Fernet y Vermut de la Patagonia ganan Medalla de Oro: El éxito de Piuke y Desiderio

De la chacra al podio: Con más de 96 puntos en una cata a ciegas, el fernet patagónico se impuso como uno de los mejores del certamen internacional.

Un vaso lleno de hielo, una parte de fernet, 3 partes de soda, 4 partes de vermut Rosso , así son los pasos para elaborar un ferroviario, el trago que se hacía en los momentos de distensión en la familia Claro – Desiderio de raíces italianas.

Estos rituales familiares son los que resonaron especialmente en Nazareno Claro, que vive en El Bolsón desde 1992, desde que tenía 13 años. En este paraíso patagónico conoció años más tarde a Guillermina Jousset, que había llegado de vacaciones.

La historia estaba marcada “nos enamoramos y nos casamos… ambos somos bailarines de tango” nos recuerda el creador de Piuke vermut y Desiderio fernet, los aperitivos que representan a la provincia de Río Negro en ferias de todo el país.

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Sibaritas por naturaleza

Guillermina es tea blender y tiene un emprendimiento de tés, mientras que Nazareno es diseñador gráfico y cursó el secundario con orientación agropecuaria.

La cuestión familiar y ese amor por comer y beber se suma a la costumbre de “hacer todo en casa”. “Para nuestro casamiento hicimos nuestra cerveza y nuestro vino, de la misma forma que hacemos dulces y licores para nosotros”, cuenta Nazareno que siempre tuvo imprenta propia.

Ante el parate que trajo la pandemia en sus respectivos rubros, la pareja se encontró con un nuevo desafío para salir adelante. “No teníamos mucho que hacer y teníamos un montón de botánicos de Guille en la botica y, con tiempo y ganas de aprender, y con experiencia en la manufactura de alimentos nos pusimos a hacer un vermut”.

De esta forma, Nazareno y su esposa comenzaron con la búsqueda para hacer el vermut, el aperitivo que tomaba el abuelo italiano. Nazareno comenzó a estudiar sobre el tema y se contactó con especialistas españoles, porque en Argentina aún no había suficientes experiencias.

WhatsApp Image 2026-05-01 at 12.56.24 (1) Esencia andina: Los aperitivos Piuke y Desiderio rescatan la identidad de la Patagonia a través de botánicos recolectados en el bosque y los cerros.

Pequeñas historias, grandes planes

Con el tiempo, Nazareno y Guillermina lograron un vermut que les gustó para compartir en la privacidad de su hogar. “Después seguimos investigando e hicimos un vermut que tenía carácter patagónico, pero también nuevamente como búsqueda personal. Todo fue derivando a raíz de un amigo que me pidió una primera cajita” detalla el emprendedor.

“Hay pequeñas historias lindas de contar. Una persona vino de Buenos Aires, le compartimos el vermut y nos preguntó: ¿Qué es lo que tiene? -tiene corazón… le respondimos. Ahí fue que le vendimos la primera cajita. Por eso le pusimos Piuke que significa corazón en lengua mapuche”.

A partir de este primer envío, que ya lleva unos seis años, la pareja se empezó a especializar cada vez más en el tema de los aperitivos y llegó la idea de hacer un fernet. En el 2025 lanzaron al mercado Desiderio fernet, como el apellido del abuelo de Nazareno.

Así se pusieron a elaborar el fernet con ingredientes patagónicos y más tarde llegó la habilitación a nivel nacional, que les permite comercializar los productos fuera del ámbito de su zona de elaboración.

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Un premio inesperado

Durante el 2025 Nazareno y Guillermina, decidieron enviar el vermut al evento Argentina Spirit Awards, el Certamen Internacional de Productores de Bebidas Espirituosas, Aperitivos, Vermut y RTD que se realiza en Mendoza.

“Sabíamos que es un jurado exigente y que es difícil hacer una comparativa con el fernet branca, no le tenía mucha fe, pero igual lo mandamos” explica sobre la decisión de enviar también el Desiderio.

