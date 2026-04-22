El pistacho se dispara: la guerra en Irán sacude un mercado global millonario

La industria global del pistacho atraviesa uno de los momentos más convulsos de los últimos años. Lo que comenzó como un fenómeno de consumo impulsado por tendencias virales y nuevos productos —como el popular “chocolate Dubái”— ha derivado ahora en una tormenta perfecta agravada por factores geopolíticos. El conflicto en Irán ha irrumpido en este delicado equilibrio, provocando tensiones en la oferta, alteraciones logísticas y un repunte de precios que ya alcanza niveles no vistos desde hace casi una década.

Según un reciente análisis de Bloomberg , el mercado del pistacho ha comenzado a reflejar de forma clara el impacto del conflicto en Oriente Medio. La señal más evidente se encuentra en los precios: datos de Expana Markets indican que en marzo la libra de pistacho alcanzó los 4,57 dólares, su valor más alto desde mayo de 2018. Este incremento no surge en el vacío, sino que se suma a una tendencia alcista que ya venía gestándose desde finales de 2023.

En efecto, el pistacho llevaba tiempo ganando protagonismo en el sector alimentario global. Su incorporación en bebidas, dulces y productos gourmet —con el “chocolate Dubái” como gran emblema viral en redes sociales— disparó su demanda. La plataforma TikTok se llenó de vídeos mostrando tabletas y recetas basadas en este fruto seco, lo que impulsó un aumento de precios estimado en torno al 30% entre 2023 y 2025 en mercados como el estadounidense.

España tampoco ha sido ajena a esta tendencia. Datos de la plataforma Pistacho Pro muestran cómo variedades como el pistacho Kerman han alcanzado precios récord en la Lonja de Albacete, tanto en producción convencional como ecológica. Este encarecimiento ya reflejaba un mercado tensionado incluso antes del estallido del conflicto actual.

El factor Irán: producción, guerra y logística

Sin embargo, la guerra en Irán ha intensificado todos estos factores. Y no es un actor menor: la República Islámica es el segundo mayor productor mundial de pistacho, solo por detrás de Estados Unidos. Según estimaciones del USDA, su producción para la temporada 2025/2026 rondaría las 200.000 toneladas métricas, aproximadamente el 18% del total mundial. Esta cifra supera ampliamente la de países como Turquía o el conjunto de la Unión Europea.

Pistacho españa 1 Las consecuencias del conflicto no se quedan en la región: afectan precios, exportaciones y cadenas de suministro en todo el mundo.

El impacto del conflicto se manifiesta en múltiples frentes. Por un lado, los cultivos iraníes podrían verse afectados por interrupciones en el suministro de agua y energía, fundamentales para el riego. Por otro, la infraestructura agrícola y logística ha sufrido daños directos e indirectos. A esto se suman las dificultades en el transporte marítimo, con cancelaciones de envíos y restricciones en rutas clave.

Analistas del sector advierten que el problema no es únicamente productivo, sino también logístico. El estrecho de Ormuz, una arteria vital para el comercio global, se ha convertido en un punto crítico. Su inestabilidad afecta no solo al petróleo, sino también al suministro de fertilizantes como la urea, encareciendo los costes agrícolas a nivel mundial.

Además, el contexto interno iraní ya era complejo antes del conflicto. Las sanciones internacionales, las tensiones políticas y una cosecha por debajo de lo esperado habían debilitado la industria. Todo ello ha contribuido a reducir la oferta global en un momento de alta demanda.

Un impacto global con consecuencias inciertas

Las consecuencias no se limitan a Irán. El mercado del pistacho es global, y las perturbaciones se propagan rápidamente. India, uno de los principales destinos del pistacho iraní, ha visto alteradas sus cadenas de suministro. Otros países importadores enfrentan retrasos, aumento de costes y menor disponibilidad.

Incluso los productores estadounidenses, que en teoría podrían beneficiarse de la menor competencia iraní, están sintiendo el impacto. Medios como Associated Press han recogido testimonios de agricultores de California que aseguran tener mercancía bloqueada en barcos debido a las restricciones logísticas. En algunos casos, se trata de cargamentos valorados en millones de dólares que no han podido llegar a destinos como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos.

Este escenario recuerda a otras crisis recientes, como la guerra en Ucrania, que demostraron cómo los conflictos regionales pueden tener repercusiones globales en los mercados agrícolas. El pistacho, aunque menos estratégico que el trigo o el maíz, no escapa a esta dinámica.

La gran incógnita ahora es cómo evolucionará la situación. Si el conflicto se prolonga, es probable que los precios continúen al alza y que la volatilidad se mantenga. Por el contrario, una estabilización podría aliviar parcialmente las tensiones, aunque el mercado tardaría en recuperar el equilibrio.

En cualquier caso, lo que está claro es que el pistacho ha dejado de ser un simple snack para convertirse en un indicador más de la interconexión entre consumo, economía y geopolítica. Un fruto pequeño, pero con un impacto global cada vez más evidente.

Fuente: Bloomberg, Xataca con aportes de Redacción +P.