Acuerdo Mercosur-UE: Europa posterga la firma y abre un nuevo escenario

Las resistencias internas en la UE obligan a Bruselas a considerar un retraso en la firma del acuerdo con Mercosur.

Después de 25 años de negociaciones intermitentes, avances parciales, retrocesos diplomáticos y cambios de signo político a ambos lados del Atlántico, el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia. Lo que debía ser el sábado una firma simbólica durante una cumbre en Brasil, presentada como el cierre definitivo de un proceso iniciado a fines de los años noventa, terminó convirtiéndose en una nueva postergación: la UE decidió aplazar la rúbrica hasta enero de 2026 , presionada por la oposición frontal de Francia y las dudas de último momento de Italia.

La decisión marca un giro dramático en un proceso que, hasta hace apenas semanas, era presentado por Bruselas como un logro estratégico de primer orden. No solo por su dimensión económica —el acuerdo crearía una de las mayores zonas de libre comercio del planeta— sino también por su peso geopolítico, en un mundo atravesado por la fragmentación comercial, la rivalidad entre potencias y la redefinición de alianzas. El freno expone con crudeza las tensiones internas de la Unión Europea, los límites de su política comercial común y la complejidad de conciliar intereses nacionales, electorales y sectoriales en un bloque de 27 países.

El acuerdo UE–Mercosur fue concebido como una nueva etapa en las relaciones transatlánticas, un puente económico y político entre dos regiones con profundos lazos históricos pero con un comercio relativamente limitado en comparación con su potencial. En términos generales, el tratado prevé la liberalización progresiva de la mayoría de los intercambios comerciales, eliminando o reduciendo aranceles en sectores clave.

Para la Unión Europea, el beneficio central radica en el acceso ampliado a los mercados sudamericanos para sus bienes industriales y manufacturados: automóviles, autopartes, maquinaria, productos químicos, farmacéuticos, vinos y bebidas espirituosas, entre otros. Para el Mercosur, el atractivo principal está en la apertura del mercado europeo a sus exportaciones agroindustriales, como carne vacuna, aves, azúcar, soja, cereales y alimentos procesados.

En conjunto, el acuerdo abarcaría a más de 700 millones de personas, convirtiéndose en una de las mayores alianzas comerciales del mundo por población y volumen económico. Para la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, el tratado nunca fue solo una cuestión arancelaria: era una herramienta estratégica para diversificar relaciones comerciales, reducir dependencias externas y reforzar la presencia europea en América Latina frente al avance de China y la competencia global.

“Superar nuestras dependencias se hace diversificando los acuerdos comerciales”, insistió von der Leyen al llegar a la reciente cumbre en Bruselas, subrayando que Mercosur ocupa un lugar central en esa estrategia.

Brasil y la presión desde el Mercosur

Desde América del Sur, el impulso más fuerte llegó desde Brasil. Bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, el gigante sudamericano convirtió la firma del acuerdo en una prioridad diplomática. Para Lula, el tratado simboliza una apertura estratégica al comercio global, un relanzamiento del Mercosur como actor relevante y una señal de confianza hacia Europa después de años de distanciamiento y políticas más proteccionistas.

El presidente brasileño presionó para que la firma se concretara durante la cumbre prevista para mañana y llegó a revelar que incluso la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, había solicitado formalmente postergar la firma por unos días para poder avanzar en consensos internos. Sin embargo, el aplazamiento terminó siendo mayor y dejó al Mercosur ante un escenario de incertidumbre.

Lula con Meloni La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pidió más tiempo para destrabar resistencias internas, mientras Lula da Silva presiona para cerrar el acuerdo.

En Brasil, y también en Argentina, Uruguay y Paraguay, crece la percepción de que Europa no logra ordenar sus propias contradicciones internas, lo que pone en riesgo la credibilidad del bloque como socio comercial confiable. Según trascendidos, Brasil llegó a advertir que una nueva demora podría llevar a reconsiderar el compromiso con el acuerdo tal como está planteado.

El bloqueo europeo: Francia e Italia, actores decisivos

Aunque el texto del acuerdo ya fue negociado y avalado por la Comisión Europea, su firma y entrada en vigor requieren el respaldo político de los Estados miembros. Y es ahí donde el proceso quedó empantanado.

El principal punto de fricción en Europa sigue siendo el sector agrícola, históricamente protegido y políticamente sensible. Francia, primera potencia agropecuaria de la UE, ha liderado la resistencia al acuerdo. París sostiene que, en su forma actual, el tratado permitiría el ingreso de grandes volúmenes de productos agrícolas sudamericanos —carne vacuna, azúcar, pollo, soja— producidos bajo estándares ambientales, sanitarios y laborales distintos a los europeos.

