La manzana europea en crisis y recuperación: quién gana y quién pierde en el mercado

El mercado europeo de la manzana atraviesa una etapa de fuertes contrastes que pone en evidencia la heterogeneidad productiva, comercial y estructural de la extensa Comunidad Económica Europea. Lejos de mostrar una tendencia uniforme, la evolución de los precios revela una dispersión significativa entre los distintos países productores, con realidades que van desde la estabilidad con valores relativamente altos hasta verdaderos derrumbes que acercan los precios a mínimos históricos. Esta dinámica, que se observa tanto en los mercados mayoristas como minoristas, refleja de manera directa las distintas situaciones regionales que atraviesa el sector manzanero europeo.

Analistas del mercado coinciden en que el precio que hoy percibe el productor a la salida de las cámaras frigoríficas es el resultado de múltiples factores: volumen de cosecha, niveles de stock, comportamiento del consumo interno, capacidad exportadora, costos logísticos y, no menos importante, el posicionamiento estructural de cada país dentro del mercado comunitario. En este contexto, los datos más recientes publicados por la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea permiten trazar un diagnóstico preciso del escenario actual.

Manzana precios europa 12-25

Según estos informes, el precio promedio obtenido por los productores europeos durante el mes de diciembre se ubicó en 0,86 euros por kilo, un valor prácticamente idéntico al registrado en noviembre. Sin embargo, al comparar esta cifra con diciembre de la campaña anterior, se observa una caída interanual del 9,5%, lo que da cuenta de un deterioro en los ingresos del productor promedio. Aun así, el valor de diciembre se mantiene levemente por encima del promedio de las últimas cinco campañas, que se sitúa en torno a los 0,85 euros por kilo, lo que atenúa parcialmente la lectura negativa del dato.

Cabe señalar que este promedio comunitario se construye a partir de los precios obtenidos por los productores a la salida de sus cámaras frigoríficas en cuatro países de referencia: Polonia, Francia, Italia y Alemania. Estos mercados no solo concentran una parte sustancial de la producción europea de manzana, sino que además funcionan como indicadores clave del comportamiento general del sector.

Polonia e Italia: recuperación, estabilidad y recomposición de márgenes

El caso de Polonia resulta particularmente ilustrativo de la volatilidad que puede experimentar el mercado. Durante diciembre, el precio de la manzana polaca mostró una leve recuperación, ubicándose en torno a los 0,65 euros por kilo. Este valor representa un crecimiento de algo más del 8% en relación con noviembre y un nivel similar al alcanzado en diciembre de 2024.

Manzana precios europa Polonia 12-25

Sin embargo, esta mejora coyuntural no logra ocultar una tendencia más profunda: una abrupta caída de precios desde agosto hasta diciembre. La explicación de este fenómeno se encuentra en la mayor oferta registrada en la presente campaña. En agosto del año pasado, los stocks de manzana en frío en Polonia habían alcanzado mínimos históricos, lo que impulsó los precios a niveles excepcionalmente altos. Esa situación de escasez derivó en valores récord, pero también sentó las bases para una posterior corrección.

Con la recomposición de la cosecha y el incremento de la oferta disponible, los precios comenzaron a retroceder de manera sostenida en los meses siguientes. No obstante, cuando se compara el nivel actual con el promedio de los últimos cinco años, el precio de la manzana en Polonia registra una suba cercana al 40%, un dato significativo que refleja una recuperación estructural de los retornos al productor, más allá de las fuertes oscilaciones de corto plazo.

Italia, por su parte, se consolida como uno de los mercados más sólidos y previsibles del bloque europeo. En diciembre, el productor italiano recibió en promedio 1,03 euros por kilo, un valor similar al de noviembre, pero claramente superior al registrado en diciembre de la campaña anterior. En términos interanuales, esto implica un crecimiento cercano al 6%, confirmando una tendencia positiva.

Manzana precios europa Italia 12-25

La evolución de los precios en Italia se caracteriza por una notable estabilidad a lo largo del tiempo. Tanto en la temporada actual como en la anterior, los valores se han mantenido dentro de un rango relativamente estrecho, un comportamiento que también se refleja al analizar el promedio de los últimos cinco años. En ese período, el mercado italiano muestra una mejora acumulada del 18%, un indicador clave de recomposición de la rentabilidad del sector. Esta estabilidad no es casual, sino el resultado de una estructura productiva bien organizada, una fuerte integración comercial y una estrategia orientada a la valorización del producto.

Francia y Alemania: estabilidad contenida y crisis de precios mínimos

El mercado de Francia presenta una dinámica diferente. Durante diciembre, el precio que recibió el productor se ubicó en 1,27 euros por kilo, uno de los valores más bajos del año. Esta cifra representa una caída del 5% en relación con diciembre de 2024 y se alinea prácticamente con el promedio de las últimas cinco campañas.

La evolución de los precios muestra que el mercado francés ha encontrado un nivel de equilibrio relativamente estable, aunque en un estrato más bajo que el observado el año pasado. La gráfica correspondiente evidencia que los precios se mantienen en un rango que coincide con el promedio histórico reciente, lo que sugiere una situación de estabilidad, pero sin señales claras de mejora en los márgenes para el productor.

Manzana precios europa Francia 12-25

Más preocupante es la situación de Alemania, que emerge como el mercado más golpeado del conjunto analizado. En diciembre, el precio percibido por el productor alemán se ubicó en apenas 0,49 euros por kilo, un valor que implica una caída del 10% respecto de noviembre y un desplome cercano al 40% en comparación con diciembre de 2024.

La evolución mensual refleja una contracción muy marcada: entre agosto y diciembre, los precios registraron una caída cercana al 50%, llevando al mercado alemán a niveles mínimos históricos. Esta situación no solo contrasta con la estabilidad observada en otros países, sino que posiciona a Alemania como el mercado con peores retornos para el productor dentro de la Unión Europea.

Manzana precios europa alemania 12-25

En conclusión, el análisis comparado de los principales mercados productores de manzana en Europa confirma una marcada dispersión de precios. Italia se destaca por su estabilidad y niveles relativamente altos, Francia muestra una estabilidad contenida con valores moderados, Polonia intenta recomponerse tras el boom excepcional del año pasado y Alemania atraviesa una crisis profunda, con precios en mínimos históricos. Esta diversidad de escenarios pone de relieve que el mercado europeo de la manzana no responde a una única lógica, sino a múltiples realidades regionales condicionadas por factores productivos, comerciales y estructurales propios de cada país.

Fuente: Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea con aportes de Redacción +P.