Vuelve la Feria de Frutillas en Neuquén: productos frescos y precios directos de la chacra

Frutillas, moras y frambuesas a precio de campo: este jueves 18, de 14 a 18 hs frente al BPN. Foto: Centro Pyme

La esquina más aromática de la ciudad se instala nuevamente en Avenida Argentina e Independencia, frente a la sede central del Banco Provincia del Neuquén. Desde las 14 hasta las 18 horas (o hasta agotar stock) los productores de Plottier ofrecerán frutillas , moras y frambuesas recién recolectadas a precios directos de campo, sin intermediarios.

La feria es organizada por el Centro PyME-ADENEU y la Subsecretaría de Producción (ambos del Ministerio de Economía, Producción e Industria) en conjunto con el INTA . Estas instituciones brindan asistencia técnica, financiera y capacitación permanente para mejorar productividad, calidad y, fundamentalmente, garantizar la inocuidad alimentaria de la fruta que llega a la mesa del consumidor.

El resultado es una oferta de frutas finas cosechadas en el día, con todo su aroma, dulzor y valor nutricional intactos, a precios sensiblemente inferiores a los de góndola.

FrutillasNQN3 Los productores de Plottier ofrecerán frutillas, moras y frambuesas recién recolectadas a precios directos de campo. Foto: Centro Pyme

Un clásico que no para de crecer

El éxito de las ediciones anteriores obligó a repetir la experiencia una vez más antes de fin de año. La combinación de calidad premium, precio accesible y la posibilidad de charlar directamente con quien cultiva la fruta convirtió a esta feria en un evento esperado por miles de neuquinos.

Este jueves 18 de diciembre, la ciudad vuelve a oler a frutilla fresca. La recomendación es llegar temprano: el stock vuela.

Frutillas_NQN Se cosechan cerca de 3.000 toneladas de frutillas por año en más de 130 hectáreas cultivadas en Plottier. Foto: Centro Pyme

Plottier consolida su liderazgo como polo frutillero del Alto Valle

La temporada 2025 encuentra a la localidad en su mejor momento histórico. Actualmente, se cosechan cerca de 3.000 toneladas de frutillas por año en más de 130 hectáreas cultivadas por 71 productores registrados en el Renspa. El período de cosecha se extiende desde fines de octubre hasta principios de mayo y la tendencia es claramente ascendente: cada campaña se incorporan nuevos emprendedores que comienzan con parcelas de media a una hectárea.

Sebastián Núñez, referente de Horticultura y Frutas Finas del Centro PyME-ADENEU, explica que muchos trabajadores temporales de cosecha acumulan experiencia durante dos o tres temporadas y luego deciden independizarse. Esa dinámica explica el crecimiento sostenido tanto en superficie implantada como en cantidad de productores.



Fuente: Centro Pyme con aportes de +P