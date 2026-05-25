Alerta por el precio de los huevos: Buenos Aires exigirá un certificado digital para su traslado

La Provincia de Buenos Aires avanza en la digitalización de sus controles sanitarios. A través de la Resolución Conjunta N° 1-SSDAYCAMDAGP-2026 , el Ministerio de Desarrollo Agrario oficializó la implementación del Certificado Sanitario Provincial Electrónico para el traslado y la comercialización de huevos. La norma fue publicada en el Boletín Oficial el 20 de abril de 2026 y establece la obligatoriedad del documento digital para todos los establecimientos avícolas bonaerenses.

La resolución ratifica que la generación y emisión del certificado recae de manera exclusiva en el profesional veterinario que actúe como Responsable Sanitario del establecimiento, ya sea de producción, clasificación, embalaje o acopio. Al suscribir el documento, el profesional certifica que las mercaderías superaron satisfactoriamente los controles sanitarios y que los productos son aptos para la comercialización y el consumo humano. Esta responsabilidad implica, para el matriculado, un compromiso técnico y legal de primer orden frente a la cadena agroalimentaria.

Cada certificado tiene una validez de 96 horas desde el momento de su emisión. La obligatoriedad del sistema electrónico rige a partir de los 10 días corridos de la publicación de la norma. En cuanto al soporte, puede presentarse tanto en formato digital como impreso para amparar el traslado dentro del territorio provincial.

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Procedimiento de alta para Responsables Sanitarios

Para que un veterinario pueda emitir certificados bajo este régimen, es necesario seguir un protocolo de habilitación en tres etapas:

Solicitud del titular. El dueño o representante legal del establecimiento debe elevar una nota a la Dirección de Auditoría Agroalimentaria solicitando la habilitación del Responsable Sanitario, con indicación del CUIT y el número de matrícula del profesional. Registro profesional. El veterinario debe ingresar por primera vez al portal del Ministerio de Desarrollo Agrario y completar la "Autorización Certificado Sanitario Provincial" con sus datos matriculares. Validación institucional. La Dirección de Auditoría Agroalimentaria verifica la habilitación del establecimiento y la situación del profesional ante la Dirección de Producciones Ganaderas antes de otorgar el permiso definitivo.

Actualización de datos, una obligación vigente

Desde el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVPBA) se recuerda a los matriculados la importancia de mantener sus datos actualizados y de cumplir con los requisitos de habilitación para garantizar el correcto ejercicio de sus funciones en el marco de esta nueva normativa digital. El incumplimiento de los pasos de habilitación podría impedir la emisión de certificados y afectar la operatoria de los establecimientos a cargo del profesional.

Para acceder al texto completo de la resolución y sus anexos, los interesados pueden consultar el Sistema de Información Normativa y Documental Malvinas Argentinas (SINDMA) en normas.gba.gob.ar.

FUENTE: Redacción +P.