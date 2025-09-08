Polvo de cereza: la nueva esperanza contra el Alzheimer

En la constante búsqueda de soluciones para frenar el avance del Alzheimer y otras formas de demencia, un grupo de investigadores británicos ha puesto la mirada en una fruta que, a simple vista, parece inofensiva pero guarda un potencial prometedor: la cereza.

Científicos de la Universidad de Kent han logrado convertir cerezas en un polvo que, según sus primeras investigaciones en laboratorio, podría ayudar a proteger al cerebro contra los efectos nocivos relacionados con el envejecimiento, incluyendo el Alzheimer. La clave estaría en la antocianina, un antioxidante presente en la fruta que se mantiene activo en el polvo y que podría desempeñar un papel crucial en la defensa del organismo contra el deterioro cognitivo.

De la fruta al polvo: un proceso innovador

La investigación parte de un hallazgo interesante. Si bien estudios anteriores ya habían señalado que el consumo de cerezas —ya sea enteras o en forma de jugo— puede mejorar la cognición en personas con demencia leve a moderada, los especialistas de Kent creen que el formato en polvo ofrece ventajas adicionales.

El motivo principal es que la antocianina, responsable no solo del color intenso de la cereza sino también de sus propiedades antioxidantes, se conserva mejor en este proceso. Así, al transformar las cerezas en polvo en lugar de limitarse a aprovechar su jugo, se lograría potenciar sus beneficios.

Un detalle llamativo del estudio es que no se utilizaron las cerezas más perfectas y apetecibles para el mercado, sino aquellas frutas dañadas o descoloridas que de otro modo habrían terminado en la basura. Este enfoque no solo representa un avance en la ciencia de los alimentos, sino también en la sostenibilidad, al dar una segunda vida a productos agrícolas considerados “desperdicio”.

Lo que dice la ciencia

Los investigadores comprobaron que este polvo de cereza mostró efectos protectores en modelos de laboratorio frente a enfermedades relacionadas con la edad. Aunque todavía faltan ensayos clínicos en humanos para confirmar su eficacia real, los resultados iniciales son lo suficientemente alentadores como para despertar el interés de la comunidad científica y de la industria alimentaria.

La doctora Marina Ezcurra, investigadora principal del proyecto en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Kent, subrayó la importancia de la colaboración entre científicos y productores locales. “Trabajar con los productores locales ha sido clave para este éxito. Juntos demostramos que los subproductos agrícolas no tienen por qué desperdiciarse: pueden formar parte de la solución para producir alimentos saludables, sostenibles y accesibles”, explicó.

Ezcurra añadió que este descubrimiento representa un enfoque innovador con potencial de aplicarse a gran escala, no solo en Kent sino también en otras regiones agrícolas donde el cultivo de cerezas forma parte importante de la economía.

Una alianza con raíces locales

El estudio no se llevó a cabo en solitario. La Universidad de Kent colaboró con Rent A Cherry Tree, una empresa de cerezos ubicada en Northiam, East Sussex. Gracias a esta sinergia, se logró convertir lo que antes era considerado un desecho agrícola en un producto con valor añadido, capaz de abrir la puerta a nuevas soluciones tanto para la salud como para la sostenibilidad.

Desde la perspectiva de la empresa, el proyecto no solo mejora la imagen de la producción agrícola, sino que también demuestra cómo la ciencia y la innovación pueden ofrecer nuevas salidas comerciales a cultivos tradicionales.

¿Un futuro suplemento contra la demencia?

Si bien el polvo de cereza aún se encuentra en fase de investigación, no resulta descabellado imaginarlo en el futuro como base para suplementos dietéticos o alimentos funcionales. En un mundo donde la población envejece a un ritmo acelerado y los casos de Alzheimer van en aumento, cualquier alternativa preventiva o terapéutica resulta valiosa.

alzheimer-scaled La Universidad de Kent colaboró con Rent A Cherry Tree, una empresa de cerezos ubicada en Northiam, East Sussex.

Los antioxidantes como la antocianina ayudan a combatir el estrés oxidativo, un proceso que daña las células con el paso del tiempo y que se asocia al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Aunque no existe una “cura mágica” para el Alzheimer, los expertos coinciden en que mantener una dieta rica en antioxidantes, junto con hábitos saludables, puede contribuir a retrasar el deterioro cognitivo.

Un paso adelante en la lucha contra el desperdicio

El valor del proyecto no radica únicamente en su potencial médico. También representa un ejemplo de economía circular aplicada al campo. Al aprovechar cerezas que antes se descartaban, se reduce el desperdicio alimentario y se ofrece una nueva fuente de ingresos a los productores.

En palabras de la doctora Ezcurra: “Nuestra innovación recién descubierta es un enfoque científico que podría adoptarse a gran escala en Kent y otras regiones agrícolas, y esperamos realizar más investigaciones para impulsarlo”.

Precaución y esperanza

Como ocurre con muchos avances científicos, es importante mantener una visión equilibrada. Los resultados en laboratorio son prometedores, pero falta comprobar si los mismos beneficios se replican en humanos a largo plazo. Además, será necesario establecer la dosis adecuada, la mejor forma de consumo y posibles contraindicaciones antes de recomendar el polvo de cereza como tratamiento o suplemento generalizado.

No obstante, la investigación abre un camino esperanzador en el que una fruta común, transformada con un poco de ingenio científico, podría convertirse en un aliado en la lucha contra una de las enfermedades más devastadoras de nuestro tiempo.

Conclusión

El Alzheimer sigue siendo un desafío global que afecta a millones de familias y representa un enorme coste para los sistemas de salud. En este contexto, cada descubrimiento suma. El polvo de cereza desarrollado por los investigadores de Kent es un ejemplo de cómo la ciencia puede encontrar soluciones innovadoras en los lugares más inesperados: en este caso, en una fruta dañada que antes no tenía valor comercial.

Si futuros ensayos confirman su eficacia, podríamos estar ante un suplemento natural y sostenible capaz de apoyar la salud cerebral y de contribuir, al mismo tiempo, a reducir el desperdicio agrícola. Una pequeña cereza con un potencial enorme.