Avance clave en la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná

La Vía Navegable Troncal de la Hidrovía Paraguay-Paraná representa la arteria principal del comercio exterior argentino. Por esta ruta fluvial circula la mayor parte de las exportaciones e importaciones del país, lo que la convierte en un factor determinante de la competitividad sistémica , los costos logísticos y la capacidad de inserción internacional de la economía nacional.

Entidades líderes del sector agroexportador y portuario expresaron un respaldo explícito al avance del proceso licitatorio que impulsa la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) . En una posición institucional conjunta, las cámaras firmantes destacaron el trabajo técnico desarrollado durante 2025 y reafirmaron su disposición a colaborar para garantizar el éxito de la iniciativa.

Estándares internacionales

Durante todo el año pasado se llevaron adelante mesas técnicas y participativas convocadas por la ANPyN, con representación equilibrada del sector público y privado. Estas instancias incluyeron una consulta formal de pliegos que permitió abordar en profundidad aspectos técnicos, ambientales, económicos y regulatorios del nuevo esquema concesional.

Un elemento especialmente valorado fue el acompañamiento técnico de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo). Esta entidad aportó estándares internacionales y buenas prácticas globales que enriquecieron la redacción de los pliegos de licitación, elevando la calidad y transparencia del proceso.

Las entidades resaltaron que estas etapas colaborativas lograron un marco más robusto y alineado con las necesidades reales del sector productivo y logístico.

image Buques cargados de soja navegan la Hidrovía Paraguay-Paraná rumbo al Atlántico.

Otro hito destacado es el inicio de la conformación del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal. Este ámbito institucionalizado incorpora participación técnica plural y representación de diversos actores, lo que asegura transparencia, monitoreo permanente y un canal fluido de diálogo público-privado durante la ejecución de la concesión.

La creación de este consejo responde a la necesidad de contar con mecanismos de seguimiento independientes que prevengan desviaciones y garanticen el cumplimiento de los objetivos de mantenimiento, dragado y balizamiento en beneficio de toda la cadena exportadora.

Cuenta regresiva: en febrero se define el futuro logístico

El próximo 27 de febrero vence el plazo para la presentación de propuestas económicas en el marco de la licitación en curso. Esta fecha marca el ingreso a una etapa definitoria para la logística del comercio exterior argentino, tras años de prórrogas y debates sobre el modelo de gestión de la hidrovía.

Una adjudicación exitosa permitiría modernizar la infraestructura, reducir costos operativos y fortalecer la posición competitiva de las exportaciones agroindustriales, que dependen en gran medida de la eficiencia de esta vía navegable.

El documento institucional lleva la firma de entidades de peso: la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas.

Con este respaldo unificado, el sector privado envía una señal clara: el proceso avanza por el camino correcto y cuenta con el compromiso activo de los actores clave para que la nueva concesión impulse el desarrollo productivo del país.



Fuente: Noticias Argentinas