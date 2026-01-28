Las manzanas lideran el crecimiento frutícola de Sudáfrica con un alza del 5%

La industria frutícola sudafricana encara la campaña de exportación 2026 con perspectivas mayoritariamente positivas para las manzanas , que consolidan su papel como uno de los principales productos de exportación del país. De acuerdo con las primeras estimaciones del sector, los envíos de manzanas al mercado internacional aumentarán un 5% respecto a 2025, alcanzando los 52,2 millones de cajas de 12,5 kilogramos, frente a los 49,6 millones de cajas exportadas en la última campaña.

Este crecimiento está directamente relacionado con el incremento de la producción nacional, impulsado por la entrada en plena fase productiva de plantaciones jóvenes, una mejora general de los rendimientos y la recuperación tras los problemas registrados durante la temporada anterior. El sector considera que, pese a los desafíos estructurales y climáticos, la base productiva de la manzana sudafricana se encuentra en una fase de consolidación y modernización que empieza a reflejarse en mayores volúmenes exportables.

Las manzanas firmes

En contraste con el buen comportamiento esperado para las manzanas, las exportaciones de peras mostrarán una ligera contracción en 2026. Las previsiones actuales apuntan a un volumen de 22,3 millones de cajas, lo que supone una caída del 4% respecto a la campaña 2025. Este descenso se explica principalmente por el arranque de plantaciones menos rentables, el menor tamaño medio de la fruta y el efecto comparativo de las elevadas exportaciones registradas en algunas variedades durante la temporada pasada.

Desde el punto de vista climático, la campaña 2026 se ha visto adelantada entre siete y diez días en comparación con el año anterior, especialmente en regiones clave como Elgin, Grabouw, Villiersdorp y Vyeboom. Este adelanto está vinculado a las condiciones meteorológicas registradas durante el ciclo vegetativo. Sin embargo, la disponibilidad de agua sigue siendo una preocupación relevante en determinadas zonas productoras, como Langkloof y Klein Karoo, donde la escasez hídrica limita el potencial de volumen. Aun así, el sector destaca que la calidad general de la fruta es buena, aunque con diferencias regionales en cuanto a calibres y rendimientos.

Por variedades, las manzanas rojas bicolores serán el principal motor del crecimiento exportador en 2026. Dentro de este grupo, la Royal Gala lidera claramente las previsiones, con un aumento estimado del 12% respecto a la campaña anterior. Aunque el tamaño de la fruta se sitúa actualmente por debajo de la media, las favorables condiciones de cultivo y la incorporación de nuevas plantaciones permitirán un incremento significativo del volumen total exportado. En cambio, se espera que las exportaciones de Golden Delicious retrocedan un 3%, reflejando una menor producción y ajustes en la demanda de los mercados internacionales.

pera sudafrica CFG-turns-100-years-old-NEW-PACKHOUSE-3 El aumento del 5% en las exportaciones de manzanas contrasta con una caída del 4% prevista para las peras en la campaña 2026.

La variedad Pink Lady® protagonizó una campaña récord en 2025, y las perspectivas para 2026 siguen siendo positivas. Con más hectáreas entrando en producción, se estima que las exportaciones de Cripps Pink y Pink Lady crecerán un 5%. A este buen desempeño se suma el de Cripps Red y Joya®, cuyas exportaciones podrían aumentar un 4% a medida que las plantaciones alcanzan su pico productivo. Por su parte, las manzanas Fuji, que tuvieron una campaña media en 2025, muestran un fuerte potencial de recuperación: gracias a la maduración de nuevas plantaciones y a la previsión de mejores rendimientos, los volúmenes de exportación podrían incrementarse hasta un 11% en 2026.

Los factores clave de la campaña 2026

En el segmento de las peras, el comportamiento será más heterogéneo. Las exportaciones de Packham’s Triumph disminuirán un 3%, principalmente por el arranque de plantaciones y la transición hacia variedades alternativas más demandadas. Forelle mantendrá volúmenes similares a los de 2025, mientras que Abate Fetel, tras una buena campaña anterior, registrará previsiblemente una caída del 9%. Las peras Bon Chretien de Williams sufrirán un descenso aún mayor, del 10%, debido sobre todo al menor tamaño de la fruta. También se anticipan reducciones en Sempre (–9%) y Rosemarie (–4%). A pesar de estas caídas, la calidad de la fruta en todas las variedades de pera se considera buena, aunque el calibre limitado restringirá los volúmenes totales disponibles para exportación.

Más allá de la producción, la logística sigue siendo uno de los principales retos para el sector. El puerto de Ciudad del Cabo continúa operando bajo presión debido a los elevados volúmenes de fruta de hueso y uva de mesa, los retrasos causados por el viento y diversas limitaciones operativas. Se prevé que estas dificultades se prolonguen durante la campaña de fruta de pepita. Aunque se están incorporando nuevos equipos portuarios, el sector anticipa problemas iniciales durante el periodo de transición. En este contexto, productores y exportadores mantienen una estrecha colaboración con la dirección del puerto para mitigar los riesgos logísticos y garantizar, en la medida de lo posible, la fluidez de las exportaciones durante la campaña 2026.

En conjunto, las previsiones reflejan un escenario de crecimiento moderado pero sostenido para las manzanas sudafricanas, frente a un ajuste más marcado en las peras, en un entorno donde la gestión climática y logística será clave para consolidar la competitividad del país en los mercados internacionales.

Fuente: Hortgro, Fresh Plaza con aportes de Redacción +P.