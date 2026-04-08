Stock vitivinícola 2026: Mendoza lidera y Patagonia se especializa

Mendoza custodia el 86,5% del stock nacional de vino disponible, consolidando su liderazgo en la industria.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura ( INV ), mediante los datos consolidados del Libro Electrónico de Bodegas , presentó el balance oficial de las existencias de vino y mosto al 1 de marzo de 2026.

El informe revela una disponibilidad total de 9.372.230 hectolitros (hl) de vino en los establecimientos de todo el país, cifra que contempla exclusivamente los estados "disponibles" y excluye categorías como espumantes o vinos especiales.

Este volumen asegura el abastecimiento para los diversos canales de comercialización, con una hegemonía absoluta de los vinos tintos, que representan 7.508.041 hl del inventario general.

El predominio de Cuyo en el almacenamiento nacional

La provincia de Mendoza ratifica su rol central en la cadena productiva al concentrar 8.114.294 hl, lo que equivale a más del 86% de las existencias totales de Argentina.

En los depósitos mendocinos, la segmentación muestra una fuerte presencia de vinos genéricos, que alcanzan los 5.301.780 hl, mientras que los vinos varietales certificados suman 2.812.514 hl.

Es relevante notar que, dentro de los varietales mendocinos, el vino color lidera con 2.428.070 hl, frente a los 384.444 hl de blanco, reflejando la orientación exportadora y de consumo local hacia las cepas tintas.

Por su parte, San Juan se mantiene como el segundo polo de almacenamiento con 768.742 hl totales. La estructura del stock sanjuanino se inclina mayoritariamente hacia los genéricos, con 618.240 hl, dejando un margen de 150.503 hl para los varietales.

En esta región, la brecha entre tintos y blancos resulta menos pronunciada en la categoría genérica, aunque el color mantiene la primacía en el volumen global de la provincia.

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Patagonia y su crecimiento en el segmento de alta gama

El análisis detallado de las provincias de la Patagonia y zonas de influencia del sur revela una dinámica distinta, donde la calidad varietal cobra un protagonismo superior al promedio nacional.

Neuquén encabeza el bloque patagónico con un stock total de 46.668 hl, de los cuales un notable 37% corresponde a vinos varietales (17.330 hl), una proporción que subraya la vocación de esta región por vinos con denominación de origen y cepas específicas.

Río Negro acompaña esta tendencia con una existencia de 33.717 hl totales. En los establecimientos rionegrinos, los varietales representan 11.954 hl, lo que demuestra una convivencia equilibrada con los 21.763 hl de vinos genéricos.

Más al sur, Chubut reporta 3.324 hl de vino en guarda, de los cuales 605 hl pertenecen a la categoría varietal y 2.719 hl a genéricos. Por último, La Pampa, integrada frecuentemente en los circuitos vitivinícolas sureños, aporta 6.109 hl al stock nacional, con una distribución de 1.825 hl de varietales y 4.283 hl de vinos genéricos. Estas cifras confirman que la Patagonia, aunque menor en volumen comparado con Cuyo, mantiene una reserva estratégica de producto con alto valor agregado.

Categorización por color y el mercado de los mostos

A nivel nacional, la diferencia por tipo de producto marca el pulso del mercado. Los vinos genéricos totalizan 6.205.546 hl, mientras que los varietales alcanzan los 3.166.685 hl. En ambos casos, el vino color supera ampliamente al blanco. En el segmento varietal, existen 2.697.151 hl de tinto frente a solo 469.534 hl de blanco.

Estas estadísticas del INV subrayan la especialización de las bodegas argentinas en la guarda de tintos de media y alta gama para satisfacer las demandas externas.

Finalmente, el sector de los mostos también presenta volúmenes significativos al cierre de este informe. Las existencias de mosto sulfitado llegan a los 691.675 hl, lideradas nuevamente por Mendoza con 466.523 hl y San Juan con 221.825 hl. En cuanto al mosto concentrado, el país dispone de 99.602 hl, lo que representa un total de 34.045 toneladas de producto disponible para la industria alimenticia y de exportación.

Fuente: INV con aportes de Redacción +P