Huyeron de una guerra en África y encontraron su destino en la Patagonia

Muy pocos conocen esta historia real: campesinos africanos que terminaron fundando una comunidad en la Patagonia.

Por momentos, la historia parece tejida por hilos invisibles. No son siempre las guerras ni los tratados los que definen los destinos colectivos, sino afinidades más profundas: modos de vida, valores compartidos, la relación con la tierra. A comienzos del siglo XX, dos regiones distantes —la Patagonia argentina y el sur de África — descubrieron que, a pesar de los océanos que las separaban, estaban unidas por una misma vocación: la producción agrícola y ganadera, el trabajo rural, la vida austera del campo. Ese hilo silencioso, pero poderoso, hizo posible una de las migraciones más singulares de la historia argentina: la llegada de los bóers a la Patagonia.

Desde la década de 1860, Argentina había definido con claridad un proyecto de país . La joven nación, aún en proceso de organización, apostó por poblar su vasto territorio con inmigrantes europeos que aportaran trabajo, conocimientos y cultura productiva. Pero este impulso no fue lineal: se intensificó decisivamente tras 1880, cuando el Estado nacional logró consolidarse políticamente y extender su control efectivo sobre territorios hasta entonces disputados.

La “Campaña al Desierto”, liderada por el general Julio Argentino Roca, no solo tuvo implicancias militares, sino también territoriales y económicas. La incorporación de la Patagonia obligó al gobierno a pensar cómo poblarla, cómo hacerla productiva, cómo integrarla al proyecto nacional. Surgieron así los territorios nacionales de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, concebidos no solo como espacios geográficos, sino como fronteras vivas que debían ser habitadas.

El Estado ofrecía incentivos concretos: tierras, libertad de culto, posibilidad de asociación. Pero también ofrecía algo más intangible: la promesa de una vida nueva, en un territorio donde el esfuerzo individual podía traducirse en progreso.

Sudáfrica y Argentina: dos extremos del mismo sistema

Mientras Argentina miraba hacia Europa en busca de inmigrantes, mantenía también vínculos comerciales con otras regiones del mundo. En la década de 1880, el país había establecido un consulado en Ciudad del Cabo, buscando posicionar sus productos agropecuarios en mercados lejanos.

Postales Los Boers 8 Dejaron atrás su tierra, su historia y su pasado para reconstruir su vida en el sur argentino. Lo que encontraron los sorprendió para siempre.

No era casual. Tanto Argentina como Sudáfrica compartían características estructurales: grandes extensiones de tierra, economías basadas en la producción rural, poblaciones de origen europeo adaptadas a territorios periféricos. Ambos países formaban parte de lo que algunos historiadores denominan el “sistema atlántico”: un entramado económico y cultural que unía regiones alejadas bajo una lógica común de producción y comercio.

Sin embargo, existía una diferencia clave. Mientras Sudáfrica estaba bajo dominio británico, Argentina era un país independiente. Esa autonomía resultaría decisiva.

El estallido de la Guerra Anglo-Bóer (1899-1902) marcó un punto de inflexión. Argentina, lejos del conflicto, encontró en él una oportunidad económica: se convirtió en proveedor de ganado, caballos, mulas y cereales para el ejército británico. Para 1901, ya ocupaba el tercer lugar entre los países exportadores hacia Sudáfrica.

Pero mientras los barcos partían cargados de productos, en el interior de la sociedad argentina se gestaba otra reacción. La opinión pública simpatizaba con los bóers. ¿Quiénes eran? Campesinos de origen holandés —el término “bóer” significa precisamente “granjero”— que habían construido una identidad propia en el sur de África. Eran profundamente religiosos, apegados a la vida rural, defensores de su autonomía. Para muchos argentinos, resultaban familiares: eran, en cierto modo, “criollos” de otra latitud.

La prensa reflejaba esa empatía. Revistas como Caras y Caretas seguían de cerca el conflicto. Incluso el propio Roca solicitaba informes diarios sobre la guerra. La admiración no era casual: los bóers representaban la resistencia de comunidades rurales frente a una potencia imperial. Eran hombres de campo defendiendo su tierra.

