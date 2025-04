El 'Efecto Trump': Historias de proteccionismo y la carrera por el autoabastecimiento

Desde que Donald Trump asumió su segunda presidencia, el mundo comenzó a transitar un nuevo ciclo productivo, una suerte de paradigma global que combina mega producciones con conceptos de seguridad alimentaria y banderas de posicionamiento geopolítico; todo con la guerra comercial como telón de fondo. En síntesis, transitamos días en los que se conjuga el proteccionismo con la idea del autoabastecimiento y eso, créase o no, impacta en el día a día de todos nosotros. La pregunta es cómo lo hace y un documental de la televisión alemana da algunas respuestas posibles y ayuda a reflexionar sobre el tema.

Ahora bien, resulta evidente que la producción de alimentos está en el ojo de la tormenta. Mientras vemos a diario cómo China avanza como una topadora con proyectos productivos monumentales -basta con recordar el cultivo de arroz en el desierto o la granja de 26 pisos -, Estados Unidos no se queda atrás. Por estos días, un documental impresionante de la DW le pone imágenes al proceso en la tierra de Donald Trump y lo hace de modo contundente.

Kansas, la fábrica de carne de Estados Unidos

El documental -titulado "Agronegocio en EE. UU. El país de la comida basura"- explora la industria agrícola estadounidense, destacando la producción ganadera masiva. Por ejemplo, el 60% de la carne de vacuno estadounidense se produce en el llamado “país ganadero” de Kansas. De allí salen más de 2.5 millones de toneladas de carne de res al año.

Este modelo de explotación industrial enfrenta críticas por sus impactos ambientales y el bienestar animal. De hecho, el proceso de engorde de ganado en Kansas utiliza una mezcla de alimentos que maximiza el peso de los animales en un corto período de tiempo. Este método es clave para la rentabilidad de la industria.

Kansas alberga algunos de los mataderos más grandes de EE. UU., que son esenciales para la economía local, generando miles de empleos y un gran volumen de producción de carne. La industria cárnica es un pilar fundamental de la economía regional, en la que cuatro grandes empresas controlan el 85% del mercado de carne del país.

image.png Más de 17 kilos por vaca y día, servidos desde un camión volquete. Foto: @DW

Un paneo aéreo deja ver miles de animales en potreros marrones. En las grandes explotaciones de engorde, los animales se hacinan en pequeños prados sin pastura y se alimentan con concentrados tres veces al día: más de 17 kilos diarios por vaca, lo cual es “servido” desde camiones volquete.

Al ver las imágenes de los monumentales desarrollos productivos, está claro que la cuestión medioambiental queda afuera. La producción de carne en Kansas depende de la utilización de hormonas en el ganado para maximizar el crecimiento, aunque estas sustancias están prohibidas en Europa.

Las prácticas de cría han evolucionado a lo largo de generaciones, manteniendo la eficiencia en la producción de carne. Los terneros recién llegados reciben múltiples tratamientos, incluyendo vacunas y hormonas, para asegurar un crecimiento más rápido y saludable en el corral. Esta práctica es común en la industria de la carne.

Así conocemos a la familia Show. Ellos han estado en la industria de la cría de ganado por tres generaciones, adaptándose a los cambios en la producción y las demandas del mercado (al margen, es notable la importancia de la tradición familiar en este sector).

image.png El pequeño Charlie, al frente de un negocio multimillonario. Foto: @DW

¿Agricultura del futuro?

Todo a lo grande en lo que se refiere a la carne, y lo mismo sucede con la agricultura industrial. Estados Unidos genera grandes cantidades de productos agrícolas, pero también enfrenta desafíos como problemas de agua y la monopolización por grandes corporaciones.

En Kentucky, el documental muestra el día a día de la familia Ragland. Su rutina ilustra cómo la agricultura ha evolucionado hacia grandes empresas agrícolas, donde incluso los jóvenes como Charlie (el menor de los Ragland, de menos de 10 años de edad) ya manejan maquinaria costosa. Esto muestra el cambio en la dinámica agrícola.

Son agricultores modernos, que utilizan tecnología avanzada (como los tractores autónomos que maneja Charlie) y semillas tratadas para maximizar la producción de cultivos como el maíz y la soja. Al correr del documental, queda una idea sobre la mesa: estos nuevos paradigmas productivos marcan un antes y un después, su enfoque innovador redefine la agricultura tradicional en EEUU.

Pero no solo es un barajar y dar de nuevo que impacta en el negocio, sino que la transformación afecta al resto de la vida. Esta nueva socialidad se ve claramente en el día a día de familias como los Ragland. Ellos nos resultan ajenos no solo porque el niño maneje un tractor ultratecnológico y hable con fluidez de cotizaciones o de plaguicidas, ellos, por ejemplo, decidieron educar a sus hijos en sus casas para que “aprendan lo importante” y no lo "accesorio".

image.png La competencia por el agua es brutal. Foto: @DW

El auge avícola en Carolina del Norte, entre el progreso y la polución

El recorrido de la DW nos lleva a Carolina del Norte. Allí, la industria avícola ha crecido significativamente, pero esto ha traído graves problemas ambientales y de salud para las comunidades cercanas. La falta de regulación ha permitido que esta situación empeore sin control.

Los granjeros de aves no requieren permisos estrictos, lo que facilita la creación de granjas avícolas. Esto ha llevado a un aumento del 30% en 20 años en Carolina del Norte.

Las granjas producen enormes cantidades de desechos que afectan el medio ambiente. Cada pollo genera aproximadamente 2 kg de desechos a lo largo de su vida.

Reflexión final

El documental de la DW nos permite conocer la escala de algunas expresiones que muchas veces suenan a palabras vacías, a slogans de campañas más pensados en el marketing que en el trabajo diario en el campo. Sin embargo, cuando se habla de proteccionismo, de autoabastecimiento y de megaproducciones, (al menos, en este caso), se habla también de niños en tractores autónomos, de vacas alimentadas con volquetes, de kilómetros de gallineros o de luchas cuerpo a cuerpo por el agua.