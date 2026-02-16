Liderazgo global: El campo argentino conquista 143 países y genera el 61% de las divisas nacionales

El reciente informe Monitor de Exportaciones Agroindustriales elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) confirma el rol estratégico del sector en el escenario internacional. Argentina posee una presencia consolidada en los mercados globales, pues vende sus productos a más de 143 países, cifra que representa tres cuartas partes de las naciones del globo. Este documento técnico analiza 20 complejos productivos mediante 10 indicadores específicos, lo cual genera un total de 200 datos que reflejan la vitalidad de las economías regionales desde el norte hasta la Patagonia.

Durante el año 2025, Argentina alcanzó un total de exportaciones por USD 87.076 millones. De esa masa de divisas, las cadenas agroindustriales aportaron USD 52.900 millones, lo que equivale al 61% del total exportado por la nación. En términos prácticos, esto significa que 6 de cada 10 dólares que fortalecen las reservas del país provienen directamente del campo y sus industrias derivadas. El crecimiento del sector resultó evidente con un incremento del 9,4% respecto al ejercicio previo.

Complejo Maiz

La relevancia del agro destaca aún más al observar la balanza comercial. En 2025, el país obtuvo un superávit de USD 11.285 millones. No obstante, al desglosar los rubros, la agroindustria mostró un saldo positivo de USD 42.196 millones, una cifra muy superior a los USD 6.663 millones de la energía o los USD 3.845 millones de la minería. Dentro de este ecosistema, 13 complejos incrementaron sus ventas tanto en divisas como en volumen físico, entre ellos la soja, el trigo, el maní, los lácteos y el sector pesquero.

Argentina ocupa puestos de privilegio en el podio mundial de exportaciones. Actualmente, el país lidera las ventas globales de aceite de soja, maní y aceite y jugo de limón. Asimismo, ocupa el segundo escalafón en harina de soja y yerba mate, mientras que se sitúa en el tercer puesto mundial como proveedor de maíz. La composición de los ingresos por ventas externas muestra que el 69% surge de los granos, seguido por las economías regionales con un 14%, las carnes con un 9% y los lácteos con un 3%.

Complejo Bovino

El desempeño de las economías regionales evidencia una gran diversidad productiva federal. En la Región Pampeana, los granos, carnes y lácteos dominan el 98% de sus despachos al exterior. En contraste, el NEA y NOA se especializan en limones, té, yerba mate y productos forestales. Por su parte, en Cuyo, el complejo de la uva representa el 59% de sus ventas externas, mientras que la Patagonia basa el 99% de su comercio en el sector pesquero y la producción de peras y manzanas.

El complejo de la carne vacuna merece una mención especial, ya que creció un 25% interanual y se consolidó como la tercera cadena generadora de divisas. Argentina coloca su carne en más de 60 países, aunque mantiene un fuerte consumo interno. Del total producido, el 73% abastece el mercado local y el 27% viaja al exterior. Otros sectores mantienen perfiles diferentes, como el cerdo, donde el 99% de la producción queda en el país, o el arroz, que posee una inserción internacional del 98%.

Complejo Soja

Finalmente, el análisis de los destinos geográficos revela que los cinco principales compradores de cada complejo concentran, en promedio, el 64% de las exportaciones. Mientras los granos fluyen hacia India, Vietnam y China, las carnes encuentran sus mercados principales en China, Estados Unidos, Israel y la Unión Europea. Estos datos subrayan que el Monitor de FADA funciona como una herramienta esencial para comprender el potencial de desarrollo y la generación de empleo genuino en cada rincón del territorio argentino.

Fuente: FADA