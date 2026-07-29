España recupera su potencial productor de manzana tras años marcados por el clima

La producción de fruta de pepita en Cataluña mostrará un comportamiento dispar durante la campaña 2026/27. Mientras que la cosecha de manzana registrará un importante incremento del 9% respecto al año anterior, alcanzando las 289.600 toneladas, la producción de pera experimentará una caída del 5% , situándose en 101.500 toneladas. Así lo reflejan las estimaciones de campaña presentadas el pasado 24 de julio por la Asociación Empresarial de Fruta de Cataluña (Afrucat) y la directora general de Agricultura y Ganadería del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Rosa Altisent.

Las previsiones confirman la recuperación del potencial productivo del sector de la manzana tras varios años marcados por las inclemencias meteorológicas. Según explicó Afrucat, la producción prevista no solo supera en un 9% la obtenida en 2025, sino que también se sitúa un 12% por encima de la media de los últimos cinco años , consolidando un escenario de crecimiento para uno de los principales cultivos frutícolas de Cataluña.

Durante la presentación de las estimaciones participaron, además de Rosa Altisent, el director general de Afrucat, Manel Simón, y Joan Serentill, presidente del Comité de Manzana y Pera de Afrucat, cargo que también desempeña en la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX), donde ocupa una de las vicepresidencias.

Girona impulsa la recuperación de la producción de manzana

Uno de los datos más destacados de la campaña corresponde a la provincia de Girona, que liderará el crecimiento de la producción con un incremento del 30% respecto al ejercicio anterior. Este aumento se ve acompañado por una profunda renovación varietal en las explotaciones frutícolas de la demarcación. Según detalló Afrucat, las nuevas variedades obtenidas mediante programas de innovación ya representan el 26% de las plantaciones más recientes, de entre cero y dos años de antigüedad, una tendencia que apunta a mejorar tanto la competitividad como la adaptación del cultivo a las nuevas demandas del mercado.

En contraste con el buen comportamiento de la manzana, la producción de pera sufrirá un ligero retroceso durante esta campaña. La previsión de 101.500 toneladas representa un descenso del 5% respecto al año anterior y se sitúa un 4% por debajo de la media registrada en el último lustro.

Los responsables del sector atribuyen esta disminución principalmente a las elevadas temperaturas registradas durante las fases de desarrollo del fruto. Las olas de calor han afectado al crecimiento de las peras, reduciendo su calibre en numerosas explotaciones y provocando, además, episodios de escaldado de hojas en determinadas variedades, factores que repercuten directamente en el volumen final de la cosecha.

Ayudas para reforzar la resiliencia del sector frente al cambio climático

Durante la presentación de las previsiones, Rosa Altisent puso en valor el respaldo que la Generalitat está ofreciendo al sector agrario para afrontar los efectos del cambio climático, cada vez más visibles en la producción agrícola. En este sentido, recordó la reciente publicación de la Orden ARP/130/2026, de 6 de julio, que establece las bases reguladoras de las ayudas destinadas a financiar inversiones en explotaciones agrarias afectadas por granizadas y heladas.

Las previsiones del sector reflejan cómo los fenómenos meteorológicos extremos siguen condicionando la producción frutícola.

El objetivo de esta línea de ayudas es reforzar la resiliencia y la competitividad de las explotaciones frente al incremento de los fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático. La convocatoria contempla una dotación máxima de ocho millones de euros, que se consignarán en el ejercicio presupuestario de 2027.

Las subvenciones podrán destinarse a inversiones en una superficie máxima de ocho hectáreas por explotación y alcanzarán una cuantía de hasta 120.000 euros por beneficiario, facilitando así la implantación de infraestructuras y sistemas de protección que permitan reducir el impacto de futuras adversidades climáticas.

Las previsiones presentadas por Afrucat dibujan, por tanto, una campaña con perspectivas positivas para el sector de la manzana, impulsada por la recuperación productiva y la innovación varietal, especialmente en Girona. Al mismo tiempo, evidencian los desafíos que continúan afrontando los productores de pera debido a las altas temperaturas y a la creciente incidencia de los efectos del cambio climático sobre los cultivos.

El comportamiento definitivo de la campaña dependerá ahora de la evolución de las condiciones meteorológicas durante las próximas semanas y del desarrollo de la recolección, aunque las estimaciones apuntan a una recuperación significativa de la producción de manzana y a un escenario más complejo para la pera, en un contexto en el que la adaptación climática y la modernización de las explotaciones se consolidan como factores clave para garantizar la sostenibilidad y competitividad del sector frutícola catalán.

FUENTE: Afrucat, FEPEX y aportes de Redacción +P.