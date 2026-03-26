La UE juega fuerte: entra en vigor el Paquete Legislativo del Vino 2026

Subvenciones de hasta 80% para equipamiento contra heladas y gestión eficiente del agua en bodegas.

Desde este mes, el sector vitivinícola europeo cuenta con un nuevo marco regulatorio diseñado para fortalecer su competitividad global. El Reglamento UE 2026/471 , conocido como Paquete Legislativo del Vino , incorpora medidas concretas de promoción, flexibiliza la gestión de fondos de la Política Agrícola Común (PAC) , eleva las subvenciones a inversiones y establece nuevas reglas de etiquetado. Así lo detalla el informe publicado por TecnoVino en España.

Este paquete responde a los desafíos estructurales que enfrenta el sector: caída de mercados tradicionales como Estados Unidos, sobreproducción crónica, impacto del cambio climático y la necesidad de mayor transparencia ante el consumidor.

Nuevo etiquetado

El vino se equipara ahora a cualquier alimento en materia de información al consumidor, según el Reglamento UE 2021/2117 y sus actos delegados. Los cambios más relevantes son:

Declaración nutricional : Resulta obligatorio indicar el valor energético (calorías) en la etiqueta física con el símbolo «E» . El resto de la tabla nutricional completa (grasas, hidratos de carbono, azúcares y proteínas) puede ofrecerse de forma digital.

: Resulta obligatorio indicar el valor energético (calorías) en la etiqueta física con el símbolo . El resto de la tabla nutricional completa (grasas, hidratos de carbono, azúcares y proteínas) puede ofrecerse de forma digital. Lista de ingredientes : Debe estar accesible para el consumidor e incluye aditivos, reguladores de acidez y sustancias que pueden causar alergias.

: Debe estar accesible para el consumidor e incluye aditivos, reguladores de acidez y sustancias que pueden causar alergias. Códigos QR como gran novedad: Se generaliza el uso de códigos QR para evitar sobrecargar la etiqueta física. Estos códigos facilitan la exportación al no requerir cambios de etiquetas por país. Sin embargo, deben cumplir reglas estrictas: no pueden rastrear datos personales del usuario, no permiten publicidad ni mensajes de marketing, y deben dirigir directamente a información técnica del producto.

Además, el paquete regula claramente los vinos desalcoholizados. Deben etiquetarse como “vino desalcoholizado” (si tienen menos de 0,5% vol.) o “vino parcialmente desalcoholizado” (si se encuentran entre 0,5% y la graduación mínima de la categoría).

image Etiquetado digital con código QR ya es obligatorio en vinos europeos a partir del 18 de marzo de 2026.

Mayor apoyo financiero y promoción agresiva

Ante la crisis en mercados clave como EE.UU., la Unión Europea aumenta significativamente su respaldo económico:

La UE cubrirá hasta el 60% de los gastos de promoción en países terceros. Los Estados miembros podrán elevar esta ayuda al 80% e incluso al 90% en el caso de las pymes.

de los gastos de promoción en países terceros. Los Estados miembros podrán elevar esta ayuda al e incluso al en el caso de las pymes. Las campañas de promoción podrán extenderse hasta 9 años (3 años iniciales renovables dos veces). Esta duración permite a las bodegas construir marcas sólidas en mercados complejos como India o Brasil.

Medidas de gestión de crisis

Para equilibrar la oferta y la demanda ante el excedente crítico de vino europeo, el paquete recupera dos herramientas drásticas:

Arranque definitivo de viñedos : Se autoriza el uso de fondos europeos para el arranque voluntario de viñedos productivos.

: Se autoriza el uso de fondos europeos para el arranque voluntario de viñedos productivos. Destilación de crisis: Se establece un límite del 25% de los fondos nacionales destinados a medidas de destilación y vendimia en verde en un mismo año.

image La UE financiará hasta el 90% de campañas de promoción para pymes vitivinícolas en terceros países.

Adaptación al cambio climático y mayor estabilidad

Uno de los puntos más relevantes dada la frecuencia de eventos climáticos extremos es el fuerte apoyo a la inversión en mitigación:

Las bodegas podrán recibir subvenciones de hasta el 80% para equipamiento que reduzca los efectos del cambio climático (sistemas antiheladas, gestión eficiente del agua, entre otros).

para equipamiento que reduzca los efectos del cambio climático (sistemas antiheladas, gestión eficiente del agua, entre otros). Se elimina el año 2045 como fecha límite del sistema de autorizaciones de plantación. Ahora se implementarán revisiones cada 10 años, lo que otorga mayor estabilidad y previsibilidad a los viticultores europeos.

Entrada en vigor y próximos pasos

El reglamento entra en aplicación inmediata en toda la Unión Europea a partir del 18 de marzo de 2026. Desde esta fecha, las bodegas pueden comenzar a solicitar las nuevas líneas de ayuda y adaptar sus etiquetas, especialmente las correspondientes a vinos desalcoholizados y parcialmente desalcoholizados.

Este paquete legislativo representa un giro estratégico de la Unión Europea para modernizar, digitalizar y hacer más competitivo al sector vitivinícola frente a un contexto global cada vez más desafiante. Combina transparencia para el consumidor, herramientas financieras potentes y medidas estructurales para enfrentar la sobreproducción y el cambio climático.



Fuente: Tecnovino con aportes de Redacción +P