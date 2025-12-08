Emergencia apícola en Patagonia: incineran colmenas por Loque americana

La detección de un foco de Loque Americana (LA) en el Valle Medio de Río Negro, confirmada en estos días, generó una alerta máxima entre los productores y las autoridades sanitarias nacionales. Esta enfermedad, causada por la bacteria esporuladora Paenibacillus larvae, es reconocida como una de las enfermedades bacterianas de mayor difusión y la más destructiva de la cría de abejas a nivel mundial.

El hallazgo en la región patagónica disparó un protocolo de emergencia que incluyó la destrucción inmediata de colonias infectadas y el desmantelamiento de una sala de extracción operando al margen de la ley.

image Material expuesto en sala clandestina: un nexo epidemiológico que activa la dispersión por pillaje. Foto: SENASA

La detección y el nexo epidemiológico crítico

La alarma se confirmó tras los diagnósticos del Laboratorio Nacional del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), ubicado en Buenos Aires. A partir de esta confirmación, agentes del Centro Regional Patagonia Norte del SENASA lograron identificar un nexo epidemiológico directo con una sala de extracción de miel.

Esta instalación se encontraba en la localidad de Chimpay, ocupando terrenos pertenecientes al Departamento Provincial de Aguas de Río Negro (DPA), y operaba de manera clandestina sin las habilitaciones requeridas. Durante la inspección, se determinó que la sala carecía de los requisitos de infraestructura, higiene e inocuidad establecidos por la normativa (Resolución SENASA Nº 515/2016 y ex SAGPyA Nº 870/2006), observándose la ausencia total de suministro eléctrico y agua corriente.

Los profesionales del SENASA catalogaron la situación como un riesgo sanitario grave y de alta magnitud. El predio contenía una cantidad significativa de material apícola inerte deteriorado y expuesto, incluyendo alzas y cuadros rotos o sucios. Estas condiciones eran plenamente compatibles con un escenario de dispersión activa de la enfermedad, dado que el material desprotegido favorecía el pillaje por abejas (el traslado de miel de un apiario a otro).

image Cría salteada y olor persistente: signos inequívocos de la temida Loque Americana. Foto: SENASA

Loque americana, un patógeno de resistencia extrema

La Loque Americana (LA) es una enfermedad mortal que afecta la cría de las abejas. Las larvas de menos de 24 horas de vida son las más susceptibles, infectándose al ingerir esporas que germinan y se multiplican en su intestino medio.

La enfermedad se caracteriza por signos clínicos específicos que permiten su identificación en campo, aunque el diagnóstico definitivo requiere análisis de laboratorio. Los apicultores deben estar atentos a:

Cría salteada .

. Opérculos con anormalidades (hundidos, con una o más perforaciones y aspecto húmedo-grasoso).

(hundidos, con una o más perforaciones y aspecto húmedo-grasoso). Un olor fuerte, desagradable y persistente .

. La prepupa adquiere una coloración marrón clara y aspecto gelatinoso que impide a las abejas retirarla de la celda.

que impide a las abejas retirarla de la celda. La larva muerta se descompone en una masa viscosa y, al secarse, forma una escama negra brillante muy adherida a la pared de la celda, la cual contiene millones de esporas infecciosas.

La peligrosidad de la LA radica en la increíble resistencia de sus esporas. Pueden permanecer viables en la miel y en el equipamiento apícola por más de 40 años. Por ello, las regulaciones internacionales y nacionales a menudo estipulan que la destrucción e incineración de las colonias infectadas y el material contaminado es la única medida efectiva para prevenir su diseminación.

image Vigilancia epidemiológica: monitoreo estricto en un radio mínimo de 5 km tras el foco en Río Negro.

El saneamiento inmediato y la vigilancia epidemiológica

Frente a la detección positiva y el riesgo que representaba el nexo clandestino, los agentes del SENASA procedieron a la destrucción e incineración de la totalidad de las 15 colmenas del apiario afectado, tal como lo establece la Resolución ex SAGPyA Nº 38/2012.

Respecto a la sala ilegal, se ejecutó la remoción y destrucción por incineración de todo el material apícola inerte contaminado o potencialmente contaminado. Posteriormente, se efectuó la desinfección integral de las instalaciones y se inventarió el equipamiento remanente, que incluía desoperculadores, extractores, bateas y tambores vacíos. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chimpay brindó asistencia en las tareas de saneamiento y destrucción.

Para contener cualquier potencial dispersión, el SENASA mantiene la vigilancia epidemiológica en la zona. Esta vigilancia se lleva a cabo en un radio mínimo de 5 kilómetros alrededor del predio intervenido. Además, se notificó a la productora involucrada sobre la obligación de regularizar cualquier actividad apícola futura.

image La sala ilegal de Chimpay no tenía electricidad ni agua. Riesgo sanitario grave según SENASA

La lucha continua del apicultor

Es crucial recordar que la notificación de sospecha de Loque Americana es obligatoria según las Resoluciones SENASA 422/03 y 278/13. La detección temprana, a través de la inspección regular y la búsqueda activa de signos clínicos, es la mejor defensa.

Medidas preventivas esenciales incluyen:

Reemplazar regular y sistemáticamente los marcos viejos de la cámara de cría, idealmente un 30% por año .

. Controlar rigurosamente el pillaje en el apiario y jamás dejar miel o panales expuestos.

en el apiario y jamás dejar miel o panales expuestos. Evitar que las colmenas mueran en el campo y retirar inmediatamente el material si esto sucede.

No colocar colmenas cerca de galpones o salas de extracción, ya que son puntos de alto riesgo de contagio.

Fuente: Senasa con aportes de +P