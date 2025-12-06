Cerezas chilenas: la presión de precios que enfrenta la industria en la temporada 2025/26

El aumento histórico de la oferta, la presión en los precios y la calidad desigual marcan una temporada decisiva para la industria.

La temporada de cerezas 2025/26 comenzó con señales alentadoras para la industria frutícola del Hemisferio Sur, especialmente para Chile, principal abastecedor mundial durante los meses contraestación. En la semana 42 , cuando los primeros envíos comenzaron a llegar a los mercados internacionales, la industria celebraba un excelente inicio , caracterizado por precios sólidos y por encima de los niveles observados durante la campaña previa.

Sin embargo, este escenario positivo duró poco. A medida que avanzaron las semanas y el volumen disponible aumentó de forma considerable, la dinámica del mercado cambió por completo. El crecimiento progresivo de la oferta internacional , dominada casi en su totalidad por Chile, empezó a ejercer una fuerte presión bajista sobre los precios , que hoy se ubican en un punto de delicado equilibrio y, en general, por debajo de los registros de la temporada pasada . La situación es transversal: todos los mercados relevantes muestran la misma fotografía , desde Asia hasta Norteamérica y Europa.

En este contexto, productores, exportadores e importadores coinciden en que el sector enfrenta una serie de desafíos que determinarán el rumbo del negocio durante las próximas semanas, históricamente las más importantes por el volumen y el valor que se juega en ventas hacia el Año Nuevo Chino.

Tres factores clave detrás de la baja de precios

Aunque la situación responde a un conjunto amplio de variables, especialistas del sector destacan tres factores principales que explican la presión que hoy viven las cotizaciones internacionales:

—Un mayor volumen de exportación temprana. Uno de los elementos más visibles es el explosivo aumento del volumen exportado en las primeras semanas de la temporada. Los datos correspondientes a la semana 48 (24 al 30 de noviembre) revelan que Chile ya acumula 12,9 millones de cajas enviadas, lo que representa un incremento interanual del 75%. Si bien esta brecha debería achicarse a medida que avance la cosecha —considerando que los volúmenes posteriores suelen seguir patrones más estables—, el impacto en el mercado ya es evidente. De hecho, al inicio de la campaña, la diferencia interanual superaba el 300%, reflejando un adelantamiento significativo de la oferta temprana. El aumento de volumen no solo ha tenido efectos en la disponibilidad general, sino también en los precios en destino. La expectativa del sector exportador es que esta tendencia a la baja en las cotizaciones se mantenga mientras siga creciendo la oferta internacional.

Embed

—Mayor diversificación de destinos fuera de China. Un cambio estratégico importante ha sido la decisión de Chile de diversificar mercados. A pesar de que China continúa siendo el comprador dominante de cereza fresca del Hemisferio Sur, su participación relativa ha disminuido de forma notoria. Durante esta temporada, China absorbió el 84% de las exportaciones chilenas acumuladas hasta la semana 48. Si bien se mantiene como destino principal, este porcentaje es menor al del año pasado, cuando concentraba un 95% del total en igual período. Esta diversificación responde a la necesidad de reducir la dependencia del mercado chino, mitigar riesgos logísticos y expandir oportunidades comerciales. No obstante, también implica desafíos: nuevos mercados requieren estrategias específicas, inversiones diferenciadas y un trabajo más intenso para sostener precios frente a consumidores menos acostumbrados al producto.

Embed

—Falta de homogeneidad en la oferta exportable. El tercer factor clave ha sido la heterogeneidad en la calidad de la fruta que está llegando a los mercados externos. A pesar de la fuerte inversión en posicionar la marca "Cerezas de Chile" como sinónimo de calidad, el gigantesco volumen manejado —más de 120 millones de cajas distribuidas globalmente en menos de tres meses— presenta desafíos inevitables. La variabilidad en color, condición, firmeza y frescura ha generado una percepción desigual en los mercados. Las causas son múltiples: diferencias en manejo de campo, presión por cosechar anticipadamente, variabilidad climática y complejidades logísticas. Con un producto tan delicado, cualquier inconsistencia puede traducirse en caídas de precio. De ahí que uno de los grandes desafíos de la industria sea homogeneizar la calidad en niveles máximos, un objetivo que requiere inversión, planificación y coordinación a nivel país.

