Apicultura urbana en Atenas: el auge de las colmenas en los tejados

Colmenas urbanas en Atenas con la Acrópolis al fondo: un símbolo de cómo la ciudad revive tradiciones ancestrales griegas en armonía con la naturaleza moderna.

La apicultura urbana gana terreno en Atenas como práctica sostenible que integra producción de miel con conservación ambiental. Apicultores apasionados instalan colmenas en azoteas de edificios, donde las abejas aprovechan la diversidad floral de la capital griega. Esta tendencia no solo genera miel de alta calidad, sino que fortalece ecosistemas locales y promueve reconexión con la naturaleza en entornos urbanos densos.

Nikos Chatzilias, apicultor de 37 años, ejemplifica este movimiento. Consumidor habitual de miel, decidió producir la suya propia tras asistir a cursos de apicultura en 2020. Pronto profesionalizó su actividad. Dedica días a cuidar colonias con panorámicas únicas sobre los tejados atenienses. Declara que el contacto diario con las abejas aporta alegría inmensa, motivo principal para perseverar.

Colmenas con vistas icónicas

Durante el verano, Chatzilias gestionó 30 colmenas distribuidas en siete tejados de Atenas. Uno ofrecía vistas directas al Partenón. Estas instalaciones albergaban aproximadamente 1,2 millones de abejas, que generaron 500 kilos de miel. Esta cantidad equivale al peso de un oso pardo grande. Cada lote recibe envasado con nombre del barrio origen, destacando sabores únicos.

Los perfiles aromáticos varían según flora dominante. Predominan eucalipto, acacia y naranjo amargo, complementados por otras plantas urbanas. En zonas costeras sur, pinos aportan notas forestales intensas. Esta diversidad convierte la miel ateniense en producto gourmet, reflejo directo del microentorno citadino.

Raíces históricas y enfoque

La apicultura urbana posee raíces profundas en Grecia. Décadas atrás, familias migrantes del campo traían colmenas a ciudades. Sin embargo, la versión actual adquiere carácter intencional. Enfatiza implicaciones medioambientales y resuena en sociedad consciente de sostenibilidad.

Aggelina Chatzistavrou, empleada reciente de Chatzilias, descubrió pasión por abejas durante estudios universitarios. Instala su propia colmena en azotea con vistas a la Acrópolis. Afirma que generalizar esta práctica en espacios abiertos domésticos transformaría entornos urbanos de forma radical.

Otros colaboradores, como Konstantinos Pantoudis y Grigoris Melas, participan en traslados nocturnos de colmenas. Operaciones aseguran bienestar de abejas y minimizan molestias vecinales.

image Apicultor inspecciona colmenas en azotea ateniense: dedicación diaria que asegura salud de colonias y producción sostenible en pleno corazón urbano.

Atenas: Escenario ideal para apicultura todo el año

La capital griega presenta condiciones óptimas para apicultura urbana. Ciclos constantes de floración en plantas polinizadoras-friendly permiten experimentar con colmenas permanentes en tejados. Chatzilias prueba esta modalidad por primera vez este año.

A pesar de ventajas, desafíos persisten. Vecinos expresan temores a picaduras, especialmente hacia niños, mascotas o personas alérgicas. Aislamiento prolongado de naturaleza en ciudades genera miedos infundados. Además, logística implica transportar colmenas pesadas por escaleras en primavera y otoño.

Chatzilias resalta resiliencia natural. Incluso en entornos urbanos caóticos, flora remanente responde y sustenta vida. Las abejas demuestran que integración armónica entre ciudad y naturaleza permanece viable.

Esta práctica no solo produce miel exquisita, sino que educa sobre importancia de polinizadores en ecosistemas urbanos. Contribuye a mitigación de declive global de abejas, amenazadas por urbanización y cambio climático. En Atenas, tejados convierten en refugios vitales, donde tradición milenaria griega fusiona con innovación sostenible.

El auge de apicultura urbana invita a reflexionar: ¿podrían más ciudades adoptar modelos similares para fomentar biodiversidad y productos locales auténticos? Experiencia ateniense ofrece respuestas afirmativas, respaldadas por producción tangible y beneficios ecológicos demostrados.



Fuente: Euronews con aportes de +P