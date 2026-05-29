¿Fierros caros o bolsillo flaco? El dilema de la maquinaria agrícola en 2026

La industria de maquinaria agrícola cerró el primer trimestre de 2026 con señales mixtas : la facturación total alcanzó los $541.546,3 millones de pesos , lo que representa un incremento de 5,7% interanual respecto al mismo período de 2025.

Sin embargo, ese crecimiento en pesos contrasta con una contracción significativa en el volumen de unidades comercializadas en dos de los cuatro segmentos principales, un dato que el sector no puede ignorar.

Así lo refleja el informe publicado el 28 de mayo de 2026 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente al primer trimestre del año en curso.

Implementos y sembradoras

El segmento de implementos encabeza la tabla con $180.154,4 millones de pesos facturados, equivalentes al 33,3% del total del sector. En términos de unidades, se vendieron 1.910 máquinas, lo que implica una suba de 8,6% interanual, la mayor expansión en volumen del trimestre.

Le siguen los tractores con $150.939,8 millones (27,9% de participación) y las cosechadoras con $149.897,4 millones (27,7%). En cuarto lugar, las sembradoras aportaron $60.554,7 millones, representando el 11,2% restante de la facturación, aunque con la variación porcentual interanual más destacada: +30,9% en facturación y +4,5% en unidades vendidas.

Tractores y cosechadoras: más pesos

El dato más llamativo del período lo protagonizan los tractores y las cosechadoras. Pese a que la facturación del primero cayó 8,6% interanual, la contracción en unidades resulta aún más pronunciada: –31,2%, con apenas 937 tractores despachados frente a los 1.362 del primer trimestre de 2025. La apertura por origen muestra que las unidades nacionales se derrumbaron 41,4%, mientras que las importadas crecieron 23,4%.

Las cosechadoras, por su parte, cerraron el trimestre con 229 unidades, una baja de 13,3% respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo, la facturación subió 9,8% hasta los $149.897,4 millones, traccionada por el segmento nacional que aumentó 17,5% en pesos, aun cuando las importadas retrocedieron 19,6% en facturación y 40% en unidades.

Esta divergencia entre valores corrientes y volúmenes comercializados refleja el efecto del ajuste de precios en un contexto inflacionario: el precio promedio por cosechadora nacional trepó a $647.942,7 miles de pesos y el de la importada a $693.956,8 miles de pesos.

Pulverizadoras y acarreo de granos traccionan

Al interior del bloque de implementos, el subgrupo "otros implementos" —que incluye equipos de labranza, fertilizadoras, enfardadoras, cabezales para cosechadoras y maquinaria forrajera, entre otros— concentró el 56,7% de la facturación del grupo, con $102.175,4 millones y una variación interanual de +7,5%.

Las pulverizadoras autopropulsadas y de arrastre aportaron $41.685,4 millones (23,1% del total de implementos), aunque con una contracción de 5,3% respecto al primer trimestre de 2025, la única caída dentro del bloque. Se comercializaron 108 unidades, distribuidas entre 90 autopropulsadas y 18 de arrastre.

En tanto, los implementos de acarreo y almacenaje de granos —embutidoras, extractoras, elevadoras y acoplados tolva— mostraron el mayor dinamismo relativo del subgrupo con +42,9% interanual en facturación, alcanzando $36.293,6 millones sobre 687 unidades vendidas.

La desaceleración tras el pico de 2025

Para comprender la magnitud del ajuste actual, basta con contrastar el 5,7% de variación interanual del primer trimestre de 2026 con el 89,8% registrado en el mismo período de 2025.

Ese salto excepcional de hace un año se explica, en gran medida, por el impacto de la devaluación sobre los precios en pesos corrientes. La base de comparación, por lo tanto, resulta exigente, y el sector muestra que puede sostener cierto crecimiento nominal aun con menor demanda física.

El acumulado de 2024 cerró en $1.940.021,8 millones, mientras que 2025 finalizó en $2.619.367,9 millones, una expansión de 35% en el año completo.