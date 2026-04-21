Entre pozos petroleros, una bodega de Patagonia lanza su propuesta de field blend

En Plaza Huincul, Neuquén, una nueva bodega decidió abrirse camino con una propuesta que combina tradición vitivinícola, tecnología enológica y una fuerte impronta personal. Se trata de Principios & Finales , un emprendimiento familiar de Patagonia que antes que nada nació como una búsqueda propia de sus fundadores.

La historia comienza con Alejandro Beckmann , quien durante años se vinculó con el vino desde el disfrute, hasta que algo cambió. "Durante años disfruté el vino como espectador, pero llegó un momento en que la copa dejó de ser suficiente. Sentí la necesidad de dejar de leer historias ajenas para empezar a escribir la propia", cuenta.

Ese impulso lo llevó a formarse con una diplomatura y luego en el Instituto de Educación Superior de La Consulta, en el Valle de Uco, donde actualmente cursa la Tecnicatura Superior en Enología. La idea, sin embargo, no era replicar modelos existentes sino construir uno propio desde el suelo neuquino.

WhatsApp Image 2026-04-15 at 16.01.44 (1) El sistema field blend reúne Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot y Syrah en una misma parcela, definiendo el vino desde el origen.

La bodega es llevada adelante junto a Daniela Krumrick, quien durante la inauguración leyó un texto que funciona como manifiesto del proyecto: "Aquí el vino no se fabrica, se interpreta. Bienvenidos a Principios y Finales, donde el fiel blend nace en la tierra y se custodia con el alma, uniendo la sabiduría del pasado con la precisión del futuro en cada sinfonía líquida".

Qué es el field blend y por qué lo eligieron

La apuesta técnica central de Principios & Finales es el sistema field blend —también conocido como corte de campo—, una práctica enológica en la que distintas variedades de uva conviven y se cosechan juntas en una misma parcela, definiendo el perfil del vino desde el origen.

En este caso, las variedades que crecen juntas son:

Malbec

Cabernet Sauvignon

Cabernet Franc

Merlot

Petit Verdot

Syrah

Esta lógica se complementa con tecnología aplicada al monitoreo de calidad, con una premisa clara: intervenir lo menos posible en la esencia del producto.

WhatsApp Image 2026-04-15 at 16.01.44 La bodega nació en plena zona petrolera como una apuesta a la diversificación productiva del Alto Valle neuquino.

Una inauguración en Plaza Huincul

El lanzamiento oficial, realizado el viernes pasado, convocó a cerca de 200 personas en un evento que combinó degustaciones con gastronomía regional. Participaron la chef Mica Di Lena, los productores de Patagonia Norte Hongos, Shawarma Eventos y la Bodega Puerta Oeste, reforzando el entramado productivo local.

Entre los asistentes estuvieron el intendente Claudio Larraza y representantes de organismos provinciales vinculados al desarrollo productivo.

Una bodega que apuesta a la diversificación económica

La aparición de Principios & Finales en Plaza Huincul no es un dato menor: la ciudad es históricamente sinónimo de petróleo, y la llegada de un proyecto vitivinícola con formación técnica y visión de largo plazo suma una nueva voz a la diversificación productiva de la región.

Una copa, un pozo, y en el medio, una apuesta que recién empieza.

FUENTE: Redacción +P