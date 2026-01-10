Un oasis del vino en el medio de la estepa en Lago Pellegrini

Manos que construyen: De maestro mayor de obras a viticultor; Don Segundo realiza personalmente la poda de las vides, un oficio que aprendió con pasión.

Al transitar la ruta provincial 70 que lleva al lago Pellegrini y la península de Ruca Co, se abre a ambos lados un paisaje de estepa desértica, de pastos duros y gramíneas, cactus y suculentas. En medio de estas tierras, donde el sol y el viento pegan con fuerza, surge como un oasis un emprendimiento vitivinícola, comandado por una familia de tres hombres, quienes tuvieron la visión y la iniciativa.

El alma mater de este proyecto, ubicado en el límite entre Contralmirante Cordero y Cinco Saltos, en la provincia de Río Negro, es don Segundo Quilodrán. Su historia, que hoy transita los 89 años, es la de un hombre trabajador que se dedicó a la construcción gran parte de su vida y que, al momento de su jubilación, decidió que no se iba a quedar quieto.

Como dos pilares en los que apoyarse, don Segundo, cuenta con la importante ayuda de sus dos hijos varones, Juan y Guillermo. El primero es arquitecto y actualmente reside en Holanda y, el segundo, trabaja a la par en la bodega. Los tres se aventuraron a comenzar este proyecto llamado Viñas del Lago Pellegrini.

SFP Bodega Viñas del Lago Pellegrini Agroturismo (27) El alma del proyecto: A sus 89 años, Don Segundo Quilodrán lidera con vitalidad y experiencia el viñedo que fundó tras su jubilación. Sebastián Fariña Petersen

Algo “digno de mostrar”

Don Segundo es oriundo de Chile y llegó al Alto Valle en la década del 50. Como maestro mayor de obras, dirigió varias construcciones importantes como subcontratista, como las casas de los ingenieros norteamericanos en la Comisión Atómica de Arroyito, entre otras obras en Cipolletti y Allen.

De mirada serena y rostro curtido por el aire libre, Don Segundo se mueve con calma, pero con seguridad. Su impronta transmite una presencia serena y firme. Su vitalidad es admirable y cuenta con pasión cada detalle del viñedo y su funcionamiento.

SFP Bodega Viñas del Lago Pellegrini Agroturismo (23) Sabor a Patagonia: El suelo de piedra caliza y el aroma del romero silvestre le otorgan a los vinos de la bodega un carácter único e irrepetible. Sebastián Fariña Petersen

Sobre cómo comenzaron, Don Segundo afirma que solicitó la tierra al intendente “y me dijeron que esto era fiscal, que tome lo que quiera”, “lo hicimos tan rápido que se sorprendió, a los 30 días teníamos cerrado todo”, nos cuenta durante la visita del equipo de +P al viñedo.

Las primeras plantaciones comenzaron en el 2007 “las viñas dan rápido, el segundo año ya dan algo de uvas” de ahí salieron 70 botellas, hoy ya hacen 8.000, nos cuenta Segundo, que hasta hace pocos años hacía el mismo el vino.

Luego incorporaron al enólogo Emmanuel Morales, quien trabaja con importantes bodegas de la zona como Humberto Canale. Desde la municipalidad nos dijeron que esto “es digno de mostrar”, claramente un orgullo productivo para la zona, agrega el señor Quilodrán.

SFP Bodega Viñas del Lago Pellegrini Agroturismo (16) Legado familiar: Don Segundo junto a su hijo Guillermo, pilares fundamentales de un emprendimiento que nació como un sueño en tierras fiscales. Sebastián Fariña Petersen

Una tierra para aprovechar

“Cristina (Kirchner) nos ayudó a nosotros acá”… “Cuando vino (Mauricio) Macri se complicó todo”, recuerda Don Segundo, al referirse al subsidio que recibieron en aquella época y que utilizaron para comprar mangueras de riego, alambre y un tanque de acero de tres mil litros para la bodega. Al principio la bodega era más precaria y luego se tuvieron que adaptar y armar el edificio a las normas vigentes.

“Nuestro vino es de una calidad muy buena, porque la tierra es apta para eso, esto tiene mucha piedra caliza y eso es muy bueno para la viña. El romero silvestre le da un sabor y un aroma al vino que es muy bueno, en Chile no tienen eso”, cuenta Don Segundo que ya presentó su vino en París, Holanda y Amsterdam con buena recepción. Sin embargo, como todo emprendimiento pequeño, es complicado exportar por la baja producción, por lo cual la venta sigue siendo local.

“La poda de la viña la hago yo”, dice Don Segundo que hace esa parte prácticamente solo, mientras que su hijo Guillermo se dedica al mantenimiento de la sección dedicada al turismo. El viñedo cuenta con un complejo de piletas, parrillas y hostel con capacidad para 11 personas. Pasar el día allí, es como un oasis en el medio del desierto que combina la pasión del vino, con unas vistas colmadas de esplendor.

SFP Bodega Viñas del Lago Pellegrini Agroturismo (4) Oasis en la estepa: El contraste entre la aridez del desierto y el verde intenso de las viñas cerca del Lago Pellegrini. Sebastián Fariña Petersen

Del Malbec al Cabernet

A pesar de la aridez del suelo, las tierras cuentan agua de pozo de buena calidad, que se utilizan para regar las vides por goteo. Con una sola bomba y varias conexiones se riegan las líneas de Malbec, Merlot y Cabernet Sauvignon.

“La bodega tiene 2 líneas. La línea Estate, que son vinos jóvenes, frescos y frutados”, explica el enólogo y agrega que apuntan a “vinos fáciles de beber”. En esta línea se elabora el Malbec y el Merlot.

Por su parte, “la línea FQ (alta gama) apunta a otro tipo de público, más exigente. Es un Malbec más complejo con una concentración de aromas y sabores que representan el terroir de la bodega. El aporte de alternativos de roble americano y francés le da la elegancia de la madera que tanto nos gusta”, agrega Emannuel Morales.

SFP Bodega Viñas del Lago Pellegrini Agroturismo (9) Tradición viva: La antigua prensa de madera francesa, un regalo de la comunidad que hoy sigue operativa en la elaboración de sus vinos. Sebastián Fariña Petersen

La estrella es sin dudas el Mabec FQ con una fermentación de 28 días, con levaduras indígenas “que le da una complejidad y expresión del terroir increíble”. “En aromas es un Malbec bien patagónico, fruta negra (ciruela, cereza) y notas más complejas de vainilla y chocolate propio del aporte del alternativo de roble (miniduelas de roble francés y americano)”.

Con la cosecha de ese año esperan elaborar por primera vez el Cabernet Sauvignon. Emmanuel afirma que, “al ser un lugar muy árido (y bajo en materia orgánica), el manejo del viñedo, fue siempre un desafío”, además esperan elaborar un rosado “que es uno de los anhelos de la familia para este 2026, y así ampliar la gama de productos”.

SFP Bodega Viñas del Lago Pellegrini Agroturismo (6) Tecnología y esfuerzo: Sistema de riego por goteo en plena zona árida, clave para nutrir las líneas de Malbec, Merlot y Cabernet Sauvignon. Sebastián Fariña Petersen

Un proyecto a pulmón

El edificio de la bodega de Viñas del Lago Pellegrini, tiene una capacidad para producir 6.000 litros de vino entre el tanque de acero inoxidable y los de plástico. En el 2025 se elaboraron 4000 mil litros y este año se apunta a los 6000 mil. Al ingresar, llama la atención una antigua prensa de madera. Guillermo nos cuenta que una mujer de origen francés asentada en la zona, se las obsequió, y que hoy la tienen en uso.

Para él, cada detalle del emprendimiento “es un desafío”, sobre todo en lo que se refiere a atender todos los días a los visitantes que deciden pernoctar o pasar el día en el predio.

Sin dudas, esta familia de visionarios apostó a un proyecto productivo y de agroturismo realizado a pulmón y que, a partir de un puñado de plantas, hoy cosecha uvas de alta calidad, para elaborar sus vinos con sello patagónico.