Identificación Geográfica para el orégano: el orgullo de Mendoza y sus oportunidades económicas

San Carlos, en el corazón del Valle de Uco, Mendoza, ha logrado un hito crucial para el sector agroindustrial argentino: su orégano deshidratado ha obtenido el sello de Identificación Geográfica (IG) , una distinción internacional que valida el vínculo único entre un producto y su lugar de origen. Este reconocimiento, inédito para el orégano a nivel mundial, eleva el estatus de una especia que es pilar económico del principal polo oreganero del país, concentrando el 50% de la producción nacional.

La obtención de la IG trasciende la mera etiqueta de calidad. Desde una perspectiva económica, es una herramienta estratégica para la protección contra imitaciones y el posicionamiento en mercados de alto valor . Como destaca Mariela Pontin, investigadora del INTA , el sello "distingue al orégano de San Carlos por su calidad única, que es resultado de las condiciones agroecológicas del lugar y del saber hacer de sus productores". Este valor intangible, ahora validado, se convierte en un activo comercial tangible.

El proceso de certificación, que duró dos años y fue promovido por el ex Instituto de Desarrollo Rural de Mendoza, subraya la importancia de la colaboración interinstitucional. Muestreos, catas, evaluaciones sensoriales y la participación activa de los productores y organismos como el INTA fueron esenciales. La labor de la Asociación Civil Sociedad Rural del Valle de Uco al avalar la presentación del registro demuestra el rol clave del sector privado en este tipo de iniciativas.

Para las economías regionales, este caso de éxito es un modelo replicable. La IG no solo jerarquiza el trabajo de los productores, sino que abre nuevas oportunidades de comercialización, mejora la posición en el mercado internacional y fomenta el desarrollo territorial. El orégano de San Carlos ahora compite no solo por precio, sino por un valor diferencial que lo hace único.

Las características que sustentan el sello son estrictas y demuestran la calidad diferencial del producto:

Este caso de estudio subraya cómo la innovación no tecnológica, basada en la valoración de factores geográficos y culturales, puede ser un motor de crecimiento para las economías locales. El orégano de San Carlos deja de ser una commodity para convertirse en un producto de prestigio, llevando en su etiqueta el sello de una identidad y una calidad inconfundibles.

