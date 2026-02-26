La fuerza del campo: ¿Puede un solo sector sostener la economía?

El informe económico detalla que la actividad en Argentina cerró el año 2025 con un crecimiento interanual impulsado por el desempeño excepcional del sector agropecuario.

El cierre de 2025 trajo cifras reveladoras para la economía argentina. El Estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró un incremento del 3,5% en la comparación interanual respecto a diciembre de 2024. Sin embargo, este crecimiento no resultó uniforme entre los diversos sectores. La producción primaria, comprendida por la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura , salvó el balance general con un avance extraordinario.

Este sector específico mostró una variación del 32,2% interanual. Según el informe técnico del INDEC , esta división resultó la de mayor incidencia positiva en el nivel general, aportando 1,91 puntos porcentuales al crecimiento del mes. Sin el empuje de las actividades agropecuarias, el índice general habría mostrado un desempeño mucho más modesto, dada la caída de otros pilares como la industria.

Trigo, un año de rendimientos históricos

El factor determinante tras estas cifras récord reside en la campaña triguera. El informe técnico resalta que el sector agropecuario avanzó "impulsado por una histórica producción de trigo, tanto en volumen (el máximo de toda la serie) como en rinde promedio (50% por encima de las últimas 5 campañas)".

Este dato confirma la excepcionalidad del período, donde las condiciones climáticas y técnicas permitieron alcanzar niveles de eficiencia nunca antes vistos en los registros estadísticos del organismo.

En términos de números índice (base 2004=100), la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura alcanzó los 144,8 puntos en diciembre de 2025, superando ampliamente los 109,6 puntos registrados en el mismo mes del año anterior. Este salto cuantitativo refleja la recuperación y el potencial del suelo argentino cuando las variables productivas convergen positivamente.

image Las estadísticas del INDEC confirman que la recuperación del campo fue el factor determinante para finalizar el año con cifras favorables.

La pesca acompaña la tendencia positiva

Aunque con una incidencia menor en el índice general (0,04 p.p.), el sector de la Pesca también exhibió números robustos al cierre del año. Esta actividad registró un crecimiento interanual del 18,3% en diciembre de 2025. Al observar la serie histórica, el número índice para la pesca se situó en 119,1, frente a los 100,7 de diciembre de 2024.

Si bien la pesca presenta una alta volatilidad mensual —con caídas pronunciadas en meses previos como junio (-73,3%) o julio (-80,7%)—, el cierre de 2025 consolidó una recuperación necesaria para el sector primario en su conjunto.

Balance del EMAE: luces y sombras de la actividad

El EMAE desestacionalizado aumentó un 1,8% respecto a noviembre de 2025, mientras que la variación acumulada de todo el año cerró en un 4,4%. El INDEC destaca que once sectores de actividad registraron subas en diciembre.

Junto al agro, la Intermediación financiera fue el otro gran soporte del mes, con un alza del 14,1%. Entre ambos sectores aportaron 2,4 puntos porcentuales al crecimiento interanual. No obstante, el panorama especializado no ignora las contracciones. La Industria manufacturera descendió un 3,9% y el Comercio cayó un 1,3%. Estas bajas restaron 0,8 p.p. a la variación total, lo que realza aún más la importancia del sector primario como escudo ante la recesión industrial.

En resumen, la producción primaria no solo lideró el crecimiento, sino que compensó las pérdidas de los sectores urbanos. Las fuentes del INDEC y la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales confirman que el campo argentino, con el trigo como bandera, definió el rumbo económico del último mes de 2025.