Postales caras y caretas 1 La Revista Caras y Caretas describió en varios de sus números la decisión del presidente Roca de respaldar la inmigración blanca desde el sur de África.

Cuando la guerra terminó con la derrota bóer, el panorama en Sudáfrica cambió drásticamente. Muchos campesinos perdieron sus tierras, otros enfrentaron condiciones políticas inaceptables. Para un pueblo acostumbrado a la independencia, la subordinación al Imperio Británico resultaba intolerable.

Fue entonces cuando Argentina apareció como alternativa. No se trataba solo de una oportunidad económica. Era algo más profundo: la posibilidad de continuar un modo de vida. La Patagonia ofrecía tierras extensas, condiciones climáticas similares y, sobre todo, la posibilidad de vivir lejos de los centros de poder.

El ministro de Agricultura, Wenceslao Escalante, comprendió rápidamente el potencial de esta migración. Buscaba colonos con fuertes lazos comunitarios, capaces de organizarse en territorios sin infraestructura. Los bóers eran ideales: su cohesión social y su experiencia rural podían compensar las carencias del entorno.

Antes de emigrar, delegados bóers recorrieron Argentina. Evaluaron tierras, analizaron condiciones, compararon paisajes. Finalmente eligieron la zona cercana a Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. El gobierno actuó con rapidez. En 1902, se otorgaron 150.000 hectáreas, divididas en grandes lotes. Se trataba de una apuesta estratégica: poblar la Patagonia con comunidades productivas.

Postales Los Boers 7 Año 1918. Desembarco de pasajeros en uno de los precarios muelles de Comodoro Rivadavia.

La migración se organizó en oleadas. Las primeras familias llegaron en abril de 1902. Luego arribaron grupos más numerosos, liderados por figuras como Conrado Visser. Traían consigo herramientas, animales, capital y conocimientos. No venían a improvisar: venían a reproducir un sistema de vida.

Para ellos, el viaje no era solo una migración. Era un nuevo “trek”, una continuación de su historia como pueblo en movimiento.

Colonia Escalante: un experimento social

El asentamiento fue bautizado como Colonia Escalante. Allí, en medio de un territorio inhóspito, comenzó a gestarse una comunidad singular. Los bóers se dedicaron rápidamente a la ganadería ovina, actividad que conocían bien. Construyeron caminos, perforaron pozos, organizaron la producción. Pero también se preocuparon por otros aspectos: la educación, la religión, la vida comunitaria.

Las escuelas surgieron en las propias estancias. La enseñanza no era solo académica: incluía formación religiosa y transmisión de valores. La iglesia ocupaba un lugar central, como espacio de cohesión social.

A diferencia de otras migraciones, los bóers tendieron a mantener su identidad. Practicaban matrimonios dentro de la comunidad, conservaban el idioma afrikáans, sostenían sus tradiciones. No se aislaban completamente, pero tampoco se diluían.

Pero un descubrimiento cambiaría todo. Uno de los episodios más significativos ocurrió en 1907. Mientras se realizaban perforaciones en busca de agua —una necesidad urgente para los colonos—, se descubrió petróleo. Ese hallazgo transformaría la historia de la región. Comodoro Rivadavia pasaría de ser un pequeño asentamiento a convertirse en un centro energético clave para el país.

Paradójicamente, el impulso inicial había sido agrícola y ganadero. La búsqueda de agua para sostener la producción rural abrió la puerta a una nueva etapa económica.

¿Por qué emigraron realmente?

Las razones de la migración bóer han sido objeto de debate entre historiadores. Algunos, como Chingotto y Braun Menéndez, destacan el factor político: la derrota ante Gran Bretaña y el deseo de recuperar la autonomía. Otros, como Brian Du Toit, subrayan la falta de perspectivas para las nuevas generaciones bajo dominio británico.

Sin embargo, hay interpretaciones más complejas. El investigador David Figg propone que el motor principal fue económico y social. La transformación de Sudáfrica hacia una economía de mercado, el fin de estructuras tradicionales y la urbanización amenazaban el estilo de vida rural de los bóers. Desde esta perspectiva, la Patagonia no era solo un refugio político, sino un espacio donde podían seguir siendo lo que eran: productores rurales.

