En alerta: Vuelven las heladas al Valle de Río Negro y Neuquén

Continúan las altas presiones con períodos de vientos del este, especialmente sobre el Alto Valle. Temperaturas cercanas a los cero grados centígrados durante la madrugada con probables heladas en momentos de calma. Hacia Valle Medio este y Valle Inferior se esperan vientos más débiles con mayor exposición al descenso de la temperatura.

PRONÓSTICO PARA EL NORTE DEL ALTO VALLE (AÑELO, EL CHAÑAR, V. ALEGRE)

Cielo despejado. Presión muy alta y estable. Vientos moderados del noreste, a débiles hacia el amanecer. PROBABILIDAD DE HELADAS Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC PRONÓSTICO PARA EL OESTE DE ALTO VALLE (SENILLOSA, PLOTTIER) Cielo despejado. Presión muy alta y estable. Vientos moderados del noreste, a débiles hacia el amanecer. PROBABILIDAD DE HELADAS Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC PRONÓSTICO PARA ALTO VALLE CENTRO (DE CONFLUENCIA A VALLE AZUL) Cielo despejado. Presión muy alta y estable. Vientos moderados del noreste, a débiles hacia el amanecer. PROBABILIDAD DE HELADAS Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC PRONÓSTICO PARA VALLE MEDIO (DE CHIMPAY A CO. JOSEFA) Cielo despejado. Presión muy alta y estable. Vientos moderados del noreste, a débiles hacia el amanecer. PROBABILIDAD DE HELADAS Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC PRONÓSTICO PARA VALLE INFERIOR Y NORESTE (RÍO COLORADO, CONESA, GUARDIA MITRE) Cielo despejado. Presión muy alta y estable. Vientos débiles del noreste con grandes períodos de calma. PROBABILIDAD DE HELADAS Temperaturas mínimas probables: (-3) a 0ºC PRONÓSTICO PARA REGIÓN ATLÁNTICA (C. DE PATAGONES, VIEDMA, SA. GRANDE) Cielo despejado. Presión muy alta y estable. Vientos débiles sudeste rotando al noreste. PROBABILIDAD DE HELADAS Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC