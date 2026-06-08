Argentina lanza protocolo de semillas y proyecta exportaciones por US$4.000 millones más

El campo argentino amaneció hoy con una noticia que sacudió al sector agroindustrial: el Gobierno nacional implementó un nuevo protocolo para la protección de la propiedad intelectual sobre semillas y proyecta, como consecuencia directa, un incremento en las exportaciones de más de US$4.000 millones anuales . No se trata de una promesa electoral ni de un proyecto en carpeta. La medida ya tiene número de resolución, ya tiene publicación en el Boletín Oficial y ya tiene nombre propio: Resolución Conjunta 3/2026 .

Detrás del lenguaje técnico y administrativo de esa resolución hay una historia de larga data: la del productor argentino que durante décadas usó semilla guardada de su propia cosecha sin reconocer los derechos de quienes desarrollaron esa tecnología. Un circuito informal que, según el Ejecutivo, frenó la inversión en innovación y postergó la competitividad del agro nacional.

Qué dice la norma y quiénes la firmaron

La resolución fue dictada en forma conjunta por el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y se ampara en la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, el marco legal histórico del sector. Su objetivo central es controlar la identidad varietal de los granos en el primer punto de entrega, es decir, en el momento preciso en que el productor lleva su cosecha al acopio o a la planta procesadora.

En los considerandos de la norma, el Ejecutivo reconoció que el avance tecnológico en la verificación genética de semillas permite hoy "determinar dicha identidad en plazos considerablemente reducidos". Esa capacidad técnica, que antes era lenta y costosa, ahora transforma el control varietal en un mecanismo viable, ágil y con mayor "solidez probatoria" para actuar ante presuntas infracciones.

El destinatario explícito de esta protección es el obtentor: la persona o empresa que invirtió años de investigación en desarrollar una variedad vegetal y que, hasta ahora, veía vulnerados sus derechos sin herramientas efectivas para defenderse.

La voz del Gobierno

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de anunciar la medida en sus redes sociales. En un posteo en la plataforma X, Adorni subrayó que "cada productor argentino va a tener la libertad de elegir este mecanismo y recuperar 30 años de atraso en la calidad de sus semillas". La frase condensa la magnitud del problema que el protocolo busca resolver: tres décadas de rezago acumulado en materia de innovación varietal.

Adorni también puso cifras concretas sobre la mesa. Según la proyección oficial, esta actualización normativa impulsa un incremento exportador de más de 4.000 millones de dólares anuales, una cifra que, en el contexto de las necesidades de divisas de la economía argentina, resulta imposible de ignorar.

Cómo funciona el protocolo paso a paso

La Resolución Conjunta 3/2026 no solo fija objetivos: describe con precisión los mecanismos operativos del nuevo sistema. El primer eslabón de la cadena son los puntos de entrega. Todo establecimiento que opere como primer punto de recepción de granos debe estar registrado en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). Sin ese registro, no hay habilitación para operar bajo el nuevo esquema.

Una vez que el grano llega al establecimiento, se activa el procedimiento de toma de muestras, que debe realizarse según las normas de calidad y muestreo vigentes. Los responsables de los establecimientos tienen la posibilidad de suscribir acuerdos con entidades privadas para financiar y coordinar la logística de entrega de esas muestras, lo que abre la puerta a una participación activa del sector privado en la gestión del sistema.

Embed A partir hoy se establece un nuevo protocolo para la protección de la propiedad de semillas en Argentina.



Cada productor argentino va a tener la libertad de elegir este mecanismo y recuperar 30 años de atraso en la calidad de sus semillas. Gracias a esta actualización, se… — Manuel Adorni (@madorni) June 8, 2026

Los análisis de identidad varietal quedan reservados exclusivamente para las Cámaras Arbitrales o entidades privadas que tengan convenios formales con el INASE. Solo ellas están habilitadas para utilizar los métodos oficialmente reconocidos. Esta restricción busca garantizar la validez técnica y legal de los resultados obtenidos.

Una vez concluido el análisis, la norma exige notificación simultánea: los resultados deben enviarse "inmediata y simultáneamente" tanto al titular de la variedad —el obtentor, quien desarrolló la semilla— como al titular de la muestra —el agricultor o el remitente del grano—. Este mecanismo de transparencia es uno de los pilares del sistema.

La muestra de respaldo: 60 días para actuar

La norma también regula con detalle qué ocurre después del análisis. La porción analizada y una muestra de respaldo deben conservarse cerradas y debidamente rotuladas durante 60 días corridos desde la emisión del certificado. Ese plazo no es arbitrario: es la ventana que tiene el titular de la variedad para presentar una denuncia ante el INASE si detecta irregularidades.

Si se presenta una denuncia dentro de ese período, la destrucción de la muestra queda suspendida de manera automática y la muestra debe ser remitida al organismo oficial para dar curso a las acciones sumarias correspondientes. La cadena de custodia queda así garantizada, dotando de mayor rigor al proceso administrativo.

A quiénes alcanza y qué sanciones prevé

El protocolo entra en vigor para los cultivares que se inscriban en los registros nacionales a partir de la publicación de la resolución. No es de aplicación retroactiva, pero sí establece un punto de inflexión claro hacia adelante.

Quienes no cumplan con las disposiciones del nuevo marco normativo se enfrentan a las sanciones previstas en el Artículo 38 de la Ley de Semillas, que incluyen multas y otras penalidades administrativas. La existencia de un régimen sancionatorio explícito convierte al protocolo en algo más que una declaración de intenciones: es un sistema con consecuencias reales para quienes lo incumplan.

El horizonte: trazabilidad, inversión y productividad

Con esta medida, el Gobierno apunta a un objetivo de largo plazo que va más allá del control varietal inmediato. La lógica subyacente es que, si los obtentores recuperan la certeza de que sus derechos se respetan, la inversión en investigación y desarrollo de nuevas variedades vegetales aumenta. Más inversión implica semillas de mayor calidad, con mejor rendimiento, mayor resistencia a enfermedades y mejor adaptación a las condiciones locales.

Ese círculo virtuoso es el que, según las proyecciones oficiales, explica el salto exportador de US$4.000 millones. No se trata solo de cobrar regalías: se trata de transformar la estructura de competitividad del sector agroindustrial argentino desde sus cimientos.

FUENTE: Noticias Argentinas con aportes de Redacción +P