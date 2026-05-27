Neuquén planea pasar de 23.000 a 50.00 hectáreas bajo riego

Con el propósito de “consolidar el desarrollo productivo de la provincia post Vaca Muerta ”, y sin brindar muchos detalles del plan, el gobierno de Neuquén anunció que planea duplicar la superficie bajo riego con una obra que puede beneficiar campos ubicados entre Piedra del Águila y Picún Leufú . Según se adelantó el fin de semana “será un canal que regaría unas 50.000 hectáreas entre lass dos localidades, lo que permitirá duplicar la superficie de riego actual de la provincia", dijo el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig.

La provincia cuenta con unas 23.000 hectáreas bajo riego, aunque los funcionarios afrontan frecuentes cuestionamientos por deficiencias en el sistema de Picún, por considerar que no se hacen las obras que ellos mismos sugieren y que por eso se ven obligados a espaciar riegos o esperar demasiado tiempo por un turno de agua.

Según estudios conjuntos entre la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), el PROSAP y el gobierno provincial determinaron, hace ya una década, que Neuquén cuenta con un potencial de ampliación de hasta 280.000 hectáreas para la producción agropecuaria bajo riego. El diagnóstico técnico integral destaca que la provincia posee una abundante disponibilidad de agua y tierras aptas, pero enfrenta desafíos estructurales de infraestructura y modernización parcelaria.

Destrucción de pasturas

La sequía y el sobrepastoreo son ejes que definen la agenda oficial respecto al campo neuquino. Koening destacó, en velada referencia al soprepastoreo, que “muchas veces la misma actividad destruye las pasturas que permiten el crecimiento; por eso trabajamos en programas de incentivo para descargar los campos cuando hay exceso de animales".

"Al pequeño productor de la provincia hemos tratado de ir acompañándolo a través de créditos, en condiciones favorables, con tasas subsidiadas, muy distintas a las del mercado", señaló el ministro.

Para reducir costos operativos mientras llega la obra, la provincia implementó una bonificación de hasta el 30% en las tarifas eléctricas para productores vinculados a actividades vinculadas al riego, empaque, frigoríficos y bodegas.

Koenig también destacó el avance en la regularización de tierras fiscales, una política orientada a brindar mayor seguridad jurídica y promover inversiones productivas. “Trabajamos para que el productor tenga certidumbre e invierta en algo propio”, expresó.

Nuevos proyectos hídricos

El ministro subrayó además la importancia estratégica de optimizar el uso del agua y ampliar las superficies bajo riego. Actualmente, Neuquén cuenta con unas 23.000 hectáreas irrigadas y la Provincia impulsa un proyecto para incorporar nuevas tierras productivas en el valle de Picún Leufú.

“Será un canal que regaría unas 50.000 hectáreas entre Picún Leufú y Piedra del Águila, lo que permitirá duplicar la superficie de riego actual de la provincia”, adelantó.

FUENTE: Redacción +P.