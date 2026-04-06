El primer café argentino nace en Tucumán: un salto en la producción nacional

Durante décadas, Argentina importó hasta 45 millones de kilos de café por año para satisfacer su mercado interno . Hoy, esa dependencia comenzó a resquebrajarse: el país tiene su primer café cultivado, cosechado y procesado íntegramente en suelo nacional, con sello de origen propio y validación internacional.

El lanzamiento oficial del primer café de origen argentino marcó un antes y un después en la matriz productiva del norte del país. La iniciativa surgió de la alianza entre Cabrales S.A., empresa con más de 84 años de trayectoria en el rubro, y el Gobierno de la Provincia de Tucumán , a través del Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP Tucumán).

Lo que comenzó como una apuesta experimental superó todas las pruebas técnicas requeridas y derivó en un producto final de alta calidad, con identidad propia y con potencial real para diversificar la economía regional.

El terroir tucumano, el gran protagonista

El éxito del proyecto no fue casualidad. Las condiciones agroclimáticas de Tucumán resultaron determinantes: el clima subtropical y el particular terroir de la región permitieron obtener un grano con características sensoriales únicas. El resultado es un café de cuerpo equilibrado y aroma persistente, con rasgos propios que lo distinguen de los grandes orígenes tradicionales.

La calidad del producto recibió el aval de la Mumac Academy, referente internacional en cultura y capacitación cafetera, lo que le otorga al café tucumano una legitimidad que va más allá de las fronteras nacionales.

En declaraciones a La Nación, Martín Cabrales, presidente de la compañía, dijo: "Hemos demostrado que el suelo argentino, con el cuidado y la técnica adecuada, puede darnos un café de excelencia que no tiene nada que envidiarle a los grandes orígenes del mundo. Nos enorgullece contribuir a este proyecto pionero que pone a Argentina en el mapa como productor de café".

Política pública y sector privado: una alianza estratégica

Si bien ya existían algunos cafetales en la yunga salteña, el proyecto tucumano adquirió otra dimensión gracias a la articulación entre el Estado provincial y el sector privado. Cabrales S.A. aportó experiencia técnica y asesoramiento directo para fortalecer a los pequeños y medianos productores de la zona, mientras que el IDEP Tucumán impulsó las acciones necesarias para ampliar la oferta productiva provincial.

El convenio formal entre ambas partes, firmado en 2025, contempla un esquema integral que incluye:

Capacitación para productores locales

Intercambio de datos agronómicos

Investigación aplicada para garantizar estándares de calidad internacional

El vicepresidente del IDEP, el ingeniero Juan Casañas, aseguró: "Avanzamos en este nuevo rumbo productivo a partir de una política público-privada impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo para convertir a Tucumán en el principal productor de café de Argentina. Si bien aún estamos en una etapa experimental, los avances agronómicos son positivos y nos permiten seguir proyectando el desarrollo del café como un cultivo intensivo en mano de obra".

image El proyecto impulsado por Cabrales S.A y el Gobierno de Tucumán superó la fase de pruebas técnicas. Foto: gobierno de Tucumán.

Un mercado interno que demanda más de lo que produce

Los números dejan en claro el potencial del proyecto. Según datos de Nespresso, el 42% de los argentinos consume café regularmente, con un promedio de 2,5 tazas diarias por persona. Para abastecer esa demanda, el país importa cerca de 45 millones de kilos anuales, equivalentes a 1 kilo per cápita, provenientes mayormente de Brasil y Colombia.

Frente a ese volumen de dependencia externa, la producción local todavía representa una fracción mínima. Sin embargo, el valor simbólico y estratégico de contar con un café de origen nacional certificado abre una puerta que, hasta hace muy poco, parecía cerrada para Argentina.

image Las condiciones agroclimáticas de la provincia norteña han permitido alcanzar un grano con características sensoriales únicas, potenciadas por el terroir de la zona y el clima subtropical de la región. Foto: gobierno de Tucumán.

El impacto en el empleo y la economía regional

Uno de los aspectos más relevantes del café tucumano es su potencial como cultivo intensivo en mano de obra. En regiones donde la diversificación productiva es una necesidad estructural, la expansión de los cafetales puede generar empleo genuino y reducir la dependencia de monocultivos tradicionales.

La apuesta no es menor: si la fase experimental consolida sus resultados, Tucumán podría posicionarse como el epicentro de una industria cafetera nacional que hoy da sus primeros pasos, pero con proyección clara hacia mercados de especialidad tanto locales como internacionales.

Argentina en el mapa cafetero mundial

El café argentino no es solo un producto nuevo en las góndolas. Representa el ingreso del país a un selecto grupo de naciones productoras de origen, con todo lo que eso implica en términos de identidad, valor agregado y posicionamiento internacional.

La combinación de un terroir singular, respaldo técnico de primer nivel, aval internacional y una política pública consistente coloca a este proyecto en una posición privilegiada para crecer. La taza de café argentino ya existe. Ahora, la pregunta es cuánto puede llegar a expandirse.

Fuentes: EfeAgro, La Nación con aportes de Redacción +P