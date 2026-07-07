Salmón Chinook: el gobierno de Santa Cruz y Fundación Anfibia unen fuerzas contra el invasor

Desde el Lago del Desierto hasta Puerto Santa Cruz, el monitoreo conjunto del chinook busca equilibrar el impacto ecológico con oportunidades de aprovechamiento sostenible en la provincia

El control y estudio del salmón chinook constituye la primera línea de trabajo compartida entre la Fundación Anfibia y la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura de Santa Cruz . Este impulso surge tras la firma del convenio marco de cooperación durante junio de 2026.

Evangelina Vettese y Rodrigo Clarke, integrantes de la organización con sede en El Chaltén, detallaron a Ahora Calafate que el objetivo inmediato consiste en avanzar hacia convenios específicos. Estos acuerdos profundizarán las investigaciones, fortalecerán el monitoreo de la especie y desarrollarán herramientas efectivas para reducir su impacto en los ecosistemas acuáticos provinciales.

El convenio establece un marco general de colaboración. Sin embargo, los acuerdos específicos definirán las acciones concretas que se implementarán en los próximos meses.

Pesca artesanal regulada en la desembocadura del río Santa Cruz podría convertirse en herramienta efectiva de control poblacional del chinook.

Por qué preocupa el salmón chinook en Patagonia

Una de las primeras acciones se centrará en el Plan de Aprovechamiento y Control del Salmón Chinook. La especie exótica invasora ya estableció poblaciones reproductivas en distintas cuencas santacruceñas. A fines de 2025, la Legislatura Provincial aprobó la ley que declaró al chinook como especie invasora y habilitó estrategias de manejo y control.

Vettese destacó que el convenio potencia el trabajo que la Fundación desarrolla desde hace varios años. “La idea es promover el plan de aprovechamiento y control del salmón chinook, una especie exótica invasora que está en la cuenca”, señaló.

Las intervenciones se concentran principalmente en la cuenca del río Santa Cruz, desde las nacientes en la zona del Lago del Desierto hasta la desembocadura en Puerto Santa Cruz.

Rodrigo Clarke explicó que existen al menos cuatro cuencas invadidas por poblaciones autosustentables: los ríos de las Vueltas, Guanaco, Caterina y Las Hayas. Cada año, grupos de peces llegan a reproducirse. Tras el desove mueren y liberan una enorme cantidad de materia orgánica y nutrientes en ecosistemas que evolucionaron sin grandes salmones.

Esta modificación afecta a peces nativos, aves, mamíferos, microorganismos y toda la dinámica ecológica de las cuencas patagónicas. Los investigadores analizan estos cambios para diseñar medidas de manejo adecuadas.

Poblaciones de salmón chinook establecidas en cuencas patagónicas alteran el flujo natural de nutrientes en ríos que evolucionaron sin esta especie invasora.

Controlar la invasión

El trabajo conjunto evalúa convertir el aprovechamiento del recurso en una herramienta de control. Clarke resaltó una particularidad del chinook: “El salmón entra a nuestra cuenca por una sola vía, que es el río Santa Cruz, y además es una carne muy valorada para la comercialización”.

La propuesta incluye evaluar una pesca artesanal regulada en la cuenca baja, especialmente en las zonas de Puerto Santa Cruz y Comandante Luis Piedra Buena. Allí, los ejemplares llegan desde el mar en óptimas condiciones para el consumo. “El pez entra en un estado muy bueno y aprovechable. En la parte alta, donde más se suele pescar, ya no está en las mejores condiciones”, explicó Clarke.

Esta estrategia busca disminuir la cantidad de ejemplares que remontan el río para reproducirse. De esta forma se reduce la expansión de la especie sin perder el potencial económico que representa.

Investigadores de Fundación Anfibia utilizan cámaras trampa para documentar interacciones de fauna nativa con restos de salmones post-desove.

Nuevos monitoreos y estudios científicos

Además del manejo del chinook, la Fundación Anfibia ampliará otras investigaciones ambientales junto a la Secretaría de Pesca. Entre ellas destaca el uso de cámaras trampa para estudiar cómo distintas especies de fauna aprovechan los restos de salmones después del desove.

“Estamos evaluando cómo afecta esa carga de materia orgánica en las interacciones de la fauna, porque estos peces transportan muchos nutrientes desde el mar hacia cabeceras de cuencas glaciarias que naturalmente no los tienen”, indicó Vettese.

Los relevamientos continuarán para estimar la abundancia de la especie, seguir su expansión hacia nuevas cuencas y generar información científica sólida que oriente futuras decisiones de manejo.

Convenio marco entre Secretaría de Pesca y Anfibia formaliza años de investigación aplicada sobre la expansión del salmón chinook en Santa Cruz.

Un trabajo articulado entre ciencia y Estado

Para Clarke, el principal aporte del convenio radica en formalizar el trabajo realizado durante mucho tiempo. La Fundación ya colabora en proyectos científicos con investigadores del CONICET y otras instituciones nacionales. Ahora fortalecerá esa labor mediante una agenda compartida con el Estado provincial.

Esta alianza representa un avance clave en la gestión ambiental de Santa Cruz. Combina conocimiento científico, experiencia local y capacidad estatal para enfrentar el desafío del salmón chinook de manera integral, equilibrando conservación, control y posibles beneficios económicos sostenibles.

FUENTE: Ahora Calafate y Fundación Anfibia con aportes de Redacción +P