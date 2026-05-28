China: El éxito inmersivo del Museo de la Cerveza Tsingtao atrae millones

El Museo de la Cerveza Tsingtao recibió más de 2,5 millones de visitantes solo durante 2025.

En la ciudad costera de Qingdao , a miles de kilómetros de Alemania pero con toda su impronta arquitectónica, una antigua fábrica de cerveza construida en 1903 se transformó en uno de los destinos turísticos más convocantes de China. El Museo de la Cerveza Tsingtao no es simplemente un espacio de exhibición: es una experiencia sensorial completa que combina patrimonio industrial, tecnología de vanguardia y cultura cervecera en un mismo recinto.

Ji Hyeonseong, turista proveniente de la República de Corea, lo resumió con precisión luego de probar una cerveza recién elaborada y sin filtrar, servida directamente desde la línea de producción: "La cerveza Tsingtao tiene una textura fresca y suave, y es absolutamente deliciosa. Sin duda la recomendaré a mis amigos en casa". Su familia, como tantas otras, eligió el museo como primera parada al llegar a Qingdao.

Patrimonio industrial convertido en turismo

El edificio que alberga el museo fue originalmente una cervecería de estilo alemán, con paredes de ladrillos rojos que conservan intacta la memoria de más de un siglo de historia. Lejos de funcionar como un archivo estático, el espacio integra proyecciones holográficas, tecnología de projection mapping e iluminación digital que transforman sus muros centenarios en escenarios nocturnos de alto impacto visual.

Una de las instalaciones más comentadas recrea, mediante hologramas, la figura de un cervecero alemán de hace un siglo. Con un movimiento brusco hacia los visitantes, simula arrojarles una jarra virtual de cerveza, generando risas y asombro en partes iguales. Al caer la noche, las mismas paredes que vieron nacer la Tsingtao se convierten en lienzos luminosos que despliegan lo que la curaduría define como "un festín de maravillas visuales".

image En Qingdao, una cervecería alemana de 1903 es hoy uno de los museos más innovadores de Asia.

Sun Ji, curadora del museo, explicó la filosofía detrás del diseño: "Hemos diseñado cuidadosamente una experiencia de turismo industrial que integra visitas turísticas, interacción, degustación y compras". El objetivo declarado es transformar el patrimonio industrial en un hito cultural inmersivo que articule exploración histórica, entretenimiento, gastronomía y consumo creativo.

Cifras que respaldan el modelo

Los resultados del modelo orientado a la experiencia son contundentes. Solo en 2025, el museo recibió más de 2,5 millones de visitas, consolidándose como uno de los museos temáticos más visitados de la región. Dentro de ese total, más de 250.000 visitantes fueron extranjeros, lo que representa un incremento del 70% respecto al año anterior.

Sun atribuye ese crecimiento, en parte, a la política de exención de visas que China profundizó en los últimos años. "A medida que China continúa optimizando sus políticas de exención de visa, el museo está ganando un perfil global cada vez mayor", señaló la curadora.

image Visitantes extranjeros crecieron un 70% en 2025, impulsados por la política de exención de visas.

Para acompañar ese crecimiento internacional, el museo implementó un sistema de venta de entradas compatible con múltiples divisas y tarjetas bancarias internacionales, además de servicios de guía en seis idiomas: chino, inglés, ruso, francés, japonés y coreano. La señalización bilingüe en todo el recinto garantiza que los visitantes extranjeros puedan sumergirse en la experiencia sin barreras lingüísticas.

La cerveza, en el centro

El turista estadounidense Andrew Werner lo sintetizó con franqueza antes de vaciar su vaso de un trago: "Es genial ver los edificios antiguos y el equipo de época, pero lo más inolvidable es probar la cerveza Tsingtao". La cerveza, en definitiva, sigue siendo el núcleo de la propuesta.

Los visitantes tienen la posibilidad de ir más allá de la degustación: en los espacios interactivos y teatrales del museo, pueden diseñar sus propias recetas de cerveza bajo la guía de instructores especializados, adoptando por un momento el rol de maestros cerveceros. La tienda de regalos, por su parte, ofrece merchandising exclusivo con diseños originales que refuerzan la identidad de marca más allá del museo.

Una política de Estado detrás del auge

El éxito del Museo de la Cerveza Tsingtao no es un fenómeno aislado. Se inscribe en una estrategia más amplia definida por el XV Plan Quinquenal de China, publicado en marzo de 2026, que contempla explícitamente el desarrollo del turismo industrial adaptado a las condiciones locales y el fomento de rutas temáticas distintivas y proyectos turísticos de alta calidad.

image Proyecciones holográficas y mapping nocturno convierten una fábrica centenaria en show cultural.

Esta orientación política está acelerando la transformación de un sector entero: las antiguas fábricas y los equipos industriales en desuso se revalorizan como activos culturales capaces de generar nuevas corrientes de consumo turístico. Zeng Chao, subdirector general de Tsingtao Beer Culture Communication Co., Ltd. y director general de Tsingtao Beer International Tourism Development Co., Ltd., lo formuló con claridad: "Nuestra experiencia ha demostrado que las antiguas fábricas y los equipos antiguos siguen siendo activos valiosos que preservan la memoria histórica y generan un nuevo impulso para el consumo cultural y turístico".

De cara al futuro, el museo proyecta profundizar la colaboración intersectorial en torno a la propiedad intelectual del turismo cultural, mejorar sus experiencias teatrales inmersivas y expandir los recorridos nocturnos. La meta es construir un ecosistema turístico integral que abarque gastronomía, alojamiento, transporte, compras y entretenimiento bajo un mismo paraguas conceptual.

"Esperamos que los visitantes de todo el mundo puedan experimentar plenamente el encanto único del patrimonio industrial de China y la rica cultura que comienza con la cerveza Tsingtao", concluyó Zeng.

FUENTE: Noticias Argentinas