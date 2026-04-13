Vinos de Patagonia: el secreto de los precios récord que duplican el promedio nacional

Identidad y calidad certificada: Con una producción 100% volcada a vinos fraccionados y una fuerte apuesta por variedades premium, Neuquén y Río Negro consolidan la marca Patagonia.

El informe de comercialización del Instituto Nacional de Vitivinicultura ( INV ) , con datos actualizados al 1 de abril de 2026, revela un escenario de contrastes para la industria argentina. Mientras el país apuesta a la recuperación del volumen mediante el granel, las provincias de Neuquén y Río Negro consolidan una estrategia de nicho que prioriza la rentabilidad por unidad.

En marzo de 2026, las exportaciones nacionales de vinos y mostos crecieron un 22,8% interanual en volumen, totalizando 181.639 hectolitros . Sin embargo, la verdadera noticia reside en el precio implícito que los mercados internacionales están dispuestos a pagar por el terroir austral.

La brecha de precios: El fenómeno de Río Negro

La estadística oficial muestra una participación marginal de la Patagonia en términos de volumen total (apenas el 0,7% entre ambas provincias), pero los ingresos FOB cuentan una historia diferente. Río Negro exportó apenas 392 hectolitros, pero generó la impresionante cifra de 646.000 dólares. Esto arroja un precio medio de aproximadamente 16,5 dólares por litro, una cifra que pulveriza el promedio nacional de vinos fraccionados, situado en 4,20 dólares.

Por su parte, Neuquén despachó 828 hectolitros por un valor de 315.000 dólares FOB. Con un precio implícito de 3,8 dólares por litro, la provincia neuquina también supera los 3,5 dólares que promedian los vinos varietales a nivel país en el primer trimestre de 2026. Esta capacidad para defender precios elevados confirma que la marca Patagonia funciona como un sello de garantía para el consumidor de alta gama.

Calidad certificada: 100% fraccionado

Una de las claves del éxito regional radica en su perfil productivo. Mientras que el 31,3% del volumen exportado por Argentina en marzo correspondió a vino a granel, la Patagonia mantuvo un esquema de envíos exclusivamente de vinos fraccionados varietales y espumosos.

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Neuquén envió al exterior 810 hl de varietal y 18 hl de espumoso. En paralelo, Río Negro exportó 383 hl de varietal y 9 hl de espumoso. Esta ausencia total de granel en las planillas del INV subraya una decisión comercial clara: el sur no compite por precio, sino por identidad. Como destaca el informe de la Coordinación de Promoción y Asuntos Técnicos, el segmento donde operan estas bodegas se ubica en la franja de mayor valor, típicamente entre los 26 y 110 dólares por caja.

El contexto nacional y las variedades de lujo

A nivel general, el crecimiento del volumen estuvo traccionado por el vino blanco a granel, que trepó un 244,6%. En el segmento de varietales fraccionados —donde la Patagonia es protagonista— el Malbec retiene el 66,5% del mercado con un precio medio de 3,2 dólares por litro.

No obstante, son las cepas alternativas las que mejor pagan. El Cabernet Franc y los cortes de Malbec-Cabernet Sauvignon alcanzaron los 7,2 dólares por litro, seguidos de cerca por el Pinot Negro, con 6,5 dólares. Estas variedades encuentran en los valles patagónicos un clima ideal, permitiendo a las bodegas locales capturar esa renta extraordinaria.

Destinos y proyecciones

El Reino Unido se mantiene como el principal comprador de vino argentino con el 24% del volumen, seguido por Estados Unidos (19%) y Brasil (14%). Para la Patagonia, estos mercados representan la oportunidad de consolidar su imagen como la región vitivinícola de referencia para el hemisferio norte.

El desafío para el resto del año será sostener este posicionamiento premium en un contexto donde el mosto concentrado y el granel parecen recuperar terreno en la balanza comercial.



Fuente: INV con aporets de Redacción +P