El puerto San Antonio Este no logra recuperarse: exportaciones cayeron 25% en 2025

La caída de 2025 se suma a una larga serie de retrocesos que alejan al puerto de los niveles que supo alcanzar como principal salida frutícola de la Patagonia.

Pareciera que el puerto rionegrino de San Antonio Este (SAE) continúa sin lograr una recuperación sostenida. Con el cierre de las estadísticas correspondientes al año 2025, los números oficiales confirman una realidad compleja: las exportaciones de frutas y hortalizas que partieron desde este muelle alcanzaron poco más de 113.300 toneladas, una cifra que refleja una caída superior al 25% en comparación con la temporada anterior, cuando las colocaciones externas habían superado las 152.000 toneladas.

Este retroceso vuelve a encender señales de alarma en un puerto que históricamente fue una pieza clave para la salida de la producción frutícola del norte de la Patagonia hacia los mercados internacionales. Lejos de tratarse de un fenómeno puntual, los datos muestran una tendencia descendente que se consolida con el paso de los años.

Una tendencia negativa que se arrastra desde hace dos décadas

Tal como se observa en la evolución histórica de las exportaciones, las colocaciones externas de frutas y hortalizas por el puerto de San Antonio Este vienen mostrando una caída pronunciada desde el año 2005, cuando se registró el pico máximo de actividad con embarques cercanos a las 550.000 toneladas. Actualmente, los volúmenes exportados representan apenas algo más del 20% de aquel récord histórico, un nivel que, según coinciden distintos especialistas del sector, resulta muy difícil de alcanzar nuevamente en el mediano plazo.

Embed

La curva de tendencia deja en evidencia que, si bien existieron períodos de subas y recuperaciones parciales, el comportamiento general de las exportaciones es claramente descendente. El punto más bajo se registró en 2022, cuando las exportaciones totalizaron apenas 91.000 toneladas, el menor volumen desde la puesta en marcha del puerto rionegrino.

En aquella temporada, la caída estuvo fuertemente condicionada por factores externos. El corte de las exportaciones hacia Rusia, producto de la invasión de Moscú a Ucrania y las posteriores restricciones comerciales, fue uno de los principales factores que explicaron ese desplome histórico.

La pera, eje casi exclusivo de las exportaciones

Al analizar el desempeño del año 2025, además del retroceso general en los volúmenes, surge otro dato que genera preocupación: la elevada concentración de las exportaciones en un solo producto. De acuerdo con la información suministrada por la Terminal Portuaria Patagonia Norte (TPPN), empresa concesionaria del puerto, durante el último año las exportaciones de pera que salieron por SAE alcanzaron poco más de 97.100 toneladas, lo que representa el 85% del total de las colocaciones externas.

Como segundo producto en importancia se ubicó la manzana, con embarques cercanos a las 12.700 toneladas, lo que equivale al 11% del total exportado. De esta manera, peras y manzanas explicaron alrededor del 87% de todos los embarques de frutas y hortalizas realizados por la terminal durante 2025, dejando en evidencia una escasa diversificación de la oferta exportable.

Caída de mercados y un único destino en alza

Cuando se desagregan los datos por producto, se observa que la pera fue la especie más afectada. Durante 2025, las colocaciones sufrieron una caída interanual del 28%, mientras que la manzana logró mantenerse relativamente estable en comparación con el año anterior. En términos nominales, la pérdida de volumen de pera fue cercana a las 40.000 toneladas respecto de 2024.

peras en rusia Brasil y Estados Unidos redujeron de manera significativa sus compras de pera, mientras que Rusia fue el único destino que mostró un leve crecimiento.

Uno de los mercados que prácticamente se perdió fue Brasil. En 2024, ese país había importado por esta vía marítima algo más de 17.700 toneladas de pera, mientras que en 2025 las compras se redujeron drásticamente a solo 46 toneladas, lo que representa una caída del 99% interanual. Estados Unidos también mostró un retroceso significativo, al pasar de importar más de 28.300 toneladas en 2024 a 17.900 toneladas en 2025. Otros destinos europeos como Italia y Holanda registraron caídas más moderadas.

El único mercado que mostró un comportamiento positivo fue Rusia. Durante la temporada 2025 se exportaron hacia ese destino cerca de 49.700 toneladas de pera, un 8% más que en el año anterior, aunque ese incremento no alcanzó para compensar las fuertes pérdidas en otros mercados clave.

Un futuro que plantea desafíos

En definitiva, las más de 38.400 toneladas de pera que dejaron de exportarse en 2025 fueron determinantes para explicar la caída global del 25% en los embarques totales del puerto San Antonio Este. El diagnóstico es claro: el puerto rionegrino atraviesa un momento complejo y necesita recuperar volúmenes para alcanzar una escala que le permita mejorar su rentabilidad y sostener su operatividad en el tiempo.

De mantenerse estas tendencias de bajos niveles de exportación y alta concentración productiva, los problemas podrían profundizarse en el mediano plazo, obligando al puerto y a toda la cadena frutícola regional a replantear estrategias frente a un escenario cada vez más desafiante.

Fuente: Estadísticas de TPPN con aportes de Redacción +P.