Beatriz INTA: la cebada cervecera que rompe récords de rendimiento y resistencia al frío

Beatriz INTA destaca por su excelente comportamiento al frío en estado vegetativo y alta estabilidad.

La cebada cervecera se consolida como uno de los cultivos clave en el país por su capacidad de diversificar la producción y habilitar siembras más tempranas de cultivos de segunda, gracias a su cosecha anticipada respecto al trigo. En la última campaña, la superficie sembrada superó las 1.300.000 hectáreas y la producción total alcanzó más de 5 millones de toneladas . Ante esta realidad, el INTA presenta Beatriz INTA , un nuevo cultivar que eleva significativamente la productividad y competitividad del sector.

Beatriz INTA destaca por combinar el más alto potencial de rendimiento con el mejor comportamiento al frío del mercado. Se trata de una variedad de ciclo intermedio-largo que optimiza tanto la producción de granos como la de silaje de planta entera . Fernando Giménez, coordinador del Programa de Cereales y Oleaginosas del INTA y uno de los obtentores, afirma: “Beatriz INTA mejora la productividad y competitividad del cultivo combinando excelente calidad, muy buena sanidad y el mejor comportamiento a frío en estado vegetativo del mercado”.

A diferencia de otros cereales, la cebada mantiene la identidad varietal hasta su industrialización. La industria maltera trabaja con un número limitado de variedades, por lo que Beatriz INTA surge como una alternativa estratégica. Su grano, de gran tamaño y alto peso hectolítrico, supera ampliamente los parámetros de comercialización del grano forrajero y ofrece una alta calidad cervecera, según detalla Germán González, obtentor de la variedad e investigador del INTA Bordenave.

image Perfil fitosanitario robusto: menor uso de fungicidas gracias a su resistencia a manchas foliares.

Sanidad y comportamiento agronómico de alto nivel

Uno de los atributos más relevantes de Beatriz INTA reside en su perfil fitosanitario. Lucrecia Couretot, referente de sanidad vegetal del INTA, explica que este cultivar presenta un buen comportamiento frente a las principales manchas foliares, lo que permite reducir el uso de fungicidas.

La variedad resulta moderadamente resistente a mancha en red (tipo red y tipo spot) y muestra un desempeño destacado ante escaldadura y mancha borrosa, enfermedades prevalentes en la región central y sur del país. Esta característica representa un avance importante para los productores que buscan minimizar aplicaciones químicas y optimizar costos.

Además, Beatriz INTA se posiciona como el cultivar con la mejor respuesta al frío en estado vegetativo. Esta cualidad resulta fundamental en sistemas de siembra directa, donde las heladas suelen generar pérdidas significativas de biomasa y retrasos en la fenología. Con una altura promedio de 90 centímetros y un excelente comportamiento al vuelco, la variedad asegura estabilidad hasta el momento de la cosecha.

Recomendaciones de manejo para maximizar el potencial

Para aprovechar al máximo las cualidades de Beatriz INTA, los investigadores recomiendan fechas de siembra específicas. Las óptimas se ubican hacia mediados de junio en el sudoeste y sudeste de Buenos Aires, y durante los primeros días de junio para el norte de la región pampeana.

Agustín González, obtentor de la variedad e investigador del INTA Bordenave, señala: “Al ser un cultivar de ciclo intermedio-largo, las siembras tempranas favorecen la generación de macollos y el número final de espigas”.

image Grano de gran tamaño y alto peso hectolítrico: calidad cervecera superior en Beatriz INTA.

El equipo de investigación también resalta la excelente respuesta de Beatriz INTA a la fertilización nitrogenada. En planteos forrajeros, las fertilizaciones tempranas permiten que el nutriente se traduzca directamente en rendimiento, generando un beneficio económico que, en muchos casos, equipara o supera los márgenes de la cebada destinada a industrialización, según el flete y el precio del fertilizante nitrogenado.

“Beatriz INTA es una excelente alternativa para planteos intensivos por sus características agronómicas que generan mayor productividad, estabilidad y menores costos de producción”, concluye González.

Disponibilidad y transferencia tecnológica

Los productores interesados podrán acceder a Beatriz INTA a través de un convenio de transferencia tecnológica firmado entre el INTA y la empresa SeedAr de Pergamino, junto a su red de distribución. Esta alianza garantiza la multiplicación y distribución controlada del material genético con los estándares de calidad que exige el sector.

Con este lanzamiento, el INTA reafirma su compromiso con la innovación varietal y ofrece a los productores argentinos una herramienta poderosa para aumentar la eficiencia, reducir riesgos climáticos y mejorar la rentabilidad tanto en cebada cervecera como en sistemas forrajeros intensivos.

FUENTE: INTA con aportes de Redacción +P