte reclamo de agricultores . Está previsto que hoy viernes se inicie una reunión de los embajadores representantes permanentes de los Veintisiete, en la que figura en la agenda la cuestión de las salvaguardas del acuerdo comercial con el bloque sudamericano —integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay— y la posibilidad de autorizar su firma, un paso clave para avanzar hacia su aplicación provisional.

El debate llega tras años de negociaciones y en un momento especialmente sensible para el campo europeo , que teme verse perjudicado por un aumento de importaciones agrícolas procedentes de países con menores costes de producción y normativas diferentes en materia medioambiental y sanitaria.

Salvaguardas para proteger a los agricultores europeos

El pasado 17 de diciembre, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo político sobre las cláusulas de salvaguardia destinadas a proteger a los agricultores europeos frente a un eventual impacto negativo del pacto. Estas medidas establecen los límites a partir de los cuales la Comisión Europea deberá intervenir si se detectan distorsiones en el mercado.

Inicialmente, la Comisión y varios Estados miembros defendían que las salvaguardas se activaran cuando el incremento de importaciones o la caída de precios alcanzara el 10 %. El Parlamento Europeo, sin embargo, reclamaba un umbral más estricto, del 5 %. Tras las negociaciones, se pactó un término medio del 8 %, aunque fuentes comunitarias indican que este porcentaje podría reducirse ahora al 5 % con el objetivo de convencer a los países más reticentes a respaldar el acuerdo.

Según lo acordado en diciembre, la Comisión Europea estaría obligada a abrir una investigación si las importaciones de productos sensibles del Mercosur aumentan un 8 % respecto a la media de los tres años anteriores, o si el precio de esos productos es al menos un 8 % inferior al de los productos europeos comparables. Entre los artículos incluidos en esta lista figuran el pollo, la carne de ternera, los huevos, los cítricos y el azúcar, sectores considerados estratégicos y especialmente vulnerables.

En caso de que se confirme un daño para los productores europeos, la Comisión podría suspender de manera temporal las ventajas comerciales concedidas a estos productos, activando así las salvaguardias previstas en el acuerdo.

El proceso político y la posible firma del acuerdo

Si los embajadores de los Veintisiete respaldan la opción de reforzar las salvaguardas, la decisión se trasladará al Parlamento Europeo. A continuación, los eurodiputados podrían votar si encargan formalmente a la Comisión Europea la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur.

De prosperar este paso, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podría viajar a Paraguay —que ejerce actualmente la presidencia pro tempore del bloque sudamericano— para firmar el acuerdo el lunes o el martes próximos. La dirigente alemana no logró cerrar la firma en diciembre pasado, durante la cumbre del Mercosur celebrada en Río de Janeiro, debido a la falta de consenso entre los Estados miembros.

Para que la decisión salga adelante será necesaria una mayoría cualificada, es decir, el apoyo de al menos el 55 % de los países que representen el 65 % de la población de la Unión Europea. Hasta ahora, Francia e Italia han liderado la oposición, alegando los riesgos que el pacto supone para sus sectores agrícolas.

Protestas del campo y tensión social en varios países

La resistencia al acuerdo se ha traducido en una oleada de protestas en distintos países europeos. Agricultores de España, Francia, Bélgica, Alemania y Grecia llevaron a cabo este jueves nuevas movilizaciones contra la firma del pacto con el Mercosur. En Francia, un grupo de manifestantes logró llegar con un tractor hasta las inmediaciones de la Asamblea Nacional, tras concentrarse en puntos emblemáticos de París como la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y la Puerta de Auteuil.

Desde la Comisión Europea, el portavoz de Comercio, Olof Gill, defendió que los acuerdos comerciales de la UE incluyen “todas las protecciones posibles” y subrayó que las salvaguardias se activarían en cuanto se detecte un impacto negativo en los agricultores. Además, recordó la propuesta de aumentar de forma significativa la reserva agrícola en el próximo presupuesto comunitario, concebida como una red de seguridad para el sector.

Ante la creciente tensión, la ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, hizo un llamamiento a la calma, al sentido de la responsabilidad y al diálogo, insistiendo en la necesidad de canalizar el descontento del sector agrícola por vías institucionales mientras la UE se encamina hacia una decisión crucial sobre el futuro del acuerdo con el Mercosur.

Fuente EFEAgro, Agencias internacionales y aportes de Redacción +P.