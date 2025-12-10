Prohíben hacer fuego en parques nacionales, ¿es suficiente para prevenir incendios?

Se busca evitar los hechos del año pasado. Foto de archivo: Incendio en El Bolsón, 2024.

La Administración de Parques Nacionales (APN) implementó una medida esencial, pero limitada, al prohibir el uso de fuego en cinco áreas protegidas clave de la Patagonia Norte: los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces. Esta resolución, extendida hasta abril de 2026, es la respuesta directa a las condiciones meteorológicas que intensifican el riesgo de incendios forestales.

Si bien se busca proteger la biodiversidad y los irrecuperables bosques andino-patagónicos, la medida parece ser reactiva y se concentra en la mitigación del riesgo turístico. Solo se permite el fuego en "Áreas de Fuego Seguro" dentro de campamentos organizados y gestionados por prestadores autorizados.

La peor

Este endurecimiento normativo se inserta en un contexto de devastación récord. La temporada entre octubre de 2024 y marzo de 2025 fue catalogada como la peor de las últimas tres décadas en la región andino-patagónica. La superficie total arrasada alcanzó las 31.722 hectáreas en Neuquén, Río Negro y Chubut, una cifra que cuadruplica las 7.747 hectáreas afectadas en el período anterior.

Esta destrucción masiva impactó directamente en áreas protegidas como los Parques Nacionales Nahuel Huapi, Lanín y Los Alerces.

La raíz del problema es abrumadoramente antropogénica. Datos oficiales confirman que el 95% de los incendios se origina por acción humana, principalmente por negligencia (fogatas mal apagadas o colillas de cigarrillos).

Este factor se ve potenciado por la crisis climática y la peligrosa proliferación de especies exóticas altamente combustibles como el pino, cuyo rápido crecimiento y colonización agravan la severidad del fuego y obstaculizan la regeneración natural del bosque nativo.

image Prohibición total de fuego en cinco parques nacionales de la Patagonia Norte hasta abril de 2026, como respuesta al riesgo extremo de incendios forestales. Foto: www.argentina.gob.ar

El colapso en el frente de fuego

Ante la magnitud e intensidad de estos siniestros, el desempeño del factor humano —los brigadistas y bomberos— pasa de ser crítico a estructural.

La Brigada Forestal de la Policía Federal Argentina (PFA) desarrolló una investigación para optimizar el rendimiento de los combatientes.

La conclusión del estudio fue contundente: la mejora más significativa en el rendimiento se logra con entrenamiento focalizado en potencia (fuerza ejecutada con velocidad), que capacita al combatiente para tolerar estos valores extremos de lactato y sostener el rendimiento operativo.

Adicionalmente, la investigación subraya la deshidratación como una constante operativa crítica, con los bomberos permaneciendo entre 8 y 12 horas corridas en la línea de fuego sin posibilidad de pausas fisiológicas.

image Temporada 2024-2025: 31.722 hectáreas quemadas en Neuquén, Río Negro y Chubut, la peor de las últimas tres décadas. El 95% de los incendios tiene origen humano. Foto: www.argentina.gob.ar

Una visión a 30 años

El daño causado por los grandes incendios, como el que arrasó más de 20.500 hectáreas en la Comarca Andina de Chubut en 2021, exige una planificación de restauración activa que trascienda la urgencia inmediata. El plan integral desarrollado para esta zona establece una visión estratégica de 30 años para la recuperación del paisaje.

Los relevamientos post-mortem confirmaron una alta severidad general. Los bosques más afectados fueron aquellos con especies que no rebrotan fácilmente, como lenga, coihue y ciprés de la cordillera.

El análisis identificó cerca de 2.500 hectáreas con máxima prioridad para la plantación de estas especies clave, sumando un total de 4.478 hectáreas consideradas factibles de reforestar en el corto a mediano plazo.

El financiamiento inicial para la implementación del plan durante los primeros 10 años se estima en $1.300 millones de pesos (aproximadamente $10.9 millones de dólares). La estrategia no solo incluye reforestación, sino también el manejo adaptativo de especies exóticas invasoras (pino y rosa mosqueta) para evitar su dominancia post-incendio.

Las casi 1.000 hectáreas de plantaciones de coníferas exóticas quemadas se presentan, paradójicamente, como una oportunidad crucial para la reconversión a bosque nativo, menos inflamable y más resiliente.

image Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces: fuego totalmente prohibido hasta el 30 de abril de 2026 ante condiciones climáticas de peligro extremo de incendios. Foto: www.argentina.gob.ar

Hacia una gobernanza integral del fuego

La prohibición de hacer fuego en Parques Nacionales es la base de la defensa administrativa, pero constituye apenas una fracción de la estrategia necesaria. La verdadera resiliencia socio-ambiental en la Patagonia se alcanzará a través de un enfoque integral que debe priorizar:

Educación y mitigación de la negligencia humana: Abordar el 95% de la causa mediante campañas de concientización sostenidas y legislación punitiva estricta.

Inversión en la fisiología del combate: Financiar y profesionalizar las brigadas especializadas, garantizando equipamiento, protocolos y entrenamiento de potencia que permita a los combatientes sostener el esfuerzo físico extremo sin incurrir en colapso ni riesgo de vida.

Restauración activa y estratégica: Sostener los programas de restauración a largo plazo (30 años), reconvirtiendo activamente las áreas de exóticas a especies nativas resilientes al fuego.

La lucha contra el fuego en la Patagonia no se gana con una firma administrativa, sino con ciencia, financiamiento sostenido y un reconocimiento explícito del esfuerzo físico que excede los límites humanos.