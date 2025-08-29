La hoja de ruta para la vitivinicultura: ¿puede el vino argentino conquistar nuevos mercados?

El próximo 8 de noviembre, la provincia de Mendoza será el epicentro del sector vitivinícola argentino con la tercera edición de "El Futuro del Vino Argentino". Organizado por el Fondo Vitivinícola y la Corporación Vitivinícola (COVIAR) , este evento se ha consolidado como el foro más relevante para el análisis estratégico del sector. La premisa es clara: proporcionar a la industria información de alta calidad, datos objetivos y estudios de mercado que permitan a los tomadores de decisiones navegar en un entorno global cada vez más complejo y competitivo.

El foro reunirá a personalidades de renombre mundial, como Guillermo Oliveto, Andrés Malamud, Yvette Van Der Merwe y Carolina Núñez, quienes presentarán análisis cruciales para entender el presente y futuro del vino argentino. Según Bernardo Lanzilotta , presidente del Fondo Vitivinícola, el objetivo es "poner a disposición de toda la industria información objetiva, estudios y análisis sobre las oportunidades que tiene el vino argentino en la actualidad y a futuro". Por su parte, Mario González , presidente de COVIAR, enfatiza que "sin información precisa no se pueden tomar buenas decisiones", destacando la importancia del evento para el Plan Estratégico Vitivinícola .

Un panel de expertos de primer nivel

La agenda del evento se estructura en torno a cuatro conferencias estratégicas, diseñadas para brindar una perspectiva integral de los desafíos y oportunidades del mercado.

Por primera vez en Argentina, el foro contará con la presencia de Yvette Van Der Merwe, la presidenta de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). Economista y experta en tecnologías de la información, Van Der Merwe es una voz autorizada para comprender las tendencias globales del sector y las regulaciones que rigen el comercio internacional del vino. Su participación será clave para que los productores argentinos entiendan el panorama competitivo a escala mundial.

El politólogo Andrés Malamud ofrecerá un análisis sobre los movimientos geopolíticos que impactan el comercio internacional. Malamud, experto en Relaciones Internacionales, desglosará cómo los conflictos y las alianzas entre potencias reconfiguran las reglas de las exportaciones, ofreciendo una visión macro de los factores que influyen en el mercado del vino a nivel global.

Por otro lado, la consultora WorldPanel By Numerator presentará un estudio exclusivo de la mano de Carolina Núñez. Esta investigación se centrará en el potencial del vino de baja graduación alcohólica en el mercado argentino. Analizando los hábitos de compra y consumo de los hogares, el estudio busca identificar las motivaciones y barreras que podrían abrir una nueva vía de crecimiento para el sector local.

Finalmente, el consultor Guillermo Oliveto, especialista en estrategias de negocio y consumo, compartirá los hallazgos de un estudio sobre la percepción del consumidor. Su presentación abordará cómo los consumidores se relacionan con el vino, qué tan receptivos son a las innovaciones y cómo se posiciona esta bebida frente a otras categorías de alcohol.

Este evento representa una oportunidad única para que el sector vitivinícola argentino se adapte y evolucione, basando sus decisiones en datos y análisis de vanguardia. La cita es en el Salón de Grado de la Universidad Nacional de Cuyo, un espacio donde se definirá el futuro de una de las industrias más emblemáticas del país.