Financiamiento récord: por qué los warrants se volvieron la herramienta estrella del agro

Los cambios regulatorios y la necesidad de capital de trabajo aceleraron la expansión de un instrumento que transformó el financiamiento.

La utilización de los warrants alcanzó un nivel sin precedentes en los primeros diez meses de 2025, consolidándose como una de las herramientas de financiamiento más dinámicas para el sector agroindustrial y para las economías regionales. Así lo confirmó la Secretaría de Agricultura, conducida por Sergio Iraeta, al difundir cifras que muestran un crecimiento acelerado tanto en volumen operado como en alcance territorial y productivo.

Entre enero y octubre de este año, se emitieron warrants por US$1960 millones y $159.161 millones, lo que representa un incremento interanual del 102% en dólares y del 69% en pesos respecto del mismo período de 2024. Doce meses atrás, los montos se ubicaban en US$965 millones y $94.188 millones, números que ahora quedaron ampliamente superados. Para Agricultura, estas cifras evidencian “el fortalecimiento del instrumento en el marco de un esquema normativo más ágil y flexible”.

El informe fue elaborado por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, que además destacó que, ya en octubre de 2025, se habían superado los registros de todo 2024. En aquel año, las emisiones anuales de warrants totalizaron US$1076 millones y $108.924 millones, cifras que ahora quedaron atrás dos meses antes de finalizar el calendario.

Un instrumento clave para el crédito productivo

Los warrants son instrumentos financieros que permiten a empresas y productores obtener crédito utilizando mercadería como garantía. El sistema funciona sobre la base del depósito de bienes —como granos, azúcar, tabaco, cítricos, fertilizantes o incluso ganado en pie— en almacenes habilitados. A partir de allí, se emite un certificado de depósito y un warrant, que puede ser entregado a una entidad financiera para respaldar un préstamo.

Según la Secretaría de Agricultura, esta herramienta se ha consolidado como “ágil y eficiente para acompañar las necesidades de capital de trabajo del sector agroindustrial”. En un contexto nacional donde el acceso al crédito suele enfrentar obstáculos, los warrants se transformaron en una alternativa que permite obtener liquidez sin necesidad de desprenderse de la mercadería, lo que contribuye a ordenar flujos productivos y a mejorar la planificación comercial.

Modernización normativa y salto operativo

La expansión del sistema de warrants no se explica solo por su utilidad tradicional, sino también por un conjunto de reformas normativas introducidas en los últimos dos años. El decreto 70/2023 impulsó una amplia simplificación y desregulación que modificó la Ley 9643, modernizando el marco operativo del instrumento. Más tarde, el decreto reglamentario 640/2024 amplió el abanico de productos habilitados y otorgó mayor flexibilidad al sistema.

maiz dolar-maiz-2023-2-205860 El agro encontró en los warrants una solución ágil para obtener liquidez sin desprenderse de su mercadería, impulsando un récord sin precedentes.

Uno de los avances más relevantes fue la autorización para emitir warrants y certificados de depósito en formato electrónico, tanto a través de la plataforma oficial como mediante sistemas privados. Este cambio redujo significativamente los costos operativos, aceleró los tiempos de procesamiento y brindó mayor trazabilidad y seguridad a las operaciones.

Hoy, los warrants emitidos se distribuyen en 18 provincias y abarcan una gran diversidad de productos: cereales, oleaginosas (en granos, aceites y harinas), azúcar, fertilizantes, tabaco, ganado en pie, jugo de limón, leche en polvo y hasta cáscara deshidratada. Esta diversificación refuerza su rol como instrumento adaptado no solo al núcleo agrícola tradicional, sino también a diversas cadenas de valor regionales.

Difusión y creciente interés empresario

Para profundizar el conocimiento sobre esta modalidad de financiamiento, la Secretaría de Agricultura organizó recientemente un webinar del que participaron más de 150 empresas y entidades de todo el país. El encuentro buscó explicar las características, ventajas y requisitos del sistema, así como las nuevas posibilidades introducidas por la digitalización y la modernización normativa.

Según fuentes oficiales, el interés creciente del sector privado refleja que el warrant se convirtió en una herramienta de relevancia estratégica para productores, cooperativas, acopiadores, frigoríficos y empresas industriales que necesitan capital de trabajo sin comprometer su flujo de mercadería.

Una herramienta en expansión

Con cifras que marcan un récord histórico, un marco regulatorio renovado y una adopción cada vez más extendida en el territorio, los warrants se consolidan como una alternativa clave para dinamizar el financiamiento del agro argentino. Su crecimiento no solo revela la confianza del sector en el instrumento, sino también su utilidad práctica en una economía que exige flexibilidad, eficiencia y mecanismos innovadores para sostener la producción y la competitividad.

soja campos 2 El récord de emisiones confirma el rol estratégico de los warrants en un sector que busca herramientas ágiles y seguras para financiar la producción.

De cara a 2026, en el Gobierno esperan que la tendencia continúe, impulsada por la digitalización plena del sistema y por la incorporación de nuevos productos y actores. Según la Secretaría de Agricultura, el objetivo es que los warrants sigan expandiéndose como una vía sólida para fortalecer el financiamiento de las cadenas agroindustriales y apuntalar el desarrollo de economías regionales en todo el país.

Fuente: SAGPYA con aportes de la Redacción +P.