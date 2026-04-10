Zapallazo en Agrarias: producen 12.000 kilos de zapallo para comedores universitarios

Destino solidario: Camiones cargados con la producción parten hacia los nodos de Neuquén, Cipolletti y Roca.

En la Facultad de Ciencias Agrarias ( FaCA ), que tiene su sede en Cinco Saltos, la tierra volvió a dar una lección de lo que sucede cuando el conocimiento académico se conjuga con las bondades de la tierra con un fin solidario. Y lo que comenzó como una siembra en noviembre de 2025 se transformó en una montaña multicolor: 12 mil kilogramos de zapallos que ya empezaron su viaje hacia los platos de los estudiantes.

Ese fue el resultado de un proyecto integral donde las cátedras de Horticultura y Taller Agrícola de la FaCA borraron la línea entre el aula y el surco. Estudiantes, docentes y personal no docente se pusieron al hombro el seguimiento de tres variedades distintas de zapallos, desde el cuidado minucioso de los plantines hasta el monitoreo constante en el cuadro 8 del campo experimental.

WhatsApp Image 2026-04-09 at 11.24.49 El campo en acción: Estudiantes de la FaCA durante la jornada de cosecha en Cinco Saltos.

Walter Mela, el docente que lidera la iniciativa, lo define con la claridad de quien ve el ciclo completo: se trata de un modelo que une la formación práctica con la soberanía alimentaria. En tiempos donde la nutrición de calidad es un desafío, la facultad decidió que su producción no fuera un excedente, sino el ingrediente principal de un menú universitario más saludable.

WhatsApp Image 2026-04-09 at 11.24.49 (1) Del aula al surco: Las cátedras de Horticultura y Taller Agrícola lideraron el proyecto integral.

El impacto de estos 12 mil kilos se sentirá en toda la red de contención de la UNCo. Actualmente, la universidad gestiona comedores en sus nodos más importantes: la sede central de Neuquén —recientemente renovada y con capacidad para cientos de viandas diarias—, el comedor de Cipolletti (vinculado a la Facultad de Ciencias de la Educación) y el de General Roca.

“El objetivo central es incorporar productos frescos y de calidad en el menú de los comedores universitarios”, se destacó en una comunicación oficial de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

Fuente: UNCo con aportes de Redacción de +P