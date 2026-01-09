Lavanda en la Patagonia: El legado de un inmigrante que florece en el Valle Medio

El legado familiar: Rady Rapari cosecha sus 500 plantas de lavanda en la chacra que perteneció a su abuela en Luis Beltrán.

El sol está culminando su trabajo en la Patagonia con la entrada del verano y los frutos ya están casi todos maduros, entre ellos algunos que no están en el radar de las grandes industrias, como la lavanda , un cultivo estrella dentro de las aromáticas , que en Río Negro encontró tierra fértil y buen clima. En Valle Medio, un emprendedor y tercera generación de productores, Rady Rapari, esta semana comenzó con la cosecha de sus 500 plantas.

Apasionado, Rapari defiende a capa y espada los beneficios de las flores de este arbusto (de la familia del romero y la salvia) y llega a decir que “es preferible usar productos naturales que andar empetrolándose la cara”, en referencia a los derivados de hidrocarburos que se usan en la cosmetología. “Hay que leer bien los ingredientes, incluso de las grandes marcas”, acota.

Pero más allá de ese comentario mordaz, cuenta que hace 15 años comenzó a investigar la posibilidad de adaptar este cultivo en su chacra ubicada en el brazo sur del río Negro, en Luis Beltrán.

WhatsApp Image 2026-01-07 at 12.42.58 (2) Cosecha artesanal: Con la misma hoz que usaban los antiguos colonos para el trigo, hoy se recolectan las flores de lavanda en el Valle Medio.

Probó variedades traídas de la zona de la cordillera y otras de Sierra de la Ventana. Entre algunas curiosidades de ese proceso, descubrió que en algunos casos en el Valle Medio se hielan las mismas variedades que soportan los fríos andinos.

“Estuve por vender la chacra y vi las plantas de romero y lavanda que había dejado mi abuela y eso se sumó un viaje que hice a su pueblo natal en Italia, y ahí descubrí que en su pueblo se hacía la fiesta de las hierbas culinarias y vi que esa era mi conexión con la tierra y la producción”, cuenta.

Las aromáticas tienen, entre otras propiedades, la de ahuyentar plagas, por eso “mi abuela, en las cabeceras de los viñedos, plantaba romero y lavanda”.

En homenaje a ella, su emprendimiento de llama “Gentilina” y ha logrado comprar un destilador, que en el mercado cuesta unos 3.000 dólares.

WhatsApp Image 2026-01-07 at 12.43.00 (1) El alma de la flor: El proceso de destilación es clave: de 14 procesos apenas se obtiene un litro y medio del preciado aceite esencial.

En esta temporada, desde que comenzó el corte de la lavanda, que se hace con la misma hoz con la que los gringos cortaban el trigo cuando llegaron a estas tierras, ya lleva realizados 14 procesos de destilación, que se han traducido en 1 litro y medio de aceite esencial.

La comercialización, con su propia marca, se hace a través del envasado en difusores y en prácticos frascos a bolilla o roll on

“Creo que el camino es desarrollarnos como una Pyme, porque es difícil competir con la industria. Un emprendimiento que apunte a crear su propio mercado”, es la apuesta de Rapari, quien logró hacer el manejo de su plantación mediante riego gravitacional.

“Primero vino la producción y luego el negocio”, dice, y asegura que la lavanda “se adaptó muy bien”, a esa zona de Río Negro, porque la necesidad de agua del cultivo coincide con la temporada habitual de riego. Además, por su característica, “plaga casi no tiene y es muy noble en ese sentido”, y que, si se da alguna mortandad de plantas, “es solo por exceso de humedad”. La vida útil puede rondar los 16 años.

WhatsApp Image 2026-01-07 at 12.43.00 (2) Pura naturaleza: "Es preferible usar productos naturales que andar empetrolándose la cara", afirma Rapari sobre la cosmética industrial.

El mercado de las grandes firmas de la farmacopea y de los cosméticos, importan buena parte de la lavanda que industrializan desde Francia, que llega a costos “muy difíciles de competir”, por quienes tienen un desarrollo incipiente y casi artesanal. Por eso asegura que “es muy difícil entrar a esos grandes laboratorios”, y los emprendedores locales están en la etapa de generar su propio regional.

El otro resultante de la destilación es el hidrolato, el agua que queda una vez separado el aceite, pero que conserva propiedades de la lavanda y que se usa para, por ejemplo, el cuidado de la piel.

“Cuando se la mezcla con la citronela (otra herbácea aromática de la familia de las gramíneas), tenés un repelente natural”, explica.

La experiencia del cultivo de la lavanda tiene también aspectos sensoriales, como el aroma que inunda la chacra en el momento de la destilación. “Mi vecino que está a 500 metros siente el aroma cuando pasa”, reconoce Rapari, quien de todos modos explica que, como otras plantas similares, el olor lo despide cuando se toca la flor.

WhatsApp Image 2026-01-07 at 12.42.59 (2) Experiencia sensorial: Durante la floración, el aroma de la lavanda inunda la zona y se convierte en un atractivo turístico para el Valle Medio.

“Acá se genera un clima muy natural, sobre todo en la época de la floración” y esos ciclos se deben observar con precisión porque “la cosecha comienza cuando está el 50% de la flor abierta”. En el caso de Valle Medio, mediados y fines de diciembre es el momento oportuno. “Tenés unos 30 días antes que el capullo caiga”, y en la recolección se incluye la varilla verde que sostiene la flor “porque ahí se concentra el alcanfor”. Por eso el potencial de la lavanda para aliviar procesos respiratorios, ya que es la misma sustancia de la que está hecho el viejo Vik Vaporub.

En cordillera, la recolección comienza a mediados de enero y con el tiempo se ha ido creando una comunidad en torno a la lavanda que permite el intercambio de experiencia y variedades.

Partiendo del concepto de su chacra como una locación, donde realizar distintos tipos de eventos, Rapari apuesta a la organización de encuentros temáticos, reuniones para compartir un té y conocer el mundo de la lavanda.

De telón de fondo existe una historia rica a repasar, recuerdos y enseñanzas que dejó aquel impulso emprendedor que llevó a los Rapari a fundar una de las 14 bodegas que existieron en el Valle Medio, y que subsiste en filas de lavanda escoltadas por otras filas de almendros.

WhatsApp Image 2026-01-07 at 12.43.00 Desafío Pyme: Ante los altos costos de la lavanda importada de Francia, Rapari apuesta por un mercado regional propio que valore la pureza artesanal frente a la industria farmacéutica.

Usos principales del aceite de lavanda

Relajación y sueño:

Inhalar su aroma ayuda a disminuir la ansiedad, el estrés, la presión arterial y la frecuencia cardíaca, facilitando un sueño reparador.

Ideal para aplicar en difusores o añadir al baño antes de dormir.

Cuidado de la piel:

Calma irritaciones, quemaduras leves y solares, picaduras de insectos y enrojecimiento.

Actúa como regenerador cutáneo y antiséptico.

Puede diluirse en un aceite portador (como coco o almendras) para masajes o añadir a cremas.

Alivio del dolor:

Propiedades antiinflamatorias que alivian dolores musculares, articulares y de cabeza.

Antiséptico y limpieza:

Protege heridas menores y se usa en productos de limpieza corporal.

Formas de uso: Aromaterapia (en difusor o inhalando directamente); tópico (en masajes corporales, cremas o lociones); y en el baño (añadir unas gotas a agua tibia para un baño relajante).