Postales Los Boers 2 Año 1908. Dos familias Bóers ya instaladas en la Patagonia. A comienzos del siglo XX, una guerra en África y una oportunidad en Argentina dieron origen a una historia única.

La historiadora Marisa Pineau sintetiza ambas visiones: la migración fue resultado de una combinación de factores. Política, economía, cultura. Todo confluyó en una decisión colectiva. Más allá de las interpretaciones, hay un elemento que resulta innegable: lo que unía a argentinos y bóers era su relación con la tierra.

Ambos eran pueblos que concebían el trabajo rural como eje de la vida. La agricultura y la ganadería no eran solo actividades económicas, sino formas de organización social, identidades culturales.

Ese vínculo generó una afinidad profunda. Los argentinos veían en los bóers un reflejo de sí mismos: hombres y mujeres acostumbrados al esfuerzo, a la vida en espacios abiertos, a la construcción de comunidades desde el trabajo. Era un reconocimiento mutuo. Un entendimiento silencioso.

El declive de una esperanza

A pesar del éxito inicial, la experiencia no se consolidó como se esperaba. A lo largo de la década de 1910, el flujo migratorio comenzó a disminuir. Los cambios en Sudáfrica —especialmente la creación de la Unión Sudafricana— modificaron las condiciones políticas. Al mismo tiempo, Argentina enfrentaba sus propias dificultades económicas y sociales.

Muchos colonos decidieron regresar. Otros se dispersaron. La comunidad, aunque persistente, perdió fuerza. El proyecto de crear un puente permanente entre ambas regiones no llegó a concretarse plenamente. Sin embargo, la historia no terminó allí. Más de un siglo después, la huella bóer sigue presente en Chubut.

Instituciones como la Asociación Colectividad Sudafricana del Chubut trabajan para preservar la cultura, el idioma y las tradiciones. Estudios lingüísticos han demostrado que el afrikáans que se habla en la región conserva características anteriores a su estandarización en Sudáfrica. La iglesia reformada, las prácticas comunitarias, los lazos familiares: todo forma parte de un legado vivo.

Más allá de la historia oficial

La historia de los bóers en la Patagonia no suele ocupar un lugar central en los relatos tradicionales. Sin embargo, ofrece una perspectiva valiosa sobre el proceso inmigratorio argentino. No se trata solo de cifras o políticas públicas. Se trata de encuentros culturales, de decisiones humanas, de búsquedas compartidas.

Postales Los Boers 6 En la inmensidad patagónica los bóers encontraron algo familiar: un territorio donde la agricultura y la ganadería marcaban el ritmo de la vida.

En este caso, dos comunidades separadas por miles de kilómetros descubrieron que tenían algo esencial en común: la tierra como eje de la vida.

Quizás esa sea la clave para entender esta historia. No fue el azar ni la conveniencia lo que unió a Argentina y los bóers, sino un hilo invisible tejido por la producción, el trabajo rural, la vida comunitaria. Ese hilo permitió que, en un rincón remoto de la Patagonia, surgiera una comunidad que combinaba tradiciones africanas y argentinas, europeas y criollas. Una comunidad que, a su manera, demostró que las distancias geográficas pueden acortarse cuando existen valores compartidos.

En tiempos donde las migraciones vuelven a ocupar un lugar central en el debate global, la experiencia bóer ofrece una enseñanza. Las migraciones no son solo desplazamientos de personas. Son encuentros entre culturas, intercambios de saberes, oportunidades de construcción colectiva.

Cuando existe un terreno común —en este caso, la tierra misma—, esos encuentros pueden generar experiencias únicas. La Patagonia bóer es una de ellas. Un capítulo poco conocido, pero profundamente revelador, de la historia argentina. Un recordatorio de que, a veces, los vínculos más fuertes no se ven, pero sostienen mundos enteros.

Fuentes: Escritos de la historiadora Marisa Pineau, informes del Consulado en Ciudad del Cabo y libros de tierras del Archivo General de la Nación (AGN), bibliografía especializada y el aporte de Redacción +P.