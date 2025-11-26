Aspiradora de tucura: el innovador dispositivo de Patagonia que transforma plagas en proteína

La tucura sapo es un insecto similar a una langosta, que puede reproducirse rápidamente y dejar los campos sin pasto en pocos días .

En el paraje El Pedregoso , comuna de El Hoyo (Chubut), la Cooperativa COSERTEC presentó un prototipo revolucionario: una “aspiradora de tucura ” que recolecta vivos a los insectos Bufonacris claraziana y los transforma en harina con 70 % de proteína .

El dispositivo parte de una fumigadora mochila convencional con mínimas modificaciones. Según Omar Ferracuti , referente de COSERTEC, cualquier productor puede instalarla y operarla en solo 10 minutos en pleno campo. El objetivo es doble: reducir la densidad de la plaga sin agroquímicos y generar un bioinsumo rentable .

“Con pequeñas modificaciones logramos transformar una fumigadora en una absorbente de tucuras. El bicho queda vivo, como lo requiere INTA para su proceso”, explicó Ferracuti.

¿Por qué la tucura sapo se convirtió en emergencia nacional? El SENASA declaró Alerta Fitosanitaria mediante Resolución 816/2025 (vigente hasta el 31 de marzo de 2026) para Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Chubut ya había declarado Emergencia y/o Desastre Agropecuario en seis departamentos: Cushamen, Paso de Indios, Gastre, Telsen, Languiñeo y Tehuelches.

La especie es nativa, áptera (sin alas funcionales) y polífaga. En estallidos puede llegar a 100-170 tucuras por m² (el umbral de plaga es solo 15/m²). Cada tres años aproximadamente se producen estos picos explosivos que en 2025 alcanzaron niveles históricos.

image En 10 minutos cualquier puestero puede instalar la aspiradora y recolectar tucuras vivas.

Impacto devastador: más de 200.000 hectáreas en riesgo

La ganadería extensiva está al borde del colapso por la drástica reducción de forraje disponible, mientras las tucuras invaden masivamente los entornos de los parajes rurales. Los más afectados son los pequeños productores y las comunidades originarias, que ven amenazada su subsistencia diaria.

De hecho, las tucuras invaden patios, cocinas, baños, aguadas y espacios domésticos, generando preocupación y afectando la vida cotidiana. Por eso, el dispositivo fue pensado especialmente para ser utilizado por los propios pobladores. “Fue una de las premisas de INTA. En diez minutos se instala el adaptador en la mochila y está lista para trabajar”, señaló Ferracuti.

Embed

Alternativas al veneno: del control químico al aprovechamiento proteico

El INTA insiste en un manejo integrado y destaca que el mejor momento de control es en estadios ninfales tempranos. Hasta ahora predominaba el cebo tucuricida (salvado de trigo + insecticida), pero la nueva aspiradora abre una vía ecológica y circular:

Captura mecánica sin matar al insecto en el momento.

Análisis nutricional: 70 % de proteína cruda .

. Posibles destinos: harina para alimento balanceado de peces, biofertilizante o complemento proteico animal.

image Plaga de Tucuras 2025: La “Aspiradora de Tucura” que inventaron en Chubut para combatirla sin veneno y convertirla en harina proteica.

La Mesa Interinstitucional y el reclamo de los productores

La Mesa Interinstitucional para el Manejo de Tucuras (MTP) reúne a SENASA, INTA, CONICET y gobiernos provinciales. Sin embargo, los productores exigen un plan integral con aplicaciones aéreas (aviones y drones), método que ya demostró eficacia en Neuquén y Río Negro durante brotes anteriores.

Según Ferracuti, los resultados iniciales son alentadores: “La máquina ya está desarrollada y funcionando. Ahora debemos ver cómo sigue todo esto, porque sería un apoyo enorme para la gente que sufre esta plaga, no solo en lo económico, sino también en lo social”.

La “aspiradora de tucura” de El Hoyo demuestra que, incluso en los territorios más remotos de la Patagonia, la cooperación y el ingenio local pueden transformar una plaga en recurso. Mientras las instituciones debaten estrategias a gran escala, una cooperativa chubutense ya está escribiendo el primer capítulo de la economía circular contra la tucura.