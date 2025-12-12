Máxima alerta: Ya comenzó la temporada de incendios forestales en la Patagonia

El trabajo en equipo para trasladar equipamiento. Foto: Combatiente Luciano Lobos (Base de Servicio Lago Puelo).

Mientras el calendario marca que estamos promediando la primavera, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) de Chubut ya combate tres incendios forestales simultáneos en la Comarca Andina , confirmando que la temporada de alto riesgo comenzó con anticipación.

El contexto es preocupante: en los últimos cinco años la provincia perdió 37.750 hectáreas en 436 focos ígneos, con el 47% de esa superficie correspondiente a bosque nativo y el 61% de los eventos provocados por negligencia o intencionalidad humana, según el informe oficial del SPMF.

image El incendio durante la noche, avanzando y quemando con agresividad. Foto: Jefe de Op. Adrián Llanfulen - SubCentral Golondrinas.

Estado actual de los frentes de fuego

De acuerdo a la información oficial, desde el mes de noviembre la energía se focalizó en tres focos ígneos. El primero fue en Corcovado, iniciado el 15 de noviembre en forestación municipal cercana al campo de jineteada, fue declarado extinguido el domingo 16. Afectó 2 hectáreas de bosque implantado, arbustal y pastizal.

La causa se investiga como intencional. Participaron brigadistas de la Base Corcovado, Bomberos Voluntarios, Municipalidad, Pesca Continental, Policía y vecinos.

El segundo foco fue en El Pedregoso (Epuyén). Fue detectado el 17 de noviembre y ya fue contenido. La superficie afectada está aún a determinar e incluye matorral, pastizal, bosque implantado y bosque nativo. La causa se encuentra en investigación.

Finalmente, el foco más grande y complejo sigue activo desde el 1 de diciembre en El Turbio. Causado por rayo durante una tormenta eléctrica, presenta combustible vegetal pesado, topografía abrupta y comportamiento extremo.

Según información de SPMF, se logró reducir significativamente la intensidad en el flanco izquierdo, pero las condiciones meteorológicas (vientos de 35-45 km/h con ráfagas y baja humedad) dificultan el control total. En los últimos días, el fuego avanzó 1 km hacia el valle del Arroyo Jara y alarma el pronóstico de viento.

image Personal del SPMF construyendo líneas con herramientas manuales. Foto: Jefe de Brigada José González (Base de Servicio Cholila).

El contexto que explica la gravedad

Estos tres focos encienden una enorme bandera de alerta. Más aún teniendo en cuenta el antecedente de los últimos años. De acuerdo a datos de Servicio Provincial de Manejo del Fuego, las 37.750 hectáreas en quemadas en Chubut en el último quinquenio representan una superficie equivalente a tres veces la ciudad de Esquel.

El 36% de esos incendios se originó en quemas mal controladas y el 25% fue intencional. Especies emblemáticas como lenga, coihue y ciprés de la cordillera vieron reducida su cobertura en casi 18.000 hectáreas, con consecuencias irreversibles para suelos, agua y biodiversidad.

image Apertura de fajas con pendientes pronunciadas, mucho esfuerzo y exigencia física. Foto: Jefe de Brigada Marcos Fernández (Base de Servicio Pto. Patriada).

La jurisdicción del SPMF (oeste de la Ruta 40 y áreas boscosas adyacentes) concentra hoy toda la actividad operativa, con decenas de combatientes, medios aéreos y apoyo interinstitucional desplegados en terreno.

La Patagonia volvió a encenderse antes de lo previsto. Con pronósticos que anuncian verano seco y cálido, la alerta máxima ya está declarada.



Fotos: @manejodelfuegochubut