Chile, el actor dominante del mercado mundial

El análisis se concentra casi exclusivamente en Chile por una razón contundente: su participación en el comercio internacional no tiene comparación. El país concentra el 97% de las exportaciones del Hemisferio Sur, y durante la temporada pasada envió 125,2 millones de cajas.

El segundo exportador más relevante es Argentina, con apenas 1,6 millones de cajas. La enorme distancia entre ambos explica por qué Chile es el país que define tanto los volúmenes como los precios internacionales de la cereza fresca. Sus decisiones productivas, logísticas y comerciales tienen efectos directos en las tendencias globales.

La visión de los expertos: luces y sombras del mercado chino

En una presentación para el portal Smartcherry, Agustín Cornejo, fundador de QC Fruit, analizó el comportamiento del mercado chino durante esta temprana fase de la temporada. Destacó que la semana 49 marca un hito, ya que comenzó la llegada de los primeros envíos marítimos significativos: 54 contenedores, en contraste con una nave anterior que había traído apenas uno.

Durante la semana 48, el grueso del volumen que arribó a China correspondió a la variedad Santina, que representó aproximadamente 84% de los envíos. Respecto a la evolución de precios, el especialista detalló que el inicio de la temporada —semana 42— mostró valores excepcionalmente buenos, superiores a los de la campaña pasada. Sin embargo, señaló que el incremento acelerado de fruta disponible, sumado a la llegada de lotes con falta de color o cosechados de forma apresurada, presionó fuertemente los precios a la baja.

cerezas precios iqonsulting

Según Cornejo, esta combinación generó una diferencia negativa significativa respecto a la temporada anterior. Afortunadamente, hacia finales de la semana 47 se observó una mejora en la calidad y condición de la fruta, lo que permitió que los precios volvieran a alinearse con los del año pasado.

Lo que viene: grandes arribos marítimos y un mercado que aún no despierta

El panorama hacia las próximas semanas está marcado por la incertidumbre. En una entrevista realizada por Smartcherry, Terry Chen, director de PM Importadora Qingwo, anticipó que las dos primeras naves Express llegarán casi simultáneamente, el sábado 6 y domingo 7 de diciembre, ambas con grandes volúmenes.

El desafío, según Chen, es que China no atraviesa un periodo festivo, y el ánimo de compra aún no alcanza el nivel típico de diciembre o enero. “La gente todavía no está con ganas de gastar más de la cuenta en fruta”, afirmó.

Si bien actualmente hay poca fruta en el mercado, lo que podría favorecer los precios iniciales, Chen advierte que el exceso de volumen en los días posteriores podría terminar empujando las cotizaciones hacia abajo.

A nivel técnico, el importador también subrayó la necesidad de mejorar prácticas logísticas, como evitar mezclar calibres en un mismo pallet y mantener una mayor consistencia del producto, especialmente considerando que toda la fruta chilena es cosechada a mano, lo que genera variabilidad natural.

Conclusión: un equilibrio frágil que define el éxito de la temporada

La temporada de cerezas 2025/26 se encuentra en una encrucijada. Aunque los volúmenes históricos abren oportunidades gigantescas, también generan riesgos importantes: mercados presionados, precios fluctuantes, consumidores cautos y desafíos de calidad que requieren atención urgente.

Chile, como líder absoluto de la oferta internacional, enfrenta el reto de gestionar crecimiento y consistencia simultáneamente. Las próximas semanas —marcadas por un aumento explosivo en los arribos marítimos— serán decisivas para determinar si la industria logra capitalizar la temporada o si la presión de la oferta limita el rendimiento económico del sector. Lo único claro es que, en un mercado tan sensible como el de la cereza fresca, cada decisión cuenta, desde el campo hasta el punto de venta.

Fuente: Redacción +P con los aportes de SmartCherry e iQfruits