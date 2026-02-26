Nueva genética de frutilla Alpina 10: hasta 70 toneladas por hectárea

Alpina 10 irrumpe en el mercado chileno con cifras récord de producción y despierta el interés de productores que buscan mayor rentabilidad.

La industria chilena de la frutilla atraviesa uno de los procesos de transformación más significativos de las últimas décadas. En un escenario marcado por mayores exigencias de productividad, calidad y eficiencia sanitaria, una nueva genética comienza a consolidarse como protagonista: Alpina 10, una variedad que ya alcanza rendimientos promedio de hasta 70.000 kilos por hectárea, superando ampliamente los registros históricos de cultivares tradicionales en el país.

El desarrollo de Alpina 10 es fruto de un trabajo colaborativo internacional que integra investigación científica, adaptación genética y transferencia tecnológica. En el proyecto participan el CREA - Consejo para la Investigación en Agricultura y el Análisis de la Economía Agraria de Italia, la Universidade do Estado de Santa Catarina y Agromillora Sur, consolidando un modelo productivo que combina genética avanzada con un sistema de propagación innovador.

Cooperativa del Maule apuesta por la nueva genética

Uno de los casos más representativos de esta transformación se vive en la Cooperativa Campesina Tres Piedras, ubicada en Pelluhue, en la Región del Maule. Allí, la frutilla constituye una actividad estratégica para seis socios y alrededor de 40 productores asociados, cuya producción se orienta principalmente al mercado de congelados para exportación.

La gerente de la cooperativa, Nurys Muena, relata que decidieron iniciar la temporada con 275.000 plantas de Alpina 10. Para evaluar su desempeño, realizó una comparación directa en su propio huerto: 1.000 plantas de la nueva variedad frente a 5.000 plantas de Monterrey, una de las variedades más utilizadas en Chile.

“Con mil plantas cosechamos 40 bandejas y con cinco mil de la otra variedad sacamos 30. Con esos resultados no había mucho que pensar”, comenta Muena, reflejando el impacto inmediato que generó la nueva genética en términos productivos.

En el país, variedades tradicionales como Monterrey y Albión registran rendimientos cercanos a los 50.000 kilos por hectárea bajo manejo comercial. Alpina 10, en cambio, ha demostrado promedios de hasta 70.000 kilos por hectárea, despertando un creciente interés entre productores que buscan mejorar márgenes y competitividad.

El sistema de vivero colgante: base del éxito

Más allá de la genética, uno de los factores determinantes en el éxito de Alpina 10 es el sistema de multiplicación en viveros colgantes implementado por Agromillora Sur, inspirado en modelos europeos como el Mini Drive Plant.

Este esquema mantiene las plantas madre suspendidas en invernadero, fuera del suelo y sobre sustratos inertes. El sistema incorpora riego por goteo autocompensado y un plan nutricional balanceado, junto con automatización de clima y monitoreo mediante sensores y control de datos.

frutilla plantas-madres-frutilla-en-altura-1024x502 La industria de la frutilla en Chile vive un punto de inflexión con una variedad que eleva el rendimiento a niveles históricos. Foto gentileza de Agromillora Sur.

Según explica Leo Rufato, académico de la Universidade do Estado de Santa Catarina y coordinador del proyecto, el trabajo comenzó hace más de 12 años en Brasil, donde se evaluaron más de 60 variedades en conjunto con el CREA italiano para adaptarlas a condiciones de menor acumulación de frío.

El sistema vertical no solo mejora la sanidad del material vegetal, sino que reduce significativamente el riesgo de plagas y enfermedades. Además, permite obtener plantas listas para producción en aproximadamente 60 días y con menor estrés, lo que incide directamente en la uniformidad y el potencial productivo en campo.

Leonel Gutiérrez, gerente de Producción de Agromillora Sur, subraya que el objetivo fue diferenciarse a través de un modelo que garantizara calidad y eficiencia, asegurando plantas homogéneas y con alto vigor inicial.

Productividad, calidad y proyección comercial

En condiciones de suelo en Chile, Alpina 10 puede alcanzar en promedio 2,2 kilos por planta, superando incluso los resultados obtenidos en Brasil. En sistemas hidropónicos, su rendimiento bordea los 1,2 kilos por planta. Su comportamiento productivo está estrechamente ligado a la temperatura: disminuye sobre los 32°C y bajo los 10°C, lo que obliga a un manejo técnico cuidadoso en zonas de mayores extremos térmicos.

frutilla alpina-10-1024x576 Productores del Maule ya registran rendimientos superiores frente a Monterrey y Albión gracias a esta nueva genética. Foto gentileza de Agromillora Sur.

En términos de calidad, la variedad destaca por su buen calibre, color atractivo y niveles de dulzor que oscilan entre 10 y 12 grados Brix, parámetros valorados tanto por la industria procesadora como por el mercado fresco.

Uno de los ajustes agronómicos clave ha sido establecer una distancia de plantación de 40 centímetros entre plantas, optimizando la expresión del potencial productivo.

Desde diciembre de 2025, Agromillora Sur inició la entrega de plantas a distintos productores del país. En esta primera etapa, la producción se ha orientado mayoritariamente al mercado de congelados para exportación, razón por la cual Alpina 10 aún no se encuentra disponible en fresco en el mercado local.

Sin embargo, las proyecciones apuntan a que en la próxima temporada la variedad comenzará a llegar a los consumidores chilenos, ampliando su posicionamiento no solo como alternativa de alto rendimiento, sino también como una frutilla de calidad superior.

Con mayores volúmenes, mejor sanidad y un sistema de propagación tecnológicamente avanzado, Alpina 10 se perfila como una de las principales apuestas para fortalecer la competitividad de la fruticultura chilena en el segmento de berries procesados, marcando un punto de inflexión en la manera de producir frutillas en el país.

Fuente: Portal Frutícola con aportes de Redacción +P.