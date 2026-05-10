Guardia Mitre celebra el jabalí al asador mientras Río Negro enfrenta su superpoblación

El concurso reúne asadores de todo el país en torno a la carne del jabalí patagónico.

Cada mayo, el pequeño pueblo de Guardia Mitre se transforma. El camping municipal a orillas del río Negro se convierte en epicentro de una celebración que, en apenas tres ediciones, ya forma parte del calendario cultural rionegrino: la Fiesta Provincial del Jabalí al Asador . Este fin de semana terminó la tercera edición, con una programación de tres jornadas que combinó gastronomía de monte, danzas folklóricas, vitivinicultura local y destreza criolla. En este punto, la pregunta que surge es: ¿El fuego es una respuesta al monte? ¿Puede la cultura ser también una herramienta de manejo?

Lo cierto es que detrás del aroma del asado y el concurso de parrilleros hay una realidad que los técnicos en fauna y los productores agropecuarios conocen bien: el jabalí europeo ( Sus scrofa ) es una de las especies exóticas invasoras más problemáticas de la Patagonia , y su población sigue creciendo sin que las estrategias de control vigentes logren resultados palpables.

Recorrido Jabali.jpg El jabalí, que genera enorme desequilibrio ambiental en los bosques patagóicos, es identidad gastronómica y turística en Guardia Mitre.

Una especie que no para de crecer

Según datos del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la FAO, los jabalíes generan pérdidas económicas anuales de 1.380 millones de dólares en la Argentina. El daño abarca desde la destrucción de cultivos y pasturas hasta el impacto directo sobre la biodiversidad nativa.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) incluyó al jabalí europeo entre las 100 especies más dañinas del mundo. En Río Negro, la problemática tiene décadas de historia y aún no encuentra una solución definitiva. El doctor Sebastián Ballari, investigador del CONICET especializado en la materia, lo grafica con crudeza: en el área de Llao Llao, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, hace pocos años apenas se registraban presencias ocasionales de la especie. Hoy los mallines cercanos al Puente Romano están literalmente dados vuelta por el jabalí, con rastros en los mismos senderos que recorren los turistas.

"El jabalí, así como todas las especies exóticas invasoras, son un problema no solo en Argentina sino en el mundo. El IPBES destaca a las especies invasoras como uno de los cinco factores más importantes que alteran la biodiversidad", advirtió Ballari.

Previsiblemente la superpoblación trasciende los límites del parque. de hecho, los registros en zonas urbanas (como el centro de Bariloche) son cada vez más frecuentes, lo que amplía el conflicto más allá del sector productivo.

jabali 1 El jabalí europeo genera pérdidas de 1.380 millones de dólares anuales en Argentina.

Río Negro: control en marcha, resultados insuficientes

La provincia cuenta con políticas de manejo desde 2007. Federico Hollmann, director de Fauna de Río Negro, señaló que desde entonces se implementan "políticas para tender al control de la especie", y que la articulación con los municipios resulta clave para gestionar las denuncias por presencia de jabalíes en ámbitos urbanos.

La subsecretaría provincial de Fauna Silvestre, encabezada por el veterinario Roberto Espósito, mantiene temporadas de caza abiertas durante la mayor parte del año. "Para este año lo que hicimos fue reunirnos con los grupos de cazadores, distintas asociaciones para consensuar y ver cómo desarrollar mejor la actividad. No solamente es practicar un deporte, sino buscar el sentido común: controlar la superpoblación del jabalí y el control sanitario de la especie", explicó Espósito.

Sin embargo, los expertos son cautelosos con las expectativas. Desde el Club de Caza y Pesca Bardas Bajas, su secretario Valerio Lértora respalda la incorporación de nuevas tecnologías —como sistemas de trampas probados en otros países— pero advierte que no serán la solución definitiva. "Las trampas son bienvenidas, pero por sí solas no creo que generen una baja significativa de la proliferación. Tenemos que articular las trampas, la caza con jauría, los cazadores al acecho y, concatenados con los productores, podremos limitar la propagación de esta especie", afirmó.

El daño económico en campo es tan concreto como difícil de cuantificar. "El jabalí les genera una pérdida de dinero impresionante, es un menoscabo en la economía", resumió Lértora al referirse al impacto sobre los productores rurales.

Un encuentro convocado por Ballari y Gwen Hulsegge, de The Nature Conservancy, reunió a más de veinte instituciones de Neuquén y Río Negro para abordar la problemática de manera coordinada. Del trabajo conjunto surgió la identificación de desafíos estructurales: actualización de normativas, mayor articulación interinstitucional, mejora de la infraestructura sanitaria para el destino de los productos derivados del manejo, y comunicación hacia la sociedad.

jabali cocido La carne magra e intensa del jabalí exige técnica y paciencia: horas de fuego controlado.

Guardia Mitre como caso de aprovechamiento

En ese contexto de búsqueda de soluciones integrales, Guardia Mitre construyó un modelo propio: transformar el animal en recurso. La localidad del Valle Inferior del río Negro no inventó la caza del jabalí, pero sí encontró la manera de darle valor cultural, gastronómico y turístico.

El concurso central de la fiesta convoca a asadores de todo el país a medir su técnica con una carne que, como describe la escena gastronómica patagónica, "es magra, intensa y sabrosa, y necesita tiempo de cocción y un manejo experto del calor". En la segunda edición, 23 equipos compitieron por la Copa Challenger del Coto de Caza Peumayen, con jurado de peso: el chef Francisco Ventura, la referente de la Federación Argentina de Asadores Natalia Barrionuevo, y Alejandro Mansilla, capitán de la selección argentina de asadores.

La tercera edición amplía la propuesta. Además del concurso de asadores, más de 60 puestos entre gastronómicos y artesanos, espectáculos musicales, danzas folklóricas y, como novedad, un reconocimiento a los vitivinicultores locales con degustación de vinos producidos en Guardia Mitre. El domingo cerró con jornada de destreza criolla y jineteada en el Club Hípico.

El intendente Miguel Evans destacó la singularidad del evento: "Nos pusimos el logo de 'Auténtica y única' porque no hay otro antecedente ni en Argentina ni en ningún lugar". La Legislatura de Río Negro le dio respaldo institucional: en marzo de 2024 sancionó la Ley N° 5708, que otorga carácter de fiesta provincial al evento y establece a Guardia Mitre como sede permanente, reconociendo su origen en 2019.

El desafío pendiente: del fuego a la política pública

La fiesta es joven, pero crece con solidez. Lo que todavía falta es un esquema provincial —y regional— que articule de manera efectiva el control de la especie con el aprovechamiento productivo de su carne y subproductos. Los expertos coinciden: no hay una receta única, cada territorio exige estrategias adaptadas a su geografía, densidad poblacional y recursos disponibles.

Lo que Guardia Mitre aporta, en ese camino, es un dato concreto: el jabalí puede ser también un activo, siempre que el manejo sea responsable, el control sanitario esté garantizado y la infraestructura para procesar y comercializar la carne exista. Mientras eso no ocurra a escala, el fuego del asador seguirá siendo, por ahora, la forma más visible —y sabrosa— de darle uso a una especie que no para de crecer.

FUENTE: Gobierno de Río Negro, CONICET (Dr. Sebastián Ballari), Subsecretaría de Fauna Silvestre de Río Negro, Club de Caza y Pesca Bardas Bajas, FAO, ex Ministerio de Ambiente, Ley Provincial N° 5708. Aportes de la Redacción +P