'Boom' del Mercosur: Proyectan exportaciones con un alza de 122 millones de toneladas de granos

Los ministros y secretarios de Agricultura que integran el Consejo Agropecuario del Sur (CAS) –compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile– llevaron a cabo el 2° Outlook del Mercosur en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires . El encuentro, organizado por la entidad anfitriona con el respaldo de CGIAR, IFPRI, Embrapa (Brasil), Mapa (Brasil) y OPYPA (Uruguay), se centró en la evaluación de la agenda regional y la proyección a mediano plazo del sector agropecuario.

La reunión sirvió de marco para la presentación de un informe clave solicitado por los ministros, el cual subraya el rol crucial de la región en la seguridad alimentaria global . Las exportaciones de bienes de base agraria de los cinco países del CAS más Bolivia totalizaron 227.000 millones de dólares en 2024 .

El informe reveló una participación creciente de los países del CAS en el comercio mundial de bienes de base agraria, que se ubicó en un 14% en 2024, en comparación con el 12% registrado cinco años atrás.

Las perspectivas a 10 años para las principales cadenas agroalimentarias del bloque son altamente optimistas:

Se prevé un incremento de la producción de cereales y oleaginosas de 122 millones de toneladas en la próxima década.

en la próxima década. Esto se traduciría en una expansión de 62 millones de toneladas en las exportaciones.

Los mayores aumentos de producción se anticipan en maíz (+ 55 Mton), soja (+ 47 Mton) y trigo (+9 Mton).

image Ministros agropecuarios protagonizaron el 2 Outlook del Mercosur, realizado en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Impacto económico, millones adicionales en exportaciones

La proyección de crecimiento productivo se traduce en un significativo impacto económico. Se estima que los seis países de la región exportarán 31.300 millones de dólares adicionales hacia 2033/2034, valorados con los precios de 2024. La distribución de este incremento por país sería:

Brasil: 20.000 millones de dólares

20.000 millones de dólares Argentina: 8.700 millones de dólares

8.700 millones de dólares Paraguay: 2.000 millones de dólares

2.000 millones de dólares Uruguay: 550 millones de dólares

Desafíos regionales y agenda de competitividad

Entre los temas analizados se encuentran las amenazas a la producción, como el panorama climático, la situación de la mosca de los frutos, la influenza aviar y el reglamento de deforestación de la Unión Europea. Los ministros acordaron fortalecer la colaboración mutua y la cooperación técnica para abordar estas plagas y enfermedades transfronterizas.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina y presidente pro tempore del CAS, Sergio Iraeta, destacó los esfuerzos de su país para mejorar la competitividad del sector mediante la reducción de la carga impositiva a insumos y maquinarias, y la disminución de los derechos de exportación.

image Los disertantes del panel “Estrategias para exportar en un mundo desafiante” del segundo Outlook del Mercosur.

Estrategias de inserción externa

El panel sobre “Estrategias para exportar en un mundo desafiante” abordó el impacto de la fragmentación de las cadenas productivas internacionales. Se enfatizó que las alianzas regionales cobrarán mayor relevancia para sostener el comercio. Se subrayó la necesidad de reconocer a la agricultura como parte de la solución al cambio climático en foros internacionales como la próxima COP 30 en Brasil, dada su capacidad de secuestro de carbono.

Argentina, por su parte, informó que avanza en una ambiciosa agenda de apertura de mercados, incluyendo la apertura de la consejería agrícola en Vietnam, más de 125 aperturas sanitarias, y negociaciones clave como Mercosur–UE y Mercosur–EFTA.

La reunión contó con la presencia de: Sergio Iraeta (Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina); Alfredo Fratti (Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay); María Ignacia Fernández (Ministra de Agricultura de Chile); Cleber Soares (Viceministro de Agricultura y Ganadería de Brasil); Liliana Miranda (Directora General de Planificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay). Asistió también Gabriel Delgado, Representante del IICA en Brasil, organismo que coordina la secretaría técnica del CAS.