El temor es doble: por un lado, la pérdida de competitividad de los agricultores comunitarios; por otro, lo que Francia define como una “competencia desleal” que no respeta las exigencias climáticas y ambientales impuestas a los productores europeos.

El presidente Emmanuel Macron fue tajante durante la cumbre en Bruselas: aseguró que el acuerdo “no está lo suficientemente maduro para ser firmado” y reclamó cláusulas más estrictas de reciprocidad. “No debemos sacrificar a nuestros agricultores en un acuerdo que aún no está finalizado”, afirmó, consolidando una posición que responde tanto a convicciones estructurales como a presiones internas del poderoso sector rural francés.

protesta ue mercosur La falta de consenso entre los gobiernos europeos reabre el debate sobre el futuro del acuerdo con el Mercosur.

Italia, que durante años fue vista como un aliado más flexible, se convirtió en los últimos días en un actor central del bloqueo. La primera ministra Giorgia Meloni sorprendió al declarar ante el Parlamento que firmar el acuerdo ahora sería “prematuro”. Según explicó, aún no están suficientemente claros los mecanismos de protección para el sector agrario europeo, particularmente para los productores italianos.

Detrás de esta postura hay una compleja batalla política interna. Meloni enfrenta la presión de Confindustria, la principal organización empresarial italiana, que apoya firmemente el acuerdo por los beneficios para la industria y las exportaciones. Pero, al mismo tiempo, debe contener el descontento de los agricultores —una parte clave de su electorado— y la oposición de su socio de gobierno y rival político, Matteo Salvini, líder de la Liga, que ha convertido la resistencia al acuerdo en una bandera.

Salvaguardas y concesiones: el intento de salvar el acuerdo

Consciente de que sin Italia no hay mayoría política suficiente, Bruselas activó una serie de concesiones de último momento. El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE aprobaron nuevas salvaguardas para proteger sectores sensibles de la agricultura comunitaria.

Entre ellas destaca un mecanismo de suspensión de ventajas arancelarias que permitiría a la UE frenar importaciones desde el Mercosur si se detectan “graves distorsiones” del mercado. Los sectores más protegidos son el vacuno, las aves de corral y el azúcar.

Además, el Consejo respaldó un reglamento que agiliza los procedimientos para activar cláusulas de emergencia, permitiendo suspender preferencias arancelarias en caso de daño serio a los productores europeos. En teoría, el sistema permitiría actuar con mayor rapidez ante aumentos bruscos de importaciones o caídas de precios.

Sin embargo, estas garantías no lograron disipar todas las dudas. Los críticos sostienen que, en la práctica, los mecanismos pueden ser lentos, burocráticos y políticamente difíciles de activar, dejando a los agricultores expuestos durante meses antes de que se adopten medidas concretas. Este argumento sigue siendo uno de los pilares del rechazo en Francia e Italia.

Protestas, tractores y calles bloqueadas

La controversia trascendió los despachos oficiales. En Bruselas, agricultores de distintos países protagonizaron protestas masivas, bloquearon calles con tractores y se enfrentaron con la policía frente a las instituciones europeas. Las imágenes reflejan un malestar profundo en el mundo rural, que se siente atrapado entre las exigencias ambientales de la UE y la apertura comercial.

protesta ue mercosur 1 Las protestas de agricultores en Bruselas y el rechazo de Francia e Italia empujan a la UE a replantear la firma del acuerdo.

Estas movilizaciones muestran cómo un tratado comercial, aparentemente técnico, se convierte en un tema de identidad, soberanía y supervivencia económica, capaz de influir en elecciones y redefinir alianzas políticas.

Con la firma aplazada hasta enero de 2026, la negociación entra en una fase decisiva. La Comisión Europea deberá redoblar esfuerzos para convencer a países clave como Italia, sin perder el respaldo de quienes apoyan el acuerdo, como Alemania y España. Al mismo tiempo, deberá contener la frustración del Mercosur, que empieza a cuestionar la capacidad de la UE para cerrar acuerdos ambiciosos.

Las preguntas se acumulan:

¿Logrará Europa construir una mayoría política suficiente sin vaciar el acuerdo de contenido?

¿Aceptará el Mercosur una nueva demora sin revisar sus compromisos?

¿Qué mensaje envía esta parálisis sobre el rol de la UE en un mundo cada vez más competitivo y fragmentado?

Más allá de cifras y aranceles, el acuerdo UE–Mercosur se ha convertido en un símbolo de las tensiones entre globalización y protección local, entre ambiciones estratégicas y realidades electorales. Su desenlace no solo definirá el futuro de las relaciones entre Europa y América del Sur, sino que también ofrecerá una pista clave sobre el rumbo del comercio internacional en los años por venir.

