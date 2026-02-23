Producción de lúpulo: Costos de inversión, rentabilidad y el camino hacia el sello de Identificación Geográfica

El 77% del lúpulo que se produce en Argentina se genera en ciudades y parajes rurales de la Comarca Andina del Paralelo 42, de la que El Bolsón es la punta de lanza de otras como Lago Puelo, El Hoyo o Epuyén.

La producción de lúpulo en Argentina vive un momento de transformación profunda, con la Comarca Andina de Río Negro y Chubut como epicentro absoluto. Actualmente, el cultivo ocupa 160 hectáreas en el país, de las cuales 120 hectáreas se concentran en esta región privilegiada por sus suelos y clima seco.

Sin embargo, si incluimos la producción de grandes empresas como Quilmes, la superficie total alcanza las 215 hectáreas. \A pesar de esta base productiva, el país enfrenta un desafío estructural: la demanda interna ronda las 1.000 toneladas anuales, mientras que la cosecha local apenas promedia las 300 toneladas. Esta brecha obliga a importar el 80% del insumo, principalmente desde Estados Unidos y Alemania.

image La estructura de conducción en V optimiza la captación de luz en los lupulares de la comarca.

Ciencia y valor gourmet

Más allá de su uso tradicional, los denominados "espárragos del lúpulo" —brotes jóvenes recolectados en primavera o invierno— irrumpieron en la alta cocina europea con precios que llegan a los US$1.200 por kilo. Este nicho de lujo gourmet posiciona a la Patagonia como un terroir de calidad internacional.

Investigaciones del IPATEC (CONICET-UNCO) confirman que variedades como Cascade y Nugget poseen niveles de alfa y beta ácidos comparables con los estándares mundiales.

La variedad Cascade patagónica destaca especialmente por sus valores de alfa ácidos cercanos al 9% y una alta frescura, evidenciada en un Índice de Almacenamiento (HSI) menor a 0,25. El potencial crece con la búsqueda de un sello de identificación geográfica que otorgue valor agregado a la marca "Patagonia".

image Los brotes de lúpulo alcanzan los US$1.200 por kilo en los mercados más exclusivos de Europa.

El negocio del lúpulo

Un análisis de inversión para un predio de 10 hectáreas netas revela la complejidad y el atractivo económico de la actividad. El equipamiento inicial en maquinaria de campo requiere unos 167.706 dolares, mientras que la infraestructura de secado, trillado y prensa suma otros245.000 dolares.

La inversión total en el primer año asciende a 609.420 dolares, considerando la estructura de soporte y el sistema de fertirriego.

En términos de rendimiento, una planta alcanza su potencial máximo al cuarto año con 1.800 kg/ha de flor seca. Bajo estas condiciones, el proyecto presenta una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 14% y recupera el capital invertido entre el octavo y noveno año. Además, la actividad genera un impacto social directo mediante la creación de 150 jornales anuales por hectárea.

La fiesta ncional en El Bolsón

El ciclo productivo encuentra su celebración máxima en la Fiesta Nacional del Lúpulo, cuya edición número 48 se celebró entre el 19 y el 22 de febrero. Este evento simboliza la identidad rionegrina y tracciona el turismo regional, logrando niveles de ocupación hotelera cercanos al 90%.

La fiesta también integra un patio cervecero y una feria regional que ponen en valor la producción local y el trabajo de los 400 apicultores y productores forrajeros de la zona, quienes recibieron financiamiento por más de $280 millones durante 2025 para fortalecer sus cadenas de valor.

Fuente: Redacción +P