Argentina lidera el ranking de las marcas de vino más admiradas del mundo en 2026

Catena Zapata lidera por segundo año consecutivo el ranking de las 50 marcas de vino más admiradas del mundo según Drinks International.

El vino de Argentina volvió a ocupar el lugar más alto del escenario internacional. La bodega Catena Zapata repite en el primer puesto del ranking "The World's Most Admired Wine Brands 2026" , elaborado anualmente por la publicación especializada Drinks International , que reúne a las 50 marcas vitivinícolas más influyentes del planeta .

El panel encargado de la selección integra expertos internacionales que evalúan a los productores según criterios estrictos: calidad, consistencia, valor comercial y presencia de marca . El resultado es una radiografía del poder simbólico y comercial de la industria del vino a escala global.

Argentina en la cima por segunda vez consecutiva

La bodega mendocina Catena Zapata no solo lidera el ranking general, sino que además recibió el premio especial a la "Marca de vino más admirada en América del Sur". Se trata de un reconocimiento doble que consolida su posición como referente indiscutido del vino argentino en el mundo y como uno de los productores de mayor proyección global.

Le siguen en el podio Antinori (Italia, puesto 2), galardonada como la Marca más Admirada en Europa, y las españolas Familia Torres (puesto 3) y Vega Sicilia (puesto 4), que refuerzan el peso de España en la élite vitivinícola mundial.

image Las instalaciones de Catena Zapata, en Mendoza, símbolo del vino argentino de alta gama en el escenario internacional.

Europa domina con 36 representantes sobre 50

El viejo continente mantiene su hegemonía en el listado: 36 de los 50 puestos corresponden a bodegas europeas, con fuerte presencia de Francia, España e Italia. Entre los íconos franceses figuran Domaine de la Romanée-Conti (puesto 7), Château Margaux (puesto 14), Château Pétrus (puesto 24) y Château Lafite (puesto 42).

La edición 2026 incorpora además tres nuevas marcas al ranking: Scala Dei (España), Nyetimber (Reino Unido) y Juvé & Camps (España), esta última reconocida como la Entrada Nueva más Alta del año, al debutar directamente en el puesto 26.

image Esta lista es elaborada por la publicación Drinks International e incluye 50 firmas vitivinícolas de todo el mundo.

Los premios regionales y el ascenso más llamativo

Más allá del ranking general, el listado de Drinks International distingue líderes por continente. Penfolds (Australia, puesto 6) obtuvo el reconocimiento como Marca más Admirada en Australasia. Kanonkop (Sudáfrica, puesto 17) repite como referente en África y Oriente Medio. Ridge (Estados Unidos, puesto 34) lidera América del Norte.

El ascenso más notable del año corresponde a Ornellaia (Italia), que pasó del puesto 50 en 2025 al puesto 16 en 2026, el salto más destacado de toda la edición.

Un ranking que define tendencias globales

El listado de las marcas de vino más admiradas del mundo no es solo un reconocimiento honorífico: es una herramienta que orienta decisiones comerciales, de exportación y de posicionamiento en mercados internacionales. La presencia de una bodega en este ranking impacta directamente en su visibilidad ante importadores, sommeliers, prescriptores y consumidores especializados de todo el mundo.

Que Argentina encabece ese listado por segundo año consecutivo no es un dato menor. Es la señal más contundente de que el vino argentino, con Catena Zapata a la cabeza, dejó de competir en las ligas regionales para instalarse definitivamente en la conversación del vino de élite mundial.



Fuente: Tecnovino con aportes de Redacción +P