¡Y vaya sorpresa! El fernet obtuvo el galardón de Gran Medalla de Oro en ASA 2025. Un premio que se otorga cuando se obtienen más de 96 puntos sobre 100 en una cata a ciegas.

“En ese momento estaba cortando el pasto en mi casa, y un colega que estaba en Mendoza me manda una foto del galardón del Gran Medalla de Oro del fernet y del Medalla de Plata de Vermut Bianco… yo me entero por las salutaciones un día después. Fue sorprendente. No tomé la dimensión de lo que significaba” recuerda emocionado.

image El alma del vermut: El ajenjo rustificado que crece silvestre en la zona de Villa Turismo es el ingrediente clave que otorga una rusticidad única a sus bebidas.

Un suelo repleto de botánicos

Para la elaboración de los aperitivos Piuke (en sus dos versiones) y Desiderio se utilizan diferentes botánicos del bosque andino patagónico. “Tenemos dos estilos de vermut y un fernet y los tres tienen en su composición botánicos del bosque andino patagónico. El vermut Rosso, por ejemplo, está hecho con frutas de rosa mosqueta, melisa y menta de la zona”, afirma el emprendedor.

Por su parte, “el ajenjo, que es el alma del vermut, el que utilizamos está rustificado acá en los cerros, es decir, crece de modo silvestre, y al ser un lugar tan intenso tiene una rusticidad que es tremenda. El vermut Bianco tiene pétalos de rosa mosqueta, flores de sauco y eucaliptus (que no es autóctono, pero sí está rustificado en la zona)” agrega. Todas las bebidas se elaboran con entre 15 y 20 botánicos.

Por otro lado, el fernet se elabora con diente de león, enebro, romero y alcachofa, entre otros. “Hay algunas cosas que se cosechan en el bosque, otras que tenemos plantaciones y otras hay que adquirirlas de manera comercial” admite Nazareno desde su chacra en la zona de Villa Turismo.

Actualmente la elaboración la realizan en una destilería habilitada, mientras construyen la propia, “un pasito más que estamos dando ahora”.

En poco tiempo irán a Córdoba: “Vamos a ver qué sensación causamos en la meca del fernet…” Y agrega: “Tener la habilitación nacional es una puerta que te abre que ¡no tenés una idea! Es totalmente distinto. Todo el laburo que significa vale la pena” esboza como consejo al sector emprendedor.

image El sabor de la excelencia: Nazareno y Guillermina celebran la Gran Medalla de Oro obtenida por su fernet Desiderio en los Argentina Spirit Awards 2025.

Por la ruta del vermut

Piuke es el vermut de la casa de una vermutería de Villa Pueyrredón en Buenos Aires y está por desembarcar en varios otros lugares “siempre con ganas de crecer” aseguran los creadores de los aperitivos premiados. Entre los tres estilos actualmente producen hasta 2000 litros mensuales.

Nazareno agradece el hecho de que el gobierno de Río Negro les ha dado “una mano enorme y hay compañerismo con el resto de los emprendedores… Con Carlo Puricelli de Único Vermut, tenemos la idea de hacer una ruta vermutera” ya que hay tres vermuts en la provincia en diferentes locaciones.

“Nosotros nos tenemos que juntar, porque hay mucha más plaza para instruir sobre el aperitivo, que competencia, hay mucha más gente que se puede volcar al consumo que la oferta” dijo y agregó que “hay que hacer cosas de alta calidad, de representación regional, nos tenemos que apuntalar para ser fuertes” expresó como mensaje final.

Desiderio quiere decir Deseo, Piuke significa corazón. El encuentro, el disfrute y el hecho de juntarse alrededor de una mesa a compartir valores. Es como un legado, es cultura, es ritual. Es emprender desde la Patagonia, es una alternativa que nos da la tierra.