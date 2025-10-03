Alerta patagónica: Activan blindaje contra los incendios tras la crisis de las 37.000 has

El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) , llevó a cabo el Consejo Regional Patagonia en la ciudad de Neuquén. El objetivo principal de la cumbre, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, fue evaluar la inminente temporada de incendios 2025/2026 y coordinar la respuesta institucional con las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut , así como con la Administración de Parques Nacionales .

El encuentro fue presidido por Santiago Hardie , director ejecutivo de la AFE, junto a Sergio Álvarez , presidente de la Administración de Parques Nacionales, y Rolando Figueroa , gobernador de Neuquén. También participó Jorge Heider , director nacional de Prevención y Mitigación de Riesgos.

Hardie aseguró: “Nos parece muy importante porque sabemos que lo que viene es complicado. También sabemos que, si nos coordinamos y tenemos una definición bien clara, vamos a ser mucho más eficientes”.

“La Patagonia tiene una gran vulnerabilidad frente a los incendios forestales, por eso es fundamental fortalecer los mecanismos de prevención y la coordinación entre las provincias”, aseguró Nicolini y consideró que “el trabajo conjunto es la mejor herramienta para dar una respuesta rápida y efectiva, protegiendo a nuestras comunidades y los recursos naturales”.

Lecciones de la campaña precedente

La reunión se da en un contexto de riesgo elevado y tras una de las temporadas de incendios más severas. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego alertó sobre una sequía inminente, y su mapa de incendios de esta semana identificó 18 provincias en riesgo por aumento de focos forestales, incluidas las tres jurisdicciones patagónicas presentes.

Un estudio de la organización Greenpeace determinó que los focos de la temporada 2024/2025 fueron los más graves en tres décadas, advirtiendo que fenómenos de esta magnitud pueden constituir una “nueva normalidad” climática. En dicha campaña, la extensión de las áreas afectadas fue crítica:

Neuquén: sufrió la mayor extensión con 11.782 hectáreas afectadas.

sufrió la mayor extensión con afectadas. Río Negro: registró 10.218 hectáreas .

registró . Chubut: reportó 9722 hectáreas.

En total, los incendios que afectaron gravemente a dos Parques Nacionales arrasaron más de 37.000 hectáreas de bosques y viviendas.

El ministro de Economía y Desarrollo Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy indicó que “venimos de una temporada muy dura como fue la pasada. Las tres provincias sufrimos incendios de magnitudes muy considerables. La gran debilidad que tiene hoy la región es el tema climatológico. Todos sabemos que ha sido recurrente el déficit principalmente de precipitaciones y sobre todo en lo que es nevadas en cordillera”.

image La reunión fue parte de una jornada de planificación de acciones para la temporada 2025-2026. Foto: prensa gobierno de Neuquén.

Planificación y recursos logísticos

El Consejo analizó la dotación de personal y equipos disponibles en cada jurisdicción y el apoyo que se brindará con pronósticos especiales para la temporada 2025/2026. La clave es la prevención y la coordinación de recursos humanos y logísticos de Nación, Parques Nacionales y las provincias.

El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, subrayó que la iniciativa busca organizar a las provincias para poder “prevenir los incendios y, en caso de que tengamos la desgracia de que ocurra, poder trabajar coordinadamente con todos los recursos humanos y logísticos”.

Álvarez, presidente de Parques Nacionales, enfatizó la necesidad de una agenda de trabajo conjunta que priorice acciones urgentes, de corto plazo y de largo plazo para servir a la ciudadanía. El desafío es crítico, considerando que en varias áreas se registró vegetación inferior al mínimo, un indicador de alto peligro